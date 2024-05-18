Стала известна сумма, которую «Барселона» заплатит Хави и его штабу в случае увольнения

Руководству каталонской «Барселоны» придётся выплатить главному тренеру Хави и его штабу около € 20 млн в случае увольнения в одностороннем порядке, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лапорта остался зол на Хави и планирует уволить 44-летнего специалиста после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба, сказанных в преддверии матча 36-го тура Ла Лиги с «Альмерией» (0:2).

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В нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за два тура до окончания чемпионата на 14 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).