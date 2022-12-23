Россия будет с Европой или Азией? Судьба нашего футбола решается сегодня! LIVE

Друзья, всем привет! 23 ноября — судьбоносный день для российского футбола. Сегодня состоится исполком РФС, на котором главной темой станет возможный переход из Европы в Азию. В УЕФА наша футбольная федерация состоит с середины прошлого века, поэтому потенциальная смена вектора — это изменение, которое невозможно переоценить.



Что вообще значит переход футбольной России из Европы в Азию? Для сборной — никаких чемпионатов Европы, только Азии. Для клубов — никаких еврокубков. Вместо европейской Лиги чемпионов и сопутствующих ей турниров будет азиатская.



Будет ли принято решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола и случится ли это уже сегодня? Следить за потенциально историческим исполкомом будем в этом материале. Присоединяйтесь!