17 лучших матчей российских клубов в Лиге чемпионов

Долгие годы в любой непонятной ситуации в нашем футболе обсуждали лимит на легионеров. Ужесточить, смягчить, отменить — и так по кругу до бесконечности. Теперь повестка поменялась. Отлучение России от мировой (прежде всего европейской) футбольной семьи на неопределённый срок породило в руководящих головах революционную идею перевода РФС в Азию. Теперь это тема №1. Сторонники большого «переселения» расписывают выгоды разрыва с УЕФА. Мы же просто предлагаем вспомнить ярчайшие матчи отечественных команд в самом престижном турнире Старого Света — Лиге чемпионов — и эмоции, которые они подарили. Ну и заодно выбрать победу на все времена. В обозримом будущем таких может больше не быть.
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«Барселона» — «Рубин» — 1:2
20 октября 2009 года. Групповой турнир
Голы: 0:1 Рязанцев (2), 1:1 Ибрагимович (48), 1:2 Карадениз (73).
Об этой игре написана куча статей. Ничего более эпичного в истории «Рубина» не было. Всё-таки российские чемпионства — это локальные, хотя и знаменательные для Татарстана, истории. Миру они не очень интересны. А победу загадочного клуба из Казани на «Камп Ноу» обсуждала вся Европа. Такой наглости от дебютанта ЛЧ не ожидал никто. Да они и сами от себя не ожидали. Спустя 17 лет после ЦСКА Барселону потряс ещё один чемпион России. Так сразу и не скажешь, какая «Барса» была круче — Круиффа или Гвардиолы. А впрочем, обе восхитительны.
Нахальный выстрел Рязанцева, улетающий от защитников Карадениз и стоящий на коленях с воздетыми к небу руками Бердыев — как забыть эти картинки? Невозможно! «Барселона» явно недооценила малознакомого соперника и стала невольным соавтором самой легендарной победы «Рубина».
«Ростов» — «Бавария» — 3:2
23 ноября 2016 года. Групповой турнир
Голы: 0:1 Коста (35), 1:1 Азмун (44), 2:1 Полоз (49, с пенальти), 2:2 Бернат (52), 3:2 Нобоа (67).
Курбан Бердыев — возможно, самый загадочный мужчина в нашем футболе. Немногословность и вечные чётки в руках только усиливали образ. Для Ростова он и вовсе стал кем-то вроде восточного мага. Иначе как чудом перевоплощение жёлто-синего клуба не назовёшь.
Бердыев взял команду в зоне вылета и поднял на вторую ступень пьедестала (до последней минуты заключительного тура мог запрыгнуть на первую). Дальше — круче. Вынос «Аякса» в предвариловке Лиги чемпионов (голландцы, кажется, так и не поняли, что это было) и кульминация сказки — волевая домашняя победа над «Баварией». Ту команду не просто так называли «Мужиками» — характер у неё был что надо. Ну и немного магии Курбана. Победу «Рубина» над «Барселоной» ведь тоже он «наколдовал».
«Реал» — ЦСКА — 0:3
12 декабря 2018 года. Групповой турнир
Голы: 0:1 Чалов (37), 0:2 Щенников (43), 0:3 Сигурдссон (73).
У армейцев особые отношения с Испанией. Большинство самых крутых лигочемпионских побед они одержали над грандами Примеры. История началась с Барселоны-1992 и с тех пор не раз пополнялась новыми эпизодами. Сезон-2018/2019 в некотором смысле выдался аномальным для красно-синих. Они всего дважды выиграли в группе ЛЧ, но оба раза — над «Королевским клубом» Мадрида. В гостях к тому же крупно!
После неудачи в «Лужниках» ни о какой недооценке «пионеротряда» Гончаренко со стороны мадридских корифеев не могло быть речи. Они серьёзно настраивались на ответный матч, намереваясь проучить малоизвестных дерзецов. Но и дома у «Реала» ничего не получилось. Двумя голами до перерыва ЦСКА просто деморализовал гранда, а во втором тайме добил голом Сигурдссона. После такой победы покидать ЛЧ было особенно больно. Но вот так причудливо сложился расклад: дважды победитель «Реала» с семью очками не попал даже в Лигу Европы.
