Выбил для Роналду контракт на € 200 млн в год. Кто ведёт дела CR7 вместо Мендеша

Улыбчивый Криштиану Роналду красуется на каждом втором билборде в Эр-Рияде, форвард поселился в люксовых апартаментах и вообще чувствует себя Скруджем Макдаком: может себе позволить с беспрецедентной зарплатой в € 200 млн за сезон. Руководство «Аль-Насра» готово исполнить любую прихоть португальской звезды, не сумевшей трудоустроиться ни в одном европейском клубе с возможностью сверкать в Лиге чемпионов.

Криштиану мог и дальше выступать за «Манчестер Юнайтед», но его раздутое эго сродни дону Корлеоне. «Ты пришёл и говоришь: мне нужна справедливость. Но ты просишь без уважения, ты не предлагаешь дружбу, ты даже не назвал меня крёстным отцом», – общение в таком духе с боссами «МЮ» привело к расторжению контракта ещё в ноябре. Новый вариант продолжения карьеры для футболиста подобрал его менеджер – Рикарду Регуфе. Специалист работает с Роналду уже 18 лет, но в последние годы стал самым важным человеком в развитии карьеры португальца – теперь Регуфе круче, чем многолетний агент супертопа Жорже Мендеш.

Благодаря новому агенту Роналду зарабатывает в «Аль-Насре» € 3,88 млн в неделю

Уход в подтрибунное помещение до конца матча, неприкрытое недовольство малым количеством игрового времени и конфликт с тренером «МЮ» Эриком тен Хагом привели к точке невозврата, ей стало скандальное интервью Роналду журналисту Пирсу Моргану. Перед этой исповедью португалец позвонил Мендешу и посоветовался, стоит ли ему сжигать мосты. По версии The Athletic, агент долго отговаривал клиента и друга, советовал Криштиану остаться на «Олд Траффорд» и наслаждаться окончанием карьеры в роли духовного лидера. Роналду наотрез отказался, вылил в интервью тонны хейта в адрес руководства клуба и вскоре стал свободным агентом.

Осенью нападающий окончательно разочаровался в Мендеше, ведь перед этим Жорже провалил поставленную перед ним задачу найти достойный вариант продолжения карьеры для Роналду в летнее трансферное окно. Криштиану был готов перейти в любой клуб, выступающий в этом сезоне в Лиге чемпионов, но Жорже не смог найти место с минимальной планкой форварда по зарплате в размере £ 80 тыс. в неделю.

Криштиану Роналду и Рикарду Регуфе в лагере сборной Португалии Фото: Из личного архива Роналду

Похоже, Мендеш уже не рассчитывал на мощную капитализацию от дальнейшего трудоустройства Роналду и поэтому убеждал его остаться в «Юнайтед». Для форварда такой вариант был категорически неприемлем. Криштиану и в самом деле мечтал бить рекорды Лиги чемпионов даже в 38 лет, о чём заверил Моргана: «Верю, что всё ещё могу выступать на самом высоком уровне как минимум несколько сезонов. Мне есть что сказать своим болельщикам».

Неудачное выступление на чемпионате мира в составе сборной Португалии, а также отсутствие достойных в спортивном плане предложений вынудило Роналду признать очевидное: лучшие годы позади, и напоследок нужно подобрать самый выгодный в коммерческом плане контракт. И рядом нашёлся человек, способный подстроиться под настроение угасающей звезды – Рикарду Регуфе. Этот менеджер работает с Роналду уже 18 лет, но в последние годы вышел на первый план и стал правой рукой футболиста. Именно он стоит за фантастическим соглашением Криштиану с «Аль-Насром» с зарплатой в € 3,88 млн в неделю, что в семь раз выше, чем в «МЮ».

