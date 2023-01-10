Звёзды ЧМ разъезжаются по новым клубам. Главные трансферы зимы, которые уже состоялись

Январь — время европейских трансферов. Клубы из топ-лиг традиционно не стали медлить и уже оформили несколько интересных сделок, которые заслуживают вашего внимания. Ниже — главные из них.

Коди Гакпо, ПСВ → «Ливерпуль», € 42 млн

Пока главная сделка зимы. Гакпо уже долгое время зажигал в родном ПСВ и летом даже был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но сделка сорвалась. Зато чемпионат мира расставил всё по местам: Коди тащил сборную Нидерландов и быстро нашёл новый клуб. «Ливерпуль» на фоне травм атакующих игроков не удержался от возможности взять 23-летнего универсала за приемлемую сумму.

Для ПСВ это рекордная продажа, для английского клуба — усиление с перспективой на будущее. Все в выигрыше!

Коди Гакпо Фото: Naomi Baker/Getty Images

Бенуа Бадьяшиль, «Монако» → «Челси», € 38 млн

«Челси» в этом сезоне страдает от травм чуть ли не больше всех, а теперь пытается восполнить потери. Клубу потребовался футболист в том числе в центр обороны, и решение было быстро найдено. «Монако» получил солидные € 38 млн, а «Челси» — 21-летнего француза ростом под два метра.

Дебютировать за новый клуб Бадьяшиль мог в матче Кубка Англии с «Манчестер Сити», но тренерский штаб не стал портить первое впечатление о новичке. «Челси» «сгорел» 0:4, а Бенуа спокойно просидел всю игру в запасе.

Бенуа Бадьяшиль Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Андре Сантос, «Васко да Гама» → «Челси», € 12,5 млн

Снова «Челси», но на этот раз полноценное вложение в перспективу. Если от Бадьяшиля ждут помощи здесь и сейчас, то 18-летнего центрального полузащитника Сантоса это вряд ли касается. € 12,5 млн — не самая дикая сумма за молодого игрока по нынешним меркам, но всё равно приличная. А вдруг это новый Фрэнк Лэмпард?

Андре Сантос Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Максимилиан Вёбер, «Ред Булл Зальцбург» → «Лидс Юнайтед», € 12 млн

«Лидс» всё никак не может оторваться от зоны вылета на безопасное расстояние, так что зимнее усиление было просто необходимо. А где искать новичков, если не в «Зальцбурге»? Именно этот клуб подарил большой Европе Эрлинга Холанда. А теперь помог «Лидсу» укрепить оборону.

24-летний центральный защитник Вёбер ранее играл за «Аякс» и «Севилью». Период в Австрию получился удачным, и теперь его ждёт новый шанс закрепиться в топ-лиге.

Максимилиан Вебер Фото: George Wood/Getty Images

Херонимо Рульи, «Вильярреал» → «Аякс», € 8 млн

Уникальный футболист для этого списка. Рульи стал чемпионом мира со сборной Аргентины, но в Катаре не сыграл ни одной минуты. Всё это время он сидел за спиной Эмилиано Мартинеса. А теперь 30-летний вратарь отправился в новое путешествие.

Рульи в Европе уже давно. «Реал Сосьедад», «Манчестер Сити», «Монпелье», «Вильярреал» — география внушительная. Впереди новый опыт — Нидерланды.

Херонимо Рульи Фото: ajax.nl

Мислав Оршич, «Динамо» Загреб → «Саутгемптон», € 6,8 млн

А вот Оршич на чемпионате мира играл, и ещё как. 1+2 по «гол+пас» в шести матчах и бонус в виде бронзовой медали. После такого перформанса футболисты зачастую переходят в топ-клубы. Но Оршичу уже 30 лет, и настойчивее всех оказался скромный «Саутгемптон». Менее € 7 млн — и вот в составе худшей команды АПЛ играет призёр чемпионата мира.

Мислав Оршич Фото: Matt Watson/Southampton FC via Getty Images

Деян Ловрен, «Зенит» → «Лион», € 2 млн

В России Ловрен так и не стал легендой, да и репутацию топ-защитника не заработал. Но на чемпионате мира у 33-летнего защитника открылось второе дыхание: сильное выступление и бронзовая медаль. Ждать возвращения такого игрока в РПЛ было уже куда интереснее, но Деян получил предложение от «Лиона» и укатил во Францию.

Кстати, Ловрен уже выступал за «Лион» с 2010 по 2013 год. К тому моменту эра доминирования команды уже закончилась, так что хорват зацепил только Кубок Франции.

Деян Ловрен Фото: ol.fr

Дейли Блинд, «Аякс» → «Бавария», бесплатно

Одна из самых загадочных сделок января. В первой половине сезона Блинд выступал за «Аякс», потом съездил на чемпионат мира, а после возвращения из Катара инициировал расторжение контракта с амстердамским клубом. Вряд ли кто-то всерьёз ждал, что 32-летний футболист пойдёт на повышение — СМИ даже писали о возможном переходе в скромный «Антверпен».

А потом Блинд взял и подписал контракт с «Баварией». Соглашение краткосрочное, до конца сезона, но всё равно мощно!

Дейли Блинд Фото: fcbayern.com

Матеус Кунья, «Атлетико» → «Вулверхэмптон», аренда

Кунья — настоящий путешественник. Бразильскому нападающему всего 23 года, а он уже поиграл за «Сьон», «РБ Лейпциг», «Герту» и «Атлетико». Теперь у него новый вызов — аренда в «Вулверхэмптон». Договор действует до конца сезона, однако, по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб будет обязан выкупить футболиста за € 40–50 млн. Неплохая история для «Атлетико», который полтора года назад заплатил за него € 20 млн.

Матеус Кунья Фото: Naomi Baker/Getty Images

Каспер Дольберг, «Ницца» → «Хоффенхайм», аренда

Несколько лет назад Дольберг забивал за «Аякс» и был одним из самых перспективных нападающих Европы, за которым следили многие топ-клубы. Сейчас датчанину 25 лет, и он перешёл из одного европейского середняка в другой: вместо «Ниццы» (11-е место в Лиге 1) — «Хоффенхайм» (11-е место в Бундеслиге).

Каспер Дольберг Фото: tsg-hoffenheim.de

Для Дольберга это уже вторая аренда подряд. Первую половину нынешнего сезона Каспер провёл в «Севилье», но ставка испанского клуба не сработала. Восемь матчей и ни одного гола — сомнительная статистика.