«Манчестер Сити» — ЦСКА — 1:2
5 ноября 2014 года. Групповой турнир
Голы: 0:1 Думбия (2), 1:1 Туре (8), 1:2 Думбия (34).
В 2014-2015 годах ЦСКА больше страдал в Лиге чемпионов, чем получал удовольствие. Осторожная тактика Слуцкого раздражала болельщиков и почти не приносила очков команде. Но даже в той череде преимущественно невесёлых игр изредка случались проблески. Самый яркий — в Манчестере в конце 2014 года.
У Леонида Викторовича с этим городом связано не одно приятное воспоминание. 3:3 с «МЮ» на «Олд Траффорд» — о такой премьере в ЛЧ можно только мечтать. А с «Этихада» ему вообще удалось увезти три очка — спасибо гениальности Думбия и характеру его одноклубников. Ивуарийского нападающего тогда замучили болячки (тут должна была быть шутка про возраст), но к «Сити» доктора поставили Сейду на ноги. Он вышел и решил. Дубля Думбия ЦСКА хватило, чтобы наконец-то выиграть в ЛЧ. А англичане заканчивали матч вдевятером — две красные карты отхватили.
«Севилья» — ЦСКА — 1:2
16 марта 2010 года. 1/8 финала
Голы: 0:1 Нецид (39), 1:1 Перотти (41), 1:2 Хонда (55).
Всё не так однозначно — будто про 2009 год ЦСКА сказано. За 12 месяцев командой порулили три совершенно разных тренера: бразилец Зико, испанец Рамос, россиянин Слуцкий. Чемпионат России клуб завершил на позорном для себя пятом месте. Но именно в 2009-м стартовал самый успешный евросезон армейцев в истории. ЦСКА стал первым российским клубом, преодолевшим 1/8 финала Лиги чемпионов («Спартак» в 1996-м попал в четвертьфинал прямиком из группы) — и остаётся единственным.
Результативная ничья в Москве была на руку «Севилье» (тогда ещё действовало правило выездного гола). Но ЦСКА ухитрился выиграть на «Санчес Писхуан». Внезапно блеснул техникой прямолинейный нападающий Нецид, а Хонда так врезал со штрафного, что капитан местных Палоп отбил мяч в сетку. У хозяев было больше получаса, чтобы развернуть игру в обратную сторону, но Акинфеев, Березуцкие и Игнашевич совместными усилиями порушили все их усилия. В 1/4 ЦСКА дважды минимально уступил «Интеру», но Севилья-2010 остаётся важнейшей вехой в летописи клуба.
«Барселона» — ЦСКА — 2:3
4 ноября 1992 года. Ответный матч 1/8 финала
Голы: 1:0 Надаль (13), 2:0 Бегиристайн (31), 2:1 Бушманов (44), 2:2 Машкарин (57), 2:3 Карсаков (60).
Для подавляющего большинства участников — за исключением, может быть, только вратаря Харина — победа на «Камп Ноу» оказалась самой ценной в карьере. Не только в спортивном, но и материальном плане. Начальник команды Мурашко долго потом корил себя за легкомысленное обещание щедро премировать команду в случае прохода сине-гранатовых — по $ 25 тыс. на человека. Обещанное победителям «Барсы» выплачивали частями несколько лет. Телевизионные чиновники тоже не верили в успех красно-синих и не стали раскошеливаться на сигнал из столицы Каталонии — страна о чуде ЦСКА узнала только наутро из новостей.
Впоследствии из участников легендарного камбэка только Дмитрий Харин сделал серьёзную карьеру на Западе и, с большой натяжкой, Ильшат Файзуллин. Но и спустя 30 лет болельщики ЦСКА с ностальгией вспоминают шальной гол Бушманова и аристократический — пяточкой — Карсакова. Пускай и увидели они их только в записи.
«Локомотив» — «Интер» — 3:0
21 октября 2003 года. Групповой турнир.
