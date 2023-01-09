Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Дебют Роналду за «Аль-Наср», скандал Карпина, Анатолий Тимощук лишён наград — что произошло в первую неделю 2023 года

Что случилось в футболе на праздниках? Проверяем вас 15 необычными вопросами
Полина Куимова
Что произошло в первую неделю 2023 года
Комментарии
Внимательно ли вы следили за первой футбольной неделей года?

Новый год только начался, а событий произошло немало: футбольные клубы работают на трансферном рынке, в европейских лигах продолжают играть, а Криштиану Роналду осваивается в новой стране и клубе. Давайте проверим, читали ли вы новости за первую неделю!

Правила просты: в каждом вопросе есть факт, вам нужно указать – случилось это или нет в первую неделю года.

1
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Футбол РПЛ Тесты «Чемпионата» •••

Заглавное фото: «Чемпионат»/ФК «Аль Наср»/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023