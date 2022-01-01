Чемпионство Месси или отстранение России? Рейтинг 10 главных событий 2022 года

Уходящий год был насыщен не самыми простыми событиями – счастливых и радостных моментов даже в футболе было не так уж много. Мы собрали самые, на наш взгляд, значимые и предлагаем вам расставить их по местам от 1-го (главное событие года) до 10-го (наименее важное).
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Аргентина — чемпион мира
Спустя 36 лет сборная Аргентины вновь стала чемпионом мира – в финальном матче, который, возможно, получился лучшим в истории турнира с точки зрения накала и борьбы, аргентинская команда одолела Францию. Повороты сюжета были такие, что можно схватить сердечный приступ: на 80-й минуте Аргентина была близка к победе, но вмешался Мбаппе; в дополнительное время французы снова помешали аргентинцам, и в итоге при счёте 3:3 всё свелось к серии пенальти, в которой Аргентина оказалась сильнее.
Страна ждала этого события так долго, что натурально сошла с ума от счастья, когда Лео Месси всё же поднял долгожданный кубок над головой: Буэнос-Айрес праздновал настолько бурно, что не обошлось без жертв.
Отстранение России
В конце февраля сборную России и российские клубы отстранили от участия во всех матчах под эгидой ФИФА и УЕФА в ответ на обострение политической обстановки в Европе. Так началась изоляция отечественного футбола, и исправить ситуацию не помогли никакие апелляции в CAS – РФС получал сплошные отказы в просьбах пересмотреть решение об отстранении. Вслед за этим ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами, из-за чего команды РПЛ лишились значительного числа классных иностранцев. Это были не все потери: из-за сложившейся ситуации финал Лиги чемпионов экстренно перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.
Бензема — обладатель «ЗМ»
Это большое событие не только для Карима, но и для мирового футбола: во-первых, французский футболист получил награду впервые за 24 года; во-вторых, Бензема стал самым возрастным игроком с 1956 года, которому вручили «Золотой мяч»; в-третьих, наконец восторжествовала справедливость, и на сцене мы увидели не Месси или Роналду, а действительно того, кто к тому моменту больше всего заслужил трофей (но помним, что 2018-м награду получил Модрич). Правда, после того как Бензема не сыграл на ЧМ, а Лео поднял в финале кубок, мнение о лучшем футболисте года у многих поменялось.
Введение FAN ID
Закон, перевернувший российский футбол, активно начали обсуждать уже во время Евро-2020: проект поступил в Госдуму 17 июня, после чего быстро прошёл все необходимые уровни согласования. Уже 17 декабря, то есть спустя полгода, большинством голосов закон о введении паспорта болельщика приняли, 30 декабря его подписал президент РФ Владимир Путин. Датой вступления закона в силу обозначили 1 июня 2022 года – чтобы клубы успели подготовиться и перейти на новую пропускную систему. Сперва проход по Fan ID заработал только на пяти стадионах (в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи), но с 1 декабря стал обязательным для всех арен РПЛ.
Новое правило привело к массовому бойкоту, а следовательно – к падению посещаемости. В среднем матчи РПЛ в первой части сезона посетили 10 500 зрителей, тогда как в доковидном сезоне-2019/2020 за этот же период было 13 820 болельщиков. При этом встречи, на которых работала система, собирали в среднем по 5500 человек.
Переход Роналду в «Аль-Насср»
Для Криштиану Роналду 2022-й стал поворотным: за спадом в «МЮ» последовало эмоциональное интервью, в котором он прошёлся по всем подряд, потом случился болезненный вылет с чемпионата мира и возвращение в никуда после – пока португалец был на ЧМ, клуб расторг с ним контракт. Новый год Роналду встречает уже в качестве игрока клуба Саудовской Аравии «Аль-Насср»: клуб объявил о подписании форварда 30 декабря, контракт заключили до 2025 года с примерной зарплатой € 200 млн в год.
Развязка в АПЛ
К последнему матчу «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» подходили с разницей всего в одно очко. Юргену Клоппу нужно было выигрывать свой матч и верить, что Хосеп Гвардиола дома не обыграет «Астон Виллу». К 69-й минуте бирмингемцы вели 2:0, но «Сити» быстро реанимировался: за пять минут забили три мяча, тем самым вырвав победу. «Ливерпуль» тоже победил, но это оказалось недостаточно, – в итоге в такой безумной развязке чемпионство забрал «МС».
Обсуждение перехода в Азию
Российскому футболу в этом году много раз делали больно: тут и отстранение от еврокубков и ЧМ, и Fan ID, и серьёзные обсуждения в РПЛ о введении моратория на вылет и расширение лиги. Под конец года произошёл ещё один удар – РФС в экстренном порядке начал обсуждение о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию. Такой резкий поворот в сторону другого континента объяснялся простым аргументом: лучше играть, чем не играть – никто не знает, как надолго нас забанил УЕФА. РФС долго совещался, но в итоге отложил переход – на будущее создали рабочую группу, которая будет прорабатывать возвращение России в мировой спорт.
Уход Федуна из «Спартака»
Леонид Арнольдович заявил, что сложил с себя все полномочия из-за «достижения пенсионного возраста, а также по семейным обстоятельствам». Вместе с его уходом закончилась долгая и важная эпоха в истории «Спартака»: всё-таки за 18 лет случилось немало: поменялось много тренеров, у клуба появился стадион, а ещё три трофея на полке. После ухода Федуна 100% акций клуба, а также арену выкупил многолетний спонсор – компания «Лукойл». Бывший владелец же, уходя, заявил, что оставляет после себя «конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, высокопрофессиональную команду менеджеров и, конечно, великолепный стадион».
«Спартак» выиграл трофей
Аргентина дождалась своего кубка, «Спартак» не исключение: москвичи в этом году взяли Кубок России, это первый трофей КБ за пять лет, в турнире так и вовсе спустя 19! В финале в «Лужниках» обыграли «Динамо» – матч получился бойким и по атмосфере мог даже посоревноваться с финалом Лиги чемпионов, который состоялся в Париже днём ранее.
Рычаги «Барселоны»
Каталанский клуб в этом году попал, пожалуй, в самое бедственное положение в своей истории: долги превысили € 1 млрд, из-за чего «Барса» не могла регистрировать новичков, а также планировать своё будущее. В итоге президент клуба Жоан Лапорта задействовал, как он выразился, «экономические рычаги», чтобы улучшить положение команды. Их было четыре: два – продажа 25% доходов от ТВ-прав на матчи Ла Лиги на следующие 25 лет, третий и четвёртый – продажа 49,9% акций компании Barca Studios. Это позволило клубу выровнять ведомости, зарегистрировать новичков и повысить потолок зарплат на нынешний сезон.
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