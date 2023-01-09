Три самых обсуждаемых трансфера зимы связаны! Замешаны «Реал», «Челси» и «Ливерпуль»

Зимнее трансферное окно в разгаре. Уже состоялись несколько интересных переходов, но всё самое интересное до сих пор впереди. Мы так и не знаем новый клуб главной молодой звезды ЧМ-2022 Энцо Фернандеса, не увидели развязку саги с Беллингемом: «Ливерпуль» или «Реал»? А ведь, помимо них, есть и другой талантливый полузащитник — Мойзес Кайседо, за которым также охотятся топы АПЛ и предлагают от € 60 млн — это сумасшедшие деньги. Есть ощущение, что данные трансферы могут быть взаимосвязаны: если, например, «Реал» заберёт Беллингема, то «Ливерпуль» возьмёт кого-то другого из оставшихся двоих. Или наоборот. Такого же мнения, например, Хосе Феликс Диас — авторитетный журналист мадридского издания Marca: по его информации, «Реал» пойдёт за Энцо, если Беллингем выберет другой клуб.

Это значит одно — нужно разобраться с тем, что имеем сейчас. Кто к какому клубу ближе на сегодняшний день?

Джуд Беллингем: «Реал» опережает «Ливерпуль»

Ещё в начале декабря, пока шла стадия плей-офф чемпионата мира, СМИ пестрили: Беллингем ближе к «Ливерпулю», чем к Мадриду. Но после турнира «Реал» активизировался, в гонку подключился «Манчестер Сити», и ситуация изменилась. На сегодняшний день и английские, и испанские журналисты сходятся, что игрок всё-таки ближе к «Реалу». Ключевое в этой сделке — желание самого Джуда. Хотя его отец (и также агент) склоняется больше к варианту с «Ман Сити».

Джуд Беллингем Фото: Lars Baron/Getty Images

По сообщениям испанской газеты Diario AS, «Боруссия» на этой неделе (до 6 января) должна была провести встречу с игроком и его отцом, чтобы обсудить детали грядущей сделки и убедиться, что футболист хочет покинуть клуб именно зимой. Дортмунд планирует выручить от сделки суммарно около € 140 млн. Развязка всё ближе.

Энцо Фернандес: «Челси» соскочил, «МЮ» выжидает

В случае с Энцо ситуация менее запутанная — в главных ролях только один клуб — «Челси». Лондонцы начали переговоры с «Бенфикой» в конце декабря, и казалось, что всё пройдёт быстро: они выплатят сумму отступных, договорятся с игроком и привезут его на «Стэмфорд Бридж». Но всё оказалось сложнее, и сделка, кажется, сорвалась. Молчание прервал главный тренер лиссабонцев.

Роджер Шмидт главный тренер «Бенфики» «Есть клуб, который им интересуется, но они знают, что единственный выход, — выкуп. Они ведут себя неуважительно, они свели игрока с ума, а теперь пытаются вести переговоры вместо выплаты отступных».

Кажется, всё было так: «Челси» пришёл в сделку, заявив, что активирует клаусулу, затем получил «да» от самого Энцо и хотел, таким образом, надавить на клуб. Они предлагали вместо € 120 млн меньшую сумму или даже игроков. Португальское издание Record написало о таком оффере: € 90 млн + Хаким Зиеш + Андре Сантос и Давид Датро Фофана в аренду. Хитрые британцы!

Энцо Фернандес с наградой лучшему молодому игроку ЧМ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но «Бенфика» осталась непреклонна, и сделки не будет. Такое развитие событий может отложить переход Энцо Фернандеса до лета, а уже там начнётся борьба. Фаворитом в таком случае СМИ называют «Манчестер Юнайтед».

Мойзес Кайседо: «Ливерпуль» ближе всех, «Челси» в гонке

Ещё один талант, за которым идёт охота — 21-летний Мойзес Кайседо. Ещё после перехода Грэма Поттера в «Челси» сообщалось, что тренер хочет забрать молодого полузащитника из «Брайтона» с собой. Но, кажется, приоритеты у «Челси» изменились, и, пока лондонцы тщетно пытаются подписать Фернандеса, к Мойзесу приблизился «Ливерпуль».

Мойзес Кайседо Фото: Warren Little/Getty Images

Ливерпульские источники даже сообщают, якобы Кайседо сказал друзьям, что хочет перехода в команду Клоппа. А инсайдер Фабрицио Романо добавляет: игрок якобы уже принял решение о своём будущем. Сделка оценивается в € 60-80 млн.