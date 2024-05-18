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Стали известны условия «любовного контракта» 17-летнего Эндрика со своей девушкой

Стали известны условия «любовного контракта» 17-летнего Эндрика со своей девушкой
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Согласно «любовному контакту», который 17-летний будущий нападающий мадридского «Реала» Эндрик подписал со своей девушкой Габриэли Мирандой, футболист не может заводить себе виртуальных подруг в популярной онлайн-игре GTA и комментировать посты в социальных сетях других девушек. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее в СМИ сообщалось, что, согласно пунктам этого контракта, Эндрик и Габриэли не должны обладать какими-либо зависимостями, использовать в своей речи определённые слова, а также «резко менять поведение». Помимо этого, как рассказал сам бразильский футболист, они с девушкой должны как можно чаще говорить друг другу «я люблю тебя».

Также ранее стало известно, что Эндрик намерен жениться на 21-летней модели, несмотря на то что они находятся в отношениях меньше полугода.

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