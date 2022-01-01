Чемпионство Месси или отстранение России? Рейтинг 10 главных событий 2022 года

Уходящий год был насыщен не самыми простыми событиями – счастливых и радостных моментов даже в футболе было не так уж много. Мы собрали самые, на наш взгляд, значимые и предлагаем вам расставить их по местам от 1-го (главное событие года) до 10-го (наименее важное).

Рейтинг полностью зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.