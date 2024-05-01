Спортивный директор «Спартака» рассказал, что Абаскаль сам попросил об отставке

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал увольнение испанского тренера Гильермо Абаскаля с поста наставника команды. Напомним, после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович.

— Почему тянули с отставкой Абаскаля?

— Я не считаю, что мы тянули. Мы приняли её тогда, когда стоило принять. Гильермо — хороший тренер. Было сложно принимать это решение. Сейчас мы работаем со Слишковичем.

— Правда, что Гильермо попросился уйти сам?

— Да, это правда, — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.