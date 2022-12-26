«Все точно понимают, что делают?» Спортивный юрист разобрал проблемы выхода России из УЕФА

Сегодня главная тема в футболе – идея РФС о переходе из УЕФА в АФК. Мы поговорили со спортивным юристом, чтобы разобраться, что ждёт наш футбол в Азии. На вопросы «Чемпионата» ответил Михаил Прокопец – партнёр юридической компании SILA International Lawyers.

– Какая вообще технология перехода в Азию? Допустим, РФС направляет письмо. Что дальше происходит?

– Мы подаём заявление по специальной форме – приложение А для приёма в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию). Направляем документы, которые перечислены в приложении B – заявления, отчёты, регламенты и прочие документы. Плюс необходимо предоставить письмо из УЕФА об отсутствии возражений по поводу перехода России. Затем происходит голосование на конгрессе АФК, где обсуждается предоставление России ordinary membership (обычного членства).

– Уже понятно, когда и как может проходить конгресс?

– По срокам информации нет. В АФК находятся 47 членов, а кворум – больше 50%. Решения принимаются простым большинством. То есть могут собраться представители 24 стран, и хватит 13 голосов. Хотя вряд ли соберётся лишь 24 участника конгресса, скорее, больше.

– Конгресс должен быть заранее запланирован или может быть экстренным?

– Вероятно, может, и внеплановый, но говорить вообще нужно о другом. Всё это имеет смысл, если заранее были достигнуты договорённости. На мой взгляд, было бы безрассудно делать всё сразу в лоб. Нужно заранее обсудить с УЕФА и с АФК. Вы готовы отпустить Россию? А вы хотите нас принять?

Сборная России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Консультации нужны и с ФИФА?

– Было бы безумием идти на такой шаг без предварительного диалога с ФИФА. Просто безумием. Дело не в том, как технически происходит голосование. Если нужно, то соберут конгресс по Zoom. Важнее другое. Вот выходят руководители РФС и говорят о желании перейти в Азию. Нужно спросить: а вы это обсудили с ФИФА? Именно от ФИФА у нас висит бан на чемпионаты мира. Для чего всё это делается? Чтобы мы точно так же пропускали мундиали, находясь в азиатской федерации?

– УЕФА может не отпустить Россию в АФК?

– Да. Переход возможен только при получении письма от УЕФА со словами «мы не возражаем». Без этого процедура просто не состоится.

– Такое письмо может быть выдано на основании голосования или достаточно желания президента УЕФА?

– Раз сформулировано как письмо об отсутствии претензий, то, видимо, достаточно решения президента УЕФА.

– Есть какие-то сигналы, что УЕФА нас отпустит, или нет?

– Я бы тут смотрел не на УЕФА, а на ФИФА. Мне кажется, УЕФА вообще всё равно. Россия для них не такая важная часть футбольного сообщества, чтобы сильно об этом переживать. Нам нужно определиться, зачем мы сами это делаем. Если мы хотим играть на чемпионатах мира, то без ФИФА тут не обойтись. При отстранении России у них было два основных аргумента: безопасность и отказ сборных встречаться с Россией. Тут возникает вопрос: если мы выйдем на чемпионат мира от Азии и снова попадём на Польшу, то что произойдёт? Для меня это главный вопрос.

– То же самое при отказе встречаться с Россией в азиатском отборе к ЧМ-2026?

– Да, условная Япония откажется. Что тогда? Есть решение CAS, которое утверждает, что так делать можно. Наше руководство с кем-то обговорило такие сценарии? Нам в АФК дали понять, что в таких ситуациях Японии будет присуждено поражение со счётом 0:3? Так что тут важно не само голосование по принятию России в АФК. Если до этого дойдёт, то вопрос уже обсуждён.

Флаги Фото: Stuart Franklin/Getty Images

– Это точно?

– Во всяком случае, я бы так делал. Я бы никогда не пошёл на голосование без понимания по ключевым вопросам. Во всём этом нет никакого смысла, если мы на чемпионате мира попадём на Данию, Швецию, Норвегию, но они откажутся с нами играть, и Россию снимут с турнира. И тут ещё большой вопрос: зачем ФИФА делать что-то по-другому? Для них геополитически что-то изменилось?

