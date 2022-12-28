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Переход России из УЕФА в Азию, реакция, что пишут в Корее, Китае и арабских странах, последствия

«Это усложнит нам отбор на ЧМ». В Азии не все в восторге от идеи России уйти из УЕФА
Полина Куимова
Реакция на возможный переход России из УЕФА в Азию
Комментарии
Изучили настроения в медиа. РФС даже предложили вступить в китайскую лигу.

Самая большая озабоченность для стран АФК по возможному переходу туда России – это место на чемпионате мира. Болельщики и журналисты подчёркивают, что Россия, перейдя в АФК, однозначно займёт одну из квот при отборе на турнир, потому что среди остальных команд конфедерации она точно будет среди топовых сборных.

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Реакция Кореи

Корейские СМИ в большинстве своём просто сообщают, что в России идут обсуждения о переходе, и цитируют «руководителя Дукова» (корейское произношение фамилии президента РФС). В новостных заметках журналисты делают акцент, что у сборной Кореи появится конкурент при отборе на ЧМ, – и на этом всё.

«Если Россия присоединится к АФК, ожидается, что сборная будет участвовать в Кубке Азии, который пройдёт в Катаре в июне следующего года. Кроме того, нельзя исключать возможность столкновения с Кореей в азиатской квалификации за место на чемпионате мира», – так заканчивается примерно каждая новость в корейских медиа.

Игроки Южной Кореи на ЧМ-2022

Игроки Южной Кореи на ЧМ-2022

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Чуть шире тему осветило издание Newsis, но и там журналист больше сосредоточился на потенциальном сопернике корейской сборной в отборе на ЧМ, а также на глобальном изменении процесса квалификации на турнир.

«Если к нам присоединится Россия, дошедшая до четвертьфинала чемпионата мира – 2018, изменения в восприятии азиатского футбольного ландшафта кажутся неизбежными, – пишет он. – Корея тоже обязательно пострадает. Если Россия войдёт в азиатский футбольный мир, который поделён между Северо-Восточной Азией (включая Австралию) и Ближним Востоком, неизбежны изменения почти во всех аспектах, включая стратегию выхода на чемпионат мира. У АФК нет другого выбора, кроме как следовать указаниям ФИФА – это означает, что Азиатская конфедерация футбола не может самостоятельно принять решение о принятии России. При этом, если Россия примет участие в турнирах АФК, даже конфедерация может быть подвергнута дисциплинарным взысканиям».

Издание MSN пишет, что желание РФС смотреть в сторону Азии связано с «общей пророссийской тенденцией азиатских стран в отношении России» – именно этот фактор «играет большую роль в том, что возможность выхода из УЕФА вообще рассматривается».

«Поскольку во многих азиатских странах монархия или диктатура, власть оказывает большое влияние на спорт, – пишет журналист MSN. – Поэтому считается, что для вступления России в АФК нет больших препятствий. Тот факт, что Азия настроена пророссийски, также является решающей причиной смены конфедерации. Однако даже если Россия станет членом АФК, неясно, будет ли реально участие сборной в отборочных матчах ЧМ, поскольку санкции ФИФА неизбежно сохранятся».

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Реакция Китая

В Китае мнения разделились – с одной стороны, для сборной, которая и без того не отбирается на ЧМ, шансов станет ещё меньше; с другой – сильный соперник может повлиять на общее повышение уровня футбола в конфедерации.

«Если Россия успешно присоединится к АФК, сложность квалификации для их сборной значительно уменьшится, – пишет издание Sina. – Она обязательно попадёт на чемпионат мира, как Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия и Иран, а вот нашей сборной придётся соревноваться за оставшиеся 1,5 квалификационных места. Это очень сложно, ведь сейчас мы даже не можем обыграть Вьетнам. Для китайской сборной переход России в АФК – плохая новость».

