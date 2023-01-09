Игроки «Атлетико» и «Барсы» устроили драку. Теперь им грозит суровое наказание

В центральном матче 16-го тура Примеры сошлись «Атлетико» и «Барселона». Встреча, несмотря на счёт (1:0 в пользу каталонцев), получилась яркой. Команды на протяжении всей игры обменивалась атаками. «Атлетико», всегда славившийся обороной, порой даже забывал, как нужно правильно защищаться.

Самым запоминающимся эпизодом матча стала стычка перед финальным свистком: на 90+2-й минуте вольную борьбу на поле устроили защитник мадридцев Стефан Савич и вингер «Барсы» Ферран Торрес. Инцидент начался с простого единоборства: игрок гостей отдал пас, после чего футболист мадридцев завалил оппонента на газон. Схватка завершилась красными карточками, которые Савичу и Торресу выписал арбитр Хосе Мунуэра Монтера. В протоколе матча судья указал следующие причины удалений: «Настойчиво хватал соперника, когда мяч был в игре, но не в пределах досягаемости между ними» – про Торреса, «удерживал соперника рукой за шею продолжительное время с чрезмерной силой, в то время как мяч был в поле, но не на игровом расстоянии между ними» – про Савича.

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Испанский портал SportEs сообщил, что игрокам грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей за смешанные единоборства, устроенные на футбольном поле. Подобная штрафная санкция указана в статье 103 дисциплинарного кодекса: «Нападение на другого футболиста без причинения вреда, но со злым намерением, которое происходит во время остановки в игре или в месте, где футболисты не могут сыграть в мяч, наказывается отстранением на срок от 4 до 12 игр».



Согласно же статье 130, футболисты могут пропустить от одной встречи до одного месяца: «Совершение насильственных действий во время игры или любой инцидент, который создаёт риск, но не приводит к опасным последствиям, может быть санкционирован отстранением на срок от одной до трёх игр или до одного месяца. Если действие произошло вне игры, когда футболисты не имеют возможности сыграть в мяч, или встреча остановлена, они наказываются отстранением на срок от двух до трёх игр».

Ключевым фактором является то, что стычка не завершилась последствиями для здоровья игроков. С большой долей вероятности дисциплинарный комитет выпишет игрокам по два-три матча штрафа вместо 12. Ферран Торрес сможет принять участие в матчах Суперкубка и Кубка Испании – его дисквалификация затронет лишь встречи Примеры. Это же касается и Савича, который сможет играть в кубковых матчах.

Ферран Торрес Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Но подобное поведение не красит футболистов. В памяти болельщиков хороший матч запомнится из-за этого эпизода, а не выступления «Атлетико» и «Барселоны». Однако есть и позитив: каталонцы в первых 16 турах чемпионата Испании пропустили только шесть голов. Это один из лучших показателей в истории лиги. Шесть пропущенных голов по итогам 16 игр также было у «Атлетико» (в сезоне-2020/2021) и у той же «Барселоны» (1986/1987). «Депортиво» в сезоне-1993/1994 на аналогичном отрезке пропустил вообще пять мячей. Команда Хави вернулась на чистое первое место и продолжает бороться за золото, «Атлетико» же занимает шестую строчку. Задача мадридцев на текущий сезон сводится к одному – финишировать в зоне Лиги чемпионов.