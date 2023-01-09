Что случилось в футболе на праздниках? Проверяем вас 15 необычными вопросами

Новый год только начался, а событий произошло немало: футбольные клубы работают на трансферном рынке, в европейских лигах продолжают играть, а Криштиану Роналду осваивается в новой стране и клубе. Давайте проверим, читали ли вы новости за первую неделю!



Правила просты: в каждом вопросе есть факт, вам нужно указать – случилось это или нет в первую неделю года.