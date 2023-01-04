11 главных футбольных разочарований 2022 года

В течение 2022-го в футболе произошло много событий. Мы выбрали главные футбольные разочарования уходящего года, включая российские и мировые. В списке нашлось место и людям, и командам, и явлениям. В ходе голосования они будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Закат карьеры Криштиану Роналду
Наверное, не таким должен был стать этот год для великого португальца. Сначала он смиренно сидел на скамейке во время матчей «Манчестер Юнайтед». Затем, когда команда в его отсутствие особо не прибавила, стал конфликтовать с Эриком тен Хагом. Потом, после отстранения от тренировок с основой, появилось то самое многосерийное интервью Пирсу Моргану – про древние технологии на базе в Каррингтоне, профнепригодность менеджеров, отсутствие взаимопонимания с партнёрами и многом другом.
Казалось, всё это ради одного – разозлиться на всё человечество и подойти в идеальной форме к чемпионату мира. Но в Катаре мало что изменилось. Роналду спорил об авторстве голов, практически не забивал, стал объектом для косплея в исполнении соперников (пересмотрите хайлайты матча с Ганой). А закончилось всё отчасти как в «МЮ» – скамейкой. Правда, в дополнение к ней были слёзы после сенсационного вылета от Марокко в четвертьфинале и так и не реализованная мечта стать чемпионом мира.
Отсутствие сборной России на ЧМ-2022
Сейчас кажется: не проиграй Россия тогда Хорватии и выйди напрямую в Катар, с чемпионатом мира команду Валерия Карпина, может, и не прокатили бы. С конца февраля и за многие месяцы напряжение вокруг нашего футбола могло чуть спасть. Но пришлось пробиваться через стыки, в которых со сборной России просто не захотели играть.
А что было дальше, вы и так прекрасно помните: невнятные товарищеские встречи с азиатскими сборными, пропитанные грустью редкие интервью игроков о сложившейся ситуации и полнейшая изоляция. Смотря на беспомощную сборную Польши на ЧМ-2022, невольно представляешь Россию на её месте. И моделируешь: а что было бы, если в Катар поехала наша команда? Вдруг у неё снова бы получилось всех удивить?
Провал топ-сборных на ЧМ-2022
Чемпионат мира в Катаре подарил кучу сенсаций. Во-первых, одна случилась ещё до начала: сборная Италии чудесным образом не пробилась на турнир через стыки, проиграв Северной Македонии. На этом неожиданности не закончились. Оказалось, что многие фавориты не готовы оправдать ожидания болельщиков.
На групповом этапе очень удивила Бельгия: турнир-2022 был для бронзовых призёров ЧМ в России последним шансом навсегда и по-крупному оставить след в истории. Но поражение от Марокко, уникальное невезение Лукаку и один забитый мяч на групповом этапе отправили звёзд мирового масштаба домой.
Чуть меньше, но тоже сильно удивила Германия: второй раз подряд она не вышла из группы, хотя её состав был переполнен игроками мирового класса. Поражение от Японии, ничья с Испанией и победа над Коста-Рикой – вот и всё, чем запомнилась команда Ханс-Дитера Флика. Нойер, Зане, Киммих, Рюдигер и Мюллер опять пролетели мимо плей-офф ЧМ. А Гнабри, Мусиала, Мукоко и Адейеми почувствовали эту боль впервые. Хотя по игре немцы были очень хороши.
Недалеко ушла Испания, забившая Коста-Рике в 1-м туре семь голов. Эта победа оказалась высшей точкой для команды Луиса Энрике. В игре испанцев чувствовался запас, но не было огня, молодым игрокам не хватало стойкости и упорства. В 1/8 финала триумфатора 2010 года сломали сумасшедшие марокканцы.
Ну и, наконец, Бразилия. В очередной раз одна из самых многообещающих сборных спотыкается за один, а чаще даже за несколько шагов до финала. В 2006-м бразильцев сломала Франция (1:0), через четыре года – Нидерланды (2:1), на домашнем турнире это унизительно сделала Германия (7:1), а на ЧМ в России – Бельгия (2:1). Теперь в полуфинал-2022 пятикратных чемпионов мира не пустила Хорватия. А ведь состав и сногсшибательная игра в группе намекали как минимум на медали.
Движение российского футбола в сторону Азии
Главная тема последних месяцев в российском футболе – возможный добровольный выход РФС из УЕФА ради вступления в АФК. Это может быть сделано, по словам президента РФС Александра Дюкова, потому, что «лучше играть, чем не играть». Глобально переход в Азиатскую конфедерацию займёт годы: в следующем Кубке Азии Россия участвовать точно не будет, а также может пролететь мимо отбора на ЧМ-2026.
Если переход в Азию случится, российский футбол ждут фундаментальные сдвиги: рынок, зарплаты, география, логистика, тренерские идеи, клубные турниры, уровень соперников, возможности для развития – всё это и многое другое сильно изменится. При этом не факт, что сборную России и отечественные клубы допустят до международных соревнований. У РФС есть лишь надежда, что в Азии нашему футболу в этот непростой период будет чуточку легче. Но интереса и денег от этого станет только меньше.
Тотальное фиаско «Ювентуса»
Практически 10 лет гегемонии в Италии и минимум изменений за это время сыграли с туринцами злую шутку: «Ювентус» чудом попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, и результаты нынешнего розыгрыша Серии А это только доказывают: команда Максимилиано Аллегри отстает от лидирующего «Наполи» на 10 очков, а в спину ей дышат «Интер» и «Лацио».