Голы: 1:0 Лоськов (2), 2:0 Ашветия (50), 3:0 Хохлов (57).
Евросезон-2003/2004 — гордость «Локомотива». На пути к групповому турниру ЛЧ парни Юрия Сёмина сломили сопротивление набиравшего силу «Шахтёра», на следующем этапе одолели дома ещё одного старого знакомого по чемпионату СССР, киевское «Динамо» и сенсационно прорвались в 1/8 финала. Разгром звёздного миланского «Интера» считается чуть ли не лучшим международным матчем красно-зелёных.
«Локо» сразу поставил гранда в крайне неловкое положение, вынудив со второй минуты отыгрываться. Лоськов не дал пропасть даром точному прострелу друга Евсеева. В начале второго тайма Вадим в схожем ключе ассистировал Ашветии. Тогда же случился и знаменитый гол Хохлова — головой от линии штрафной площади! Тут уже Лоськов выступил в привычной ассистентской роли. По итогам групповой стадии «Локо» со второго места вышел в плей-офф, а «Интеру» там места не нашлось.
«Спартак» — «Реал» — 2:1
30 сентября 1998 года. Групповой турнир
Голы: 0:1 Рауль (63), 1:1 Цымбаларь (72), 2:1 Титов (78).
Мадридский гранд в 1990-х неоднократно проигрывал на постсоветском пространстве — в Москве, Киеве. Значимость конкретно этой победы «Спартака» приумножил фактор времени, в которое она была добыта. В разгар тяжёлого финансового кризиса Россия остро нуждалась хотя бы в каких-то положительных эмоциях, и красно-белые их стране обеспечили. По крайней мере — неравнодушным к футболу согражданам.
На москвичей мало кто ставил в противоборстве с официально лучшим клубом Европы. Разгромное поражение от ЦСКА — первое для КБ в российской истории! — усугубляло скепсис спартаковских масс. Видимо, не слишком высокого мнения о сопернике были и испанские звёзды, а гол Рауля окончательно их расслабил. За какие-то шесть-семь минут «Спартак» перевернул игру усилиями Цымбаларя и Титова, пропустивших дерби из-за сомнительных предупреждений. Удар Ильи со штрафного в девятку ворот чемпиона мира Иллгнера — одна из ярчайших картинок в новейшей спартаковской истории.
ЦСКА — «Реал» — 1:0
3 октября 2018 года. Групповой турнир
Гол: 1:0 Влашич (2).
В незабываемом 2018 году «Лужники» засвидетельствовали две знаменательные победы над испанцами. Летом парни Черчесова выбили с ЧМ-2018 сборную этой исконно футбольной страны, а в октябре ЦСКА буквально шокировал «Реал». Такой наглости от банды молодых ноунеймов с матёрым главарём Акинфеевым мадридские звёзды совершенно не ожидали.
Ключевой эпизод матча — безалаберный пас опытнейшего Тони Крооса своему вратарю. Влашич его перехватил и конвертировал в гол. Шла только вторая минута, но, как ни силились гости, больше цифры на табло не изменились. ЦСКА очень удачно заехал на главную арену страны — и деньжат на билетах заработал, и очередную историческую победу одержал.
«Спартак» — «Севилья» — 5:1
17 октября 2017 года. Групповой турнир
Голы: 1:0 Промес (18), 1:1 Кьер (30), 2:1 Мельгарехо (58), 3:1 Глушаков (67), 4:1 Адриано (74), 5:1 Промес (90).
Домашняя «Севилья» — это, пожалуй, лучшее, что произошло со «Спартаком» в Лиге чемпионов со времён великого Романцева. Один групповой турнир вместил в себя крупнейшую победу и самое тяжёлое поражение красно-белых с Каррерой. Эта виктория и поныне остаётся для Массимо единственной добытой в тренерском качестве, что ещё больше повышает её значимость.
