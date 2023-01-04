11 главных футбольных разочарований 2022 года

Провал топ-сборных на ЧМ-2022

Чемпионат мира в Катаре подарил кучу сенсаций. Во-первых, одна случилась ещё до начала: сборная Италии чудесным образом не пробилась на турнир через стыки, проиграв Северной Македонии. На этом неожиданности не закончились. Оказалось, что многие фавориты не готовы оправдать ожидания болельщиков.



На групповом этапе очень удивила Бельгия: турнир-2022 был для бронзовых призёров ЧМ в России последним шансом навсегда и по-крупному оставить след в истории. Но поражение от Марокко, уникальное невезение Лукаку и один забитый мяч на групповом этапе отправили звёзд мирового масштаба домой.



Чуть меньше, но тоже сильно удивила Германия: второй раз подряд она не вышла из группы, хотя её состав был переполнен игроками мирового класса. Поражение от Японии, ничья с Испанией и победа над Коста-Рикой – вот и всё, чем запомнилась команда Ханс-Дитера Флика. Нойер, Зане, Киммих, Рюдигер и Мюллер опять пролетели мимо плей-офф ЧМ. А Гнабри, Мусиала, Мукоко и Адейеми почувствовали эту боль впервые. Хотя по игре немцы были очень хороши.



Недалеко ушла Испания, забившая Коста-Рике в 1-м туре семь голов. Эта победа оказалась высшей точкой для команды Луиса Энрике. В игре испанцев чувствовался запас, но не было огня, молодым игрокам не хватало стойкости и упорства. В 1/8 финала триумфатора 2010 года сломали сумасшедшие марокканцы.



Ну и, наконец, Бразилия. В очередной раз одна из самых многообещающих сборных спотыкается за один, а чаще даже за несколько шагов до финала. В 2006-м бразильцев сломала Франция (1:0), через четыре года – Нидерланды (2:1), на домашнем турнире это унизительно сделала Германия (7:1), а на ЧМ в России – Бельгия (2:1). Теперь в полуфинал-2022 пятикратных чемпионов мира не пустила Хорватия. А ведь состав и сногсшибательная игра в группе намекали как минимум на медали.