Но проблемы у «Юве» не только спортивные. Клубное руководство полностью ушло в отставку – из-за подозрения в финансовых махинациях. Совет директоров и новый президент клуба уже утверждены, а вот Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене, Павлу Недведу и остальным экс-боссам ещё придётся доказать свою невиновность. Ведь перед клубом вновь замаячила страшная перспектива оказаться в Серии Б, как в 2006-м.
Мбаппе остался в «ПСЖ»
Казалось, летом случится самый логичный трансфер года: Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал». Про это чуть ли не открыто говорили в Мадриде и, в частности, Флорентино Перес, на это намекало окружение игрока, об этом мечтали миллионы. Болельщики уже видели француза в майке испанского гранда и представляли, как он будет забивать с передач Модрича и обниматься после голов с Бензема.
Но в привычный порядок вещей вмешались деньги. «ПСЖ» предложил Мбаппе сильно больше, чем «Реал» (подписной бонус в размере € 300 млн вместо € 150 млн). Срыв сделки стал шоком для многих, а в Мадриде решение Килиана откровенно повергло руководство в ступор. Но испанцы вроде бы ещё рассчитывают заполучить автора хет-трика в финале ЧМ-2022. Только произойдёт это вряд ли раньше 2024 года.
Массовый отъезд иностранцев из РПЛ
Чемпионат России без легионеров – деньги на ветер. В течение года отечественные любители футбола наблюдали, как РПЛ кадрово беднеет: часть игроков (например, Лукас Айртон, Хвича Кварацхелия и Эрик Ботхейм) и тренеров (Маркус Гисдоль, Даниэль Фарке) уехали ещё весной. По окончании сезона маршрут на выход из РПЛ стал масштабнее: «Краснодар», «Рубин» и «Ростов» окончательно потеряли почти всех иностранцев, многих лишилось «Динамо», а точечно пострадали вообще все клубы российской элиты.
Вакуум быстро заполнился молодыми или поздно раскрывшимися россиянами, а также иностранцами не такого высокого уровня. Качественно это отбросило лигу далеко назад, а сохранивший практически всех легионеров «Зенит» на фоне преследователей выглядит ещё сильнее.
Провал немецкой концепции в «Локомотиве»
Ральф Рангник и Томас Цорн с помпой заходили в «Локомотив». Болельщикам и журналистам обещали «Лейпциг» черкизовской сборки: развитие молодёжи, яркий футбол в Европе, заработки на трансферах, трофеи, коммерческая привлекательность. Осенью 2021-го планку задрали так высоко, что от ожиданий в 2022 году захватывало дух. За миллионы евро внутри страны приобретались Тикнизян и Марадишвили, из-за бугра привезли Изидора, Кухту, Фассона, Раконьяца и Педриньо, сделали российский паспорт Мампасси.
Но на выходе всё оказалось совсем не так: за год в клубе трижды сменился тренер, часть легионеров уехали, а команда упала на историческое дно – сейчас «Локомотив» находится на 14-м месте и имеет все шансы по итогам сезона оказаться в Первой лиге. Немцев, кстати, в клубе больше нет. А проблемы – есть. Сейчас их будет решать новая команда менеджеров: Галактионов, Пиняев и Глушенков с Лантратовым.
Полупустые трибуны и слабый интерес местных к ЧМ-2022
Чемпионат мира в Катаре во многом оказался уникальным. Во-первых, ещё никогда турнир не проводили в Азии. Во-вторых, прежде соревнование подобного уровня и масштаба не помещалось на территории столь небольшого государства (например, Московская область в четыре раза превышает площадь Катара). В-третьих, ранее местное население неизбежно сходило с ума от футбола подобного уровня.
В Катаре со зрительским интересом получилось странно. Практически на всех матчах были свободные места, а где-то стадион едва ли заполнялся наполовину. По ходу турнира организаторы даже стали пускать на арены бесплатно, лишь бы по картинке атмосфера на трибунах не выглядела чересчур печально. Полупустые трибуны и слабый интерес катарцев в какой-то момент сильно удручил. Когда гражданам страны-хозяйки было настолько фиолетово на футбол, это ещё надо поискать. К счастью, ближе к финалу проблема была уже не столь заметной.
Очередное чемпионство «Зенита»
К отсутствию борьбы за титул в РПЛ все давно привыкли. Но по ходу сезона-2021/2022 казалось, что яркое «Динамо» Сандро Шварца навяжет борьбу «Зениту» и, возможно, преподнесёт сенсацию. Казалось, что в начале 2022-го за москвичей болели не только в столице – лишь бы они сбросили команду Сергея Семака с насеста.
Не случилось. После отказа Ивана Ордеца играть за «Динамо», а Андрея Воронина – входить в тренерский штаб, стиль москвичей перестал приносить им результат. Во второй части сезона линия обороны уже не выглядела такой сбалансированной, в атаке перестало получаться как раньше, а конкурент из Санкт-Петербурга на опыте доехал до четвёртого чемпионства подряд. Да и не очень верится, что в этом сезоне СБГ внезапно не защитят титул.
Захарян так и не уехал в «Челси»
Россияне уже почти 15 лет не уезжают в топ-клубы АПЛ. Поколение отечественных игроков после вспышки на Евро-2008 было последним, кто оказывался в чемпионате Англии, да к тому же не в самых последних командах. Под занавес летнего ТО в «Челси» мог уехать Арсен Захарян: новость появилась внезапно, стремительно обросла подробностями и даже ошарашила.
Но пока молодой звезде чемпионата России сменить лигу не удалось. По информации «Чемпионата», динамовцы хотят от «Челси» все деньги и сразу. Но в текущих реалиях заплатить за трансфер напрямую из-за санкций просто невозможно. Не исключено, что зимой клубы вновь активируют переговоры по Арсену и найдут решение. Но то уже будет в 2023-м.
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