Первый тайм не предвещал феерии. Игра была совершенно равной, а две единицы на табло к перерыву — закономерными. Каррера не впервые проявил себя классным мотиватором. Из раздевалки футболисты выскочили до предела заведёнными — и буквально разорвали испанцев. Селихов блистал на одной половине поля, Промес — на другой. Ну и остальные спартаковцы были им под стать. Разгром испанцев подарил КБ надежду на долгожданный выход в плей-офф. Она прожила полтора месяца — до 0:7 от «Ливерпуля».
«Порту» — «Краснодар» — 2:3
13 августа 2019 года. 3-й квалификационный раунд
Голы: 0:1 де Вильена (3), 0:2 Сулейманов (12), 0:3 Сулейманов (34), 1:3 Зе Луиш (57), 2:3 Диас (77).
На 12-й год существования клуб Сергея Галицкого достиг Лиги чемпионов. Первое знакомство оказалось не слишком приятным: на своём роскошном «Колизее» «Краснодар» минимально уступил куда более опытному «Порту». Продолжение этой истории не обещало дебютанту ничего хорошего. Поэтому нейтрального зрителя срыв трансляции из Португалии вряд ли сильно огорчил: а, что там смотреть, всё равно продуют!
«Быки» на этот всеобщий скепсис ответили, возможно, самым мощным таймом на международном уровне. За 45 минут они набросали местным три безответных мяча! Во втором тайме «Порту» очухался и два из них отыграл. Но дальше всё равно пошёл «Краснодар» — за счёт большего количества гостевых голов. Поутру многие удивились, открыв ленты новостей на своих смартфонах.
«Спартак» — «Арсенал» — 4:1
22 ноября 2000 года. Групповой турнир
Голы: 0:1 Силвиньо (2), 1:1 Маркао (29), 2:1 Маркао (51), 3:1 Титов (77), 4:1 Робсон (82).
Приезд лондонского «Арсенала» вызвал сумасшедший ажиотаж в Москве. Сопоставимый по накалу билетный бум наблюдался только перед матчем сборных России и Украины годом ранее. Успешное выступление «Спартака» в первом групповом турнире (на границе веков их в ЛЧ было два) дополнительно способствовало всплеску народного интереса к футболу. Олег Романцев ставил перед футболистами задачу преодолеть и эту стадию. Стартовый успех только укрепил веру тренера в благополучное решение задачи.
Хотя поначалу ничего не предвещало знаменательной победы москвичей. Лондонцы быстро повели в счёте, могли забить ещё три-четыре мяча, а при 1:1 попали в штангу. Игра с «Арсеналом» — звёздный час бразильца Маркао. Всего семь голов забил он в красно-белой футболке, но четыре из них — в Лиге чемпионов. Половину — «Арсеналу». Маркао сравнял счёт и вывел хозяев вперёд в бурлящих «Лужниках». Довершили дело Титов и Робсон. Больше во втором групповом турнире спартаковцы не выигрывали и в четвертьфинал, соответственно, не пробились. «Арсенал» вошёл в клубную летопись символом последней большой победы Романцева в Европе.
«Локомотив» — «Реал» — 2:0
30 октября 2001 года. Групповой турнир
Голы: 1:0 Бузникин (30), Черевченко (50).
Сегодня в это трудно поверить, но в конце 1990-х «Локомотив» дважды добирался до европейских полуфиналов. Да, Кубок кубков уступал по престижности Лиге чемпионов, но и там подбор участников был приличный. В групповой турнир ЛЧ железнодорожники впервые попали в начале нового века — и ознаменовали это дело победой над прославленным мадридским «Реалом».
Тренер испанцев дель Боске значительно облегчил задачу российскому коллеге Сёмину, оставив дома Зидана, Фигу, Роберто Карлоса и Йерро — готовиться к «класико» с «Барселоной». Но у Мадрида и ближайший резерв был ого-го. И он горел желанием себя показать. Не вышло. «Локо» забил испанцам на «Динамо» по голу в каждом из таймов и с третьего места перешёл в Кубок УЕФА.
«Интер» — ЦСКА — 1:2
7 декабря 2011 года. Групповой турнир
Голы: 0:1 Думбия (50), 1:1 Камбьяссо (51), 1:2 Березуцкий (86).
