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Перейдёт ли футбол России из Европы в Азию, онлайн-трансляция исполкома РФС, 23 декабря 2022, РФС, УЕФА, сборная, клубы

Россия будет с Европой или Азией? Судьба нашего футбола решается сегодня! LIVE
Кирилл Закатченко
Перейдёт ли российский футбол в Азию? LIVE
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На исполкоме РФС может быть принято историческое решение.

Друзья, всем привет! 23 ноября — судьбоносный день для российского футбола. Сегодня состоится исполком РФС, на котором главной темой станет возможный переход из Европы в Азию. В УЕФА наша футбольная федерация состоит с середины прошлого века, поэтому потенциальная смена вектора — это изменение, которое невозможно переоценить.

Что вообще значит переход футбольной России из Европы в Азию? Для сборной — никаких чемпионатов Европы, только Азии. Для клубов — никаких еврокубков. Вместо европейской Лиги чемпионов и сопутствующих ей турниров будет азиатская.

Будет ли принято решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола и случится ли это уже сегодня? Следить за потенциально историческим исполкомом будем в этом материале. Присоединяйтесь!

Что именно ждёт Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит? Что именно ждёт Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит?
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