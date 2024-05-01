Спортивный директор «Спартака» ответил на вопрос о продлении контракта с Джикией

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал ситуацию с истекающим в конце нынешнего сезона контрактом защитника красно-белых Георгием Джикией.

«Джикия — настоящий профессионал. Он много работает, сейчас восстанавливается от небольшого повреждения. Его контракт, как и с любым игроком, будет рассматриваться в конце сезона», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее стало известно, что Георгий Джикия пропустит матч полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо». Футболист продолжает восстанавливаться после повреждения.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности российский футболист провёл на поле 753 минуты. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.