Игрок «Динамо» Лаксальт: в нынешнем сезоне «Спартак» для нас неудобный соперник

Футболист «Динамо» Диего Лаксальт высказался о противостоянии со «Спартаком» в нынешнем сезоне. Команды играли между собой пять раз. В четырёх из них побеждали красно-белые.

«Можно сказать, что в нынешнем сезоне «Спартак» для нас неудобный соперник. Где-то нам не повезло. Но это всё в прошлом. Нас ждёт матч с «Сочи», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.