Регуфе — менеджер и один из самых близких друзей Криштиану

Сделка с «Аль-Насром» – первая в карьере Роналду, в которой не принимает участие Мендеш. До этого Жорже вёл переговоры со всеми клубами, начиная с лиссабонского «Спортинга» и заканчивая «МЮ». Теперь же соглашение с клубом из Саудовской Аравии, впрочем, как и мирный разрыв с «Юнайтед», полностью промотировал Регуфе. Рикарду начал карьеру в португальском подразделении Nike и убедил юного Криштиану подписать контракт с брендом – в 2016 году отношения форварда с производителем одежды вышли на уровень пожизненного соглашения.

«Начать работать в Nike в 21 год стало сбывшейся мечтой! И я был далёк от мысли, что это навсегда изменит мою жизнь! Уже через два года я убедил подписать контракт с лучшим игроком всех времён. Это полностью изменило правила игры для Nike, CR и, конечно же, для меня! Какое это было удивительное путешествие! 18 лет работы в такой великой компании с таким количеством талантливых коллег, игроков, тренеров и агентов», – написал Регуфе в LinkedIn.

Криштиану Роналду на презентации в «Аль-Насре» Фото: Из личного архива Регуфе

Регуфе – верный друг и советник Роналду на протяжении всей его карьеры. Это подтверждают фото в соцсетях футболиста. 43-летний менеджер зачастую сопровождал Криша на встречах с другими спортивными селебрити: звездой UFC Конором Макгрегором, боксёром Геннадием Головкиным и баскетболистом НБА Расселом Уэстбруком. Новый агент нападающего тенью следовал за ним при подписании сделки с «Аль-Насром»: они вместе прилетели в Эр-Рияд на частном самолёте, Регуфе постоянно обновлял фото для подписчиков в соцсетях.

Регуфе и Роналду с усами и в париках посетили бар в Мадриде

Друзья настолько сблизились, что в 2018 году Рики (так Криш называет агента) покинул Nike после почти двух десятилетий работы и окончательно вошёл в команду Криштиану на правах менеджера, а теперь и агента. Об огромном влиянии Регуфе на футболиста свидетельствует тот факт, что начиная с 2016 года Криштиану добивался для Рикарду аккредитации на нахождение в сборной Португалии. Товарищи по команде недоумевали, что делает этот человек в лагере команды, но не смели перечить главной звезде. Со временем к нему уже относились как к члену коллектива – менеджер обладает редким даром становиться своим в любой компании.

Непосредственность Регуфе отмечали и в «Юнайтед». Он легко сходился с людьми на всех уровнях, от исполнительного директора Ричарда Арнольда до сотрудников отдела коммуникаций. Если Роналду должен был появиться на каком-то мероприятии, все знали, к кому обратиться. «Рикарду – очень умный, организованный и коммуникабельный человек, большой специалист своего дела. Создавалось впечатление, что он знаком чуть ли не со всеми известными тренерами и игроками», – высоко ценит качества агента Роналду спортивный директор «Ливерпуля» Джулиан Уорд, работавший вместе с Регуфе в отделе анализа и технического скаутинга в Nike с 2008 по 2010 год.

Криштиану и Регуфе – рок-звёзды Фото: Из личного архива Регуфе

С Рикарду никогда не бывает скучно. Как-то ещё во время выступлений форварда за «Реал» парни накануне Нового года надели парики, усы, чёрные куртки и отправились в самый обычный бар – идея принадлежала Рики. «Мы договорились разговаривать по-английски, и кто-то даже сказал: «Смотри, что это за рокеры?» Но долго скрываться не удалось. Я спросил у него по-португальски, что бы он хотел выпить, а сидевший рядом мужчина нас раскрыл. Мы пробыли там пару часов, потом пошли спать, это была одна из лучших ночей в моей жизни. Я чувствовал себя свободным», – рассказал Роналду байку Пирсу Моргану.

В остальном Регуфе очень серьёзный и вдумчивый специалист. В то время как Мендеш отвечал за спортивную сторону жизни Роналду, Рики курировал сотрудничество с брендами, спонсорские контракты, работу с медиа и другие активности. Теперь же долгое время находившийся в тени менеджер вышел на новый уровень. Здорово, когда есть друг, с которым можно не только решать серьёзные дела, но и почувствовать себя обычным человеком.