Последнему на данный момент плей-офф Лиги чемпионов для ЦСКА предшествовали невероятные обстоятельства. Почти что сказочные. Для выхода из группы армейцам мало было побеждать самим (и где — в Милане!) — нужна была ещё и ничья в параллельном матча «Лилль» — «Трабзонспор». Всё совпало!
Для «Интера» этот матч уже не имел большого турнирного значения, и тренер Раньери дал отдохнуть нескольким лидерам. Но всё равно звёзд на поле хватало — это и Санетти, и Камбьяссо, и Милито. А ЦСКА играл без основного кипера — тяжело травмированного Акинфеева — зато с сумасшедшим настроем. Он-то и позволил в концовке дожать именитого соперника. Результат игры во Франции — 0:0 — армейцы узнали прямо на поле. Ну и дали волю эмоциям. Чудо же!
ЦСКА — «Арсенал» — 1:0
17 октября 2006 года. Групповой турнир
Гол: 1:0 Карвальо (24).
Поздний «Арсенал» Арсена Венгера ожесточенно троллили фаны других команд на почве его хронической неудачливости в АПЛ. Но команда середины 2010-х даже у неприятелей вызывала уважение. В Москву лондонцы приехали в статусе последнего финалиста Лиги чемпионов. За весь плей-офф команда не пропустила ни одного мяча, а первое поражение одновременно стало и последним — от «Барселоны» в решающей встрече. Новый розыгрыш англичане тоже начали ударно — с побед над «Гамбургом» и «Порту». Но в России осенью 2006-го их постигло разочарование.
ЦСКА минимально обыграл мощного по составу и совокупному опыту противника — 1:0. Три очка хозяевам принёс оригинальный розыгрыш штрафного: Игнашевич покатил мяч себе за спину, а Карвальо мощным ударом продырявил стенку. Во втором тайме испанский рефери Мехуто Гонсалес аннулировал гол Анри, заподозрив француза в игре рукой, и зафиксировал неожиданную победу ЦСКА.
«ПСЖ» — ЦСКА — 1:3
7 декабря 2004 года. Групповой турнир.
Голы: 0:1 Семак (28), 1:1 Панкрат (37), 1:2 Семак (64), 1:3 Семак (70).
В начале нулевых «ПСЖ» был не тот, что сейчас. Денег у клуба было относительно немного, и он ими не сорил. Сообразно своим возможностям и комплектовался. Тем не менее на групповой стадии ЛЧ-2004/2005 парижане до последнего тура сохраняли отличные шансы на выход в плей-офф и дополнительные бонусные выплаты. Для этого им достаточно было обыграть ЦСКА. И вот тут-то случился облом.
Армейцы выдали отличный матч на «Парк де Пренс». Даже удаление Шембераса за полчаса до конца их не смутило. В меньшинстве москвичи вышли вперёд и закрепили своё преимущество. Все три мяча в ворота Летизи отгрузил капитан красно-синих Семак. Не будь этой победы, не было бы у ЦСКА Кубка УЕФА. Да и Семак едва ли удостоился бы приглашения из Парижа. Во всех отношениях судьбоносный матч.
«Боруссия» — «Зенит» — 1:2
19 марта 2014 года. Ответный матч 1/8 финала
Голы: 0:1 Халк (16), 1:1 Кель (38), 1:2 Рондон (73).
Семак в мае 2018-го возглавил «Зенит», но свою первую установку на Лигу чемпионов дал четырьмя годами ранее. Весной 2014-го он заменил в качестве и. о. Лучано Спаллетти и успел свозить команду на два выезда — в Москву и Дортмунд. Последний удался ему больше.
После поражения на своём поле от лучшей «Боруссии» в новом веке — с Клоппом на лавке и Левандовским в атаке — «Зенит» заранее вычеркнули из числа претендентов на четвертьфинал ЛЧ. Тем удивительнее оказалась победа петербуржцев на переполненном стадионе «Сигнал Идуна Парк». Ликвидировать дефицит в два мяча гостям из России не удалось, но понервничать хозяев они вынудили.
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