– Едва ли.

– Тогда странно ждать, что они примут решение в нашу пользу. Мне кажется, журналисты должны делать свою работу. Вот сейчас выходит господин Дюков со словами «лучше играть, чем не играть». Что это означает? Что мы поговорили с ФИФА и они снимут бан при переходе в Азию или что-то другое? Если ответит «нет», то я даже не знаю… Можно просто всё заканчивать. Если же есть договорённость с ФИФА, то смысл в этой фразе есть – двигаемся дальше.

«Кто-то вообще считал, будет ли нам всё это выгодно? С какого этапа мы начнём играть?»

– А насколько нам реально вписаться в азиатские клубные турниры, если там уже без нас расписаны квоты стран на сезон-2023/2024?

– Требуется крутая лоббистская работа. Тут и турниры и клубов, и сборных. Приходит Россия, и из-за неё двигаются шашки. Причём чуть ли не декларируется, что это временное решение. Зачем оно Азии? Если Россия выйдет на ЧМ-2026 от Азии, значит, кто-то другой потеряет путёвку на ЧМ. Я бы на месте азиатских стран сказал: «Ээ… стоп, какая Россия? Почему условная Япония или Австралия должна оставаться без чемпионата мира, ради России?» С клубами точно так же. Это должна быть та самая лоббистская работа – проводить переговоры, объяснять, рассказать про новых спонсоров от России.

– Пока больше похоже, что РФС просто экстренно хочет в Азию.

– Из того, что я вижу по словам с исполкома РФС, я не понимаю, проводил ли кто-то всю предварительную работу. Кто-то вообще считал, будет ли нам всё это выгодно? С какого этапа мы начнём играть? В каких соревнованиях? Этого никто сейчас не понимает.

AFC CUP-2022 Фото: Wong Fok Loy/Getty Images

– А можно прямо сейчас оперативно провести переговоры с АФК, УЕФА и ФИФА?

– Вообще-то сейчас все на рождественских каникулах. Тем более после ЧМ-2022 все с чувством выполненного долга отдыхают. В ФИФА и УЕФА трубки просто не берут, кто бы ни звонил. Я никого не хочу критиковать. Я просто хочу понять: кто-то проделал ту работу, которой сейчас занимаетесь вы, журналисты? Если проделали, то расскажите, пожалуйста. Это же серьёзное решение для всей страны. Есть какие-то договорённости с ФИФА? Когда и где мы будем играть? Нас вообще ждут?

– Формально такие вещи решает РФС, но, возможно, ключевой здесь является позиция более высокопоставленных чиновников?

– У меня тут нет информации. Мне всё равно, кто будет решать. Смена футбольной федерации относится к компетенции РФС, поэтому им и нужно задавать вопрос. Это же не какие-то ужасные некорректные вопросы. Вполне нормальные. Вам говорят, что надо полностью поменять жизнь. Хочется же узнать, а почему так? Что я получу? С какого момента стану жить лучше?

– Насколько письмо о выходе из УЕФА не оставляет обратного пути? Можно отправить такое письмо, но потом передумать и остаться в УЕФА?

– Письмо о выходе из УЕФА не значится среди документов, необходимых для вступления в АФК. Просто отправлять такое письмо, не понимая, примут тебя или нет – это за гранью. Такой шаг можно делать, только зная всю дорожную карту.

– Возможно ли, что мы выйдем из УЕФА, а нас ещё и в Азию не примут?

– Теоретически, безусловно, возможно. Тем более если мы заранее не договорились с Азией.

– А формально мы и не можем договориться, потому что там голосование.

– Формально – не можем, а реально – нужно общаться, спрашивать «будете за нас голосовать?» Необходимо ездить, убеждать, переговорить со всеми. Это не делается так, что ты просто приходишь и говоришь «давайте голосовать». Тем более в ситуации, когда речь идёт о том, чтобы какая-то азиатская команда лишилась путёвки на чемпионат мира ради России.

