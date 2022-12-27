17 лучших матчей российских клубов в Лиге чемпионов

Долгие годы в любой непонятной ситуации в нашем футболе обсуждали лимит на легионеров. Ужесточить, смягчить, отменить — и так по кругу до бесконечности. Теперь повестка поменялась. Отлучение России от мировой (прежде всего европейской) футбольной семьи на неопределённый срок породило в руководящих головах революционную идею перевода РФС в Азию. Теперь это тема №1. Сторонники большого «переселения» расписывают выгоды разрыва с УЕФА. Мы же просто предлагаем вспомнить ярчайшие матчи отечественных команд в самом престижном турнире Старого Света — Лиге чемпионов — и эмоции, которые они подарили. Ну и заодно выбрать победу на все времена. В обозримом будущем таких может больше не быть.

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