Игроки сборной Китая по футболу

Игроки сборной Китая по футболу

Фото: Francois Nel/Getty Images

Издание Sohu решило проанализировать ситуацию с иной стороны: «Для УЕФА потеря такой страны, как Россия, — огромный удар по репутации даже в нынешней ситуации. Отстранение России от футбола действительно может быть связано с какими-то форс-мажорными обстоятельствами, но это, скорее, лицемерие УЕФА перед европейскими политиками».

Журналист издания 163 считает, что «вступление России в АФК на данном этапе невозможно», поэтому предлагает довольно кардинальный вариант: «Самый эффективный путь для России сейчас – вступление в китайскую лигу. Это может сохранить экономический статус российских игроков и повысить популярность клуба на международной арене. Хороший вариант для обоих миров».

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Реакция Японии

Там ожидаемо настроены против перехода России в АФК. Издание Soccer King рассматривает такой расклад как «попытку демонстрации того, что Россия не находится в политической изоляции». В комментариях к статье люди пишут, что это не поможет – российскую сборную, даже если «она порвёт всех в квалификации через Азию», всё равно отстранят. А ещё предлагают забанить те страны, которые согласятся играть с Россией.

Сборная Японии

Сборная Японии

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Возможно ли, что РФС хочет привлечь на свою сторону сторонников России, которые существуют внутри АФК, пусть и в небольшом количестве? – задаётся вопросом издание Soccer Web. – Комментарий президента Дюкова о том, что их готовы принять в АФК, вызывает большую тревогу. В Азии много пророссийских стран, и не исключено, что приём России в АФК действительно будет одобрен».

Реакция арабского мира

Здесь дела обстоят довольно интересно – и болельщики, и журналисты, и эксперты сходятся глобально во мнении, что идея перехода во многом логична, особенно учитывая, что большая часть России расположена в Азии.

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Спортивный аналитик Ахмед Карим считает, что всё закономерно, но только если переход предназначен для того, чтобы принести пользу футболу как в России, так и в Азии. Другой момент, который может стать значительным препятствием, – это квота на ЧМ. «У России есть финансовые и человеческие возможности отобраться на турнир, – говорит Карим. – Тем более сборная привыкла к высокой конкуренции и имеет большой опыт участия в отборах».

Также эксперт вспоминает Австралию, которая 17 лет назад присоединилась к АФК: по его словам, от этого перехода «никто не выиграл». «Если бы можно было вернуть время вспять, Генеральная ассамблея не одобрила бы просьбу Австралии, – говорит он. – Время показало, что Азия ничего не выиграла от присоединения Австралии. Это было больше похоже на сделку между Азиатской конфедерацией и ФИФА».

Про Австралию пишут многие арабы: в «Твиттере» в ветке обсуждения новости о вступлении России в АФК часто встречаются твиты вроде «мы не хотим Австралию» или «лучше убрать Австралию». При этом Россию принять народ в целом-то готов – вот что пишут представители арабского мира.

«Зачем оставаться в Европе? Они имеют право, с ними там плохо обращаются», – @AmlAml204.

«Переход в АФК не в интересах Российского футбольного союза. Это приведёт к упадку футбола в России из-за снижения уровня конкуренции и профессионализма в Азиатской лиге. В Азии есть несколько стран, в которых есть профессиональный футбол», ­– @samyshahien.

«Мы приветствуем Россию, она является лидером», – @KasmStore.

«Присоединение России к азиатскому континенту полезно. Это поднимет уровень футбола. Мы и усилим голос Азии на международном уровне. Нам нужно развивать уровень игроков, взаимодействуя с футболистами, уровень которых высок», – @hhn1727.

«Сборная России и российские клубы пусть участвуют, как раньше, в европейских чемпионатах, потому что они уже являются их частью», – @Yosef_AL5.

Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один эксперт, Султан Аль-Махус, считает, что России не следует торопиться с таким важным решением: «У тех, кто видит нелогичность вступления России в АФК, есть аргументы, подтверждающие правильность этого мнения. Наиболее важный из них – это география. Нужно не торопиться и уделить достаточно времени изучению вопроса. Например, как быть с экономическими и регуляторными эффектами, допингом, соответствием спорта политической повестке? Вопросов много».

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