– Есть какие-то похожие прецеденты?

– Вы видели, как недавно выступили Олимпийский совет Азии и МОК? Тут, по сути, то же самое. АФК – это как Олимпийский совет Азии, а ФИФА – МОК. Там азиатская сторона встала и заявила, что готова принять Россию. МОК ответил, что возражений не имеет. Всё сразу стало понятно. А в футболе вообще не слышно подобных заявлений. Дюков говорит, что АФК и ФИФА вроде бы не против, но они сами публично ничего не говорили на этот счёт.

«Вы вообще представляете ситуацию, когда России что-то нужно от Польши?»

– По идее, со стороны УЕФА не должно быть претензий. Они, вероятно, будут только рады отпустить Россию. С коммерческой стороны они потеряют не так много?

– Да, они уже потеряли, и ничего, живут с этим спокойно.

– А у ФИФА какая вообще мотивация одобрять или не одобрять переход России в АФК?

– Вообще, глобально ФИФА отвечает за футбол во всём мире. Если 1/8 часть суши не участвует, значит, что-то пошло не так. Какие бы причины ни назывались. Формально есть мифический вопрос безопасности, хотя ни один матч РПЛ не отменили, все играют, никаких проблем, никто не нападает на футболистов или болельщиков. Насколько я понимаю, решение ФИФА обусловлено именно политической конъюнктурой. При желании можно было спокойно поступить иначе.

– Как?

– Назначить нейтральные поля. Есть Турция, Дубай, Сербия… Точно так же, как нейтральные поля сейчас у Беларуси и Украины. На случай отказа играть есть регламент, в котором написано о техническом поражении со счётом 0:3. ФИФА от своего же регламента отошла. Непонятно, почему мы считаем, что политическое решение ФИФА изменится из-за того, что мы сменим конфедерацию – хоть мы в Европе, хоть в Азии, хоть в Океании. Это ключевой момент. Есть шанс, что назад уже не откатить. Тут требуется осознанное решение. Все точно понимают, что делают?

Александр Дюков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Слышал позицию, что при переходе в АФК мы уже никогда не вернёмся в УЕФА. Это эмоциональная оценка?

– Она хоть и эмоциональная, но имеет право на существование. Сейчас мы – в УЕФА. Раз нас не лишили членства до сих пор, то вряд ли исключат в дальнейшем. А если мы уйдём, но захотим вернуться, то нам нужна будет поддержка большинства стран Европы. Будет необходимо уже эту дорогу лоббировать – ездить в Швецию, Польшу, Эстонию… Просить, чтобы нас приняли обратно. Мы же видим, что происходит в Прибалтике, Скандинавии и Польше. Эти ребята нас обратно не примут.

– Там достаточно большой блок с настроениями явно не в пользу России.

– Вы вообще представляете ситуацию, когда России что-то нужно от Польши? Они будут только рады. Понятно, что нам достаточно убедить большую половину европейских стран, а не все, но это всё равно сложно. А сейчас нас никто не лишает членства в УЕФА. Мы своим уходом только окажем услугу тем, кто против нас.

– А касательно истории с уходом легионеров, которые могут во время трансферного окна уйти из РПЛ? Тут может как-то повлиять переход России в АФК?

– Там ситуация хуже – в любой момент иностранцы могут приостановить контракт. Пока это всё действует до июня. Вообще, интересный вопрос. Может ли переход в Азию быть существенным изменением договора, чтобы разрывать контракт? Думаю, нет. У футболистов есть контракт с клубом – его надо исполнять. Не думаю, что такое может стать уважительной причиной.

– Может ли переход РФС в Азию повлиять позитивно или негативно на ситуацию с тем, что российским клубам не платят за уже состоявшиеся трансферы?

– Нет. Эта ситуация не имеет отношения ни к Европе, ни к Азии. Просто есть неразбериха, и недобросовестные европейские клубы пользуются настроениями против России, чтобы не платить клубам РПЛ. При этом наши команды обращаются в ФИФА и, насколько я знаю, выигрывают все дела – и «Ростов», и «Локомотив» добиваются выплат.