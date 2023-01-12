Оказывается, Роналду лишился «Золотого мяча». И сделал это добровольно

Криштиану Роналду уехал в Саудовскую Аравию, где вряд ли сможет быть признан лучшим футболистом мира. Однако и без того у легендарного португальца пять «Золотых мячей». Роналду выигрывал самую престижную индивидуальную награду в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Как правило, те, кто имел честь выиграть «ЗМ», передавали копию клубу, за который они выступали на тот момент. Или он попадал в их личную коллекцию трофеев или музей. Мало кто знает, но в 2017 году Роналду совершил необычный поступок: Криштиану пожертвовал «Золотой мяч» на благотворительность. Он отдал на благое дело копию титула, выигранного в 2013-м. Настоящий же «Золотой мяч» того года хранится в личном музее Роналду на острове Мадейра.

Криштиану Роналду с «Золотым мячом» и Зепп Блаттер Фото: Martin Rose/Getty Images

На мероприятии в Лондоне, организованном комиком и актером Дэвидом Уоллиамсом, за € 600 тысяч трофей португальца выкупил Идан Офер, сын израильского бизнесмена Сэмми Офера, считавшегося когда-то самым богатым человеком Израиля. Офер-старший занимался судовладельчеством, но скончался в 2011 году, после чего Идан и его брат разделили компанию отца, и каждый из них организовал собственную. Forbes оценивает состояние Идана Офера в € 3 млрд. Бизнесмен также владеет долями в нескольких компаниях, связанных с морским транспортом, автомобильной промышленностью, добычей полезных ископаемых и разведкой нефтяных месторождений.

«Золотой мяч» Оферу вручил агент Роналду на тот момент – Жорже Мендеш. Это был один из самых желанных лотов аукциона. На нём были собраны произведения искусства и другие предметы, подаренные художниками, спортсменами, знаменитостями и многими людьми для проекта «Загадай желание», который помогает детям, страдающим от серьезных заболеваний. Также на том аукционе была выставлена ​​на продажу встреча с Хосепом Гвардиолой и Жозе Моуринью на боксёрском мероприятии в Манчестере, победители заплатили за такое времяпрепровождение € 30 тысяч.

Идан Офер и Жорже Мендеш Фото: из личного архива

Аукционы с «Золотыми мячами» – необычная практика. Но в 2021 году разыграли аналогичные призы Альфредо Ди Стефано – легендарного футболиста «Реала», в составе которого он выиграл «ЗМ» в 1957 и 1959 годах. Также на мероприятии были выставлены памятные вещи, связанные футболистом, который скончался в 2014 году в возрасте 88 лет. Его первый «Золотой мяч» продали за € 68 тысяч, а второй – за € 61 тысячу. Также Ди Стефано – единственный в истории обладатель «Супер Золотого мяча». Этот титул вручили ему в 1989 году. Газета France Football назвала Ди Стефано лучшим игроком всех времён и народов, он опередил в голосовании Йохана Круиффа и Мишеля Платини, после чего получил особенный приз. На аукционе этот «мяч» был продан за € 212 тысяч.