Феликс ужасно начал в «Челси». Но это не худший дебют в АПЛ

«Челси» штормит в текущем сезоне английской Премьер-лиги. В перенесённом матче 7-го тура лондонцы уступили «Фулхэму» (1:2), оставшись на 10-м месте в таблице. Но игра запомнится скорее не результатом, а дебютом форварда «синих» Жоау Феликса, арендованного у «Атлетико».

23-летний футболист появился в стартовом составе «Челси». Результативными действиями не отметился — зато на 58-й минуте влетел в защитника «Фулхэма» Кенни Тете. Нападающий высоко задрал одну из ног, попав шипами прямо в голень соперника. Судья встречи Дэвид Кут без раздумий показал Феликсу прямую красную карточку. Португалец стал первым футболистом в АПЛ с 2014 года, удалённым в дебютном матче в лиге. Не такого дебюта ждали от Феликса, за аренду которого «Челси» заплатил «Атлетико» € 11 млн. Но главный тренер клуба Грэм Поттер поддержал игрока.

Грэм Поттер главный тренер «Челси» «Жоау Феликс фантастически играл перед этим удалением, вы могли видеть его уровень. Он выглядел опасным на протяжении всего времени. Это своего рода вызов для форварда. Не думаю, что в этом было много злого умысла. Просто неудачный поступок, из-за которого мы его теперь потеряем».

В истории АПЛ бывали и более кошмарные дебюты. Ниже – ещё девять случаев, когда игроки хотели бы забыть свой первый матч за клуб.

Сауль Ньигес — «Челси»

Первая игра Сауля за «Челси» задала тон его короткому пребыванию в Лондоне. Испанец, арендованный у «Атлетико» осенью 2021 года, вышел в стартовом составе на матч с «Астон Виллой».

Сауль Ньигес Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Однако его игра была настолько слабой, что тренер «Челси» Томас Тухель решил убрать его уже в перерыве. После первого же появления Сауля в футболке «Челси» фанаты назвали его игру «мусорной». Ньигеса в итоге вернули в «Атлетико», признав аренду провальной.

Патрис Эвра — «Манчестер Юнайтед»

К концу карьеры француза в «Юнайтед» мало кто вспоминал его блеклый дебют. Эвра быстро зарекомендовал себя как один из самых стабильных игроков в АПЛ, выигрывая титул за титулом на протяжении восьми лет на «Олд Траффорд».

Патрис Эвра Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Предсказать такой исход после его дебюта было действительно сложно. Эвра сыграл ужасно в своём первом матче, дерби с «Манчестер Сити», в 2006 году. Позже выяснилось, что перед началом игры его рвало — сказались предматчевый рацион из макарон и бобов, а также отсутствие опыта дневных игр. Однако Эвра быстро адаптировался к Премьер-лиге, оставив свой сомнительный дебют позади.

Жервиньо – «Арсенал»

Ивуарийский вингер отлично понимает Жоау Феликса. В 2011 году, дебютировав в составе «Арсенала», Жервиньо получил прямую красную карточку во встрече с «Ньюкаслом». Справедливости ради, большинство болельщиков простили новичку удаление.

Жервиньо Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Красную карточку Жервиньо получил из-за провокаций одиозного соперника – полузащитника «Ньюкасла» Джоуи Бартона. Футболисты устроили потасовку, вингер «канониров» ударил оппонента правой рукой. Бартон воспользовался моментом и упал на газон, после чего Жервиньо был незамедлительно удалён.

Али Диа – «Саутгемптон»

Одна из уникальных историй в АПЛ. Сенегальский нападающий дебютировал за «святых» в 1996 году. В команду Диа попал благодаря рекомендациям человека, выдававшего себя за его агента. Он рассказал главному тренеру «Саутгемптона» Грэму Сунессу, что Али – двоюродный брат легендарного футболиста Джорджа Веа, имеющий опыт выступлений за «ПСЖ» и сборную Сенегала.

Али Диа Фото: TWITTER.COM

Клуб решил сделать ставку на ноунейма, предложив ему одномесячный контракт. На самом деле, Диа ранее выступал лишь за клубы низших французских и немецких дивизионов, а также в чемпионате Финляндии. В дебютном матче за «Саутгемптон» с «Лидсом» Али вышел на замену и показал свой истинный уровень: он был просто ужасен. Уже через две недели после подписания контракт с Диа был расторгнут.

Лоран Косельни — «Арсенал»

Ещё один дебютант «Арсенала», который переусердствовал и был удалён в первой же игре. Косельни вышел на поле в стартовом для «канониров» матче АПЛ-2010/2011 с «Ливерпулем». Француз получил две жёлтые карточки и был удалён на 90+5-й минуте. Причём оба предупреждения он заработал по истечении основного времени.

Лоран Косельни Фото: Clive Brunskill/Getty Images

К счастью для него, встреча завершилась вничью – 1:1. Неизвестно, задержался бы Косельни на девять лет на «Эмирейтс», если бы подвёл команду серьёзнее в дебютной игре.

Димитри Фулькье — «Уотфорд»

У многих при упоминании фамилии Фулькье возникнет вопрос: «Кто это вообще такой?». Даже болельщики «Уотфорда» вряд ли вспомнят его. Через команду тогда прошла толпа игроков, а Димитри пропал из виду ещё до того, как сумел произвести хоть какое-то впечатление. В 2019 году Фулькье дебютировал за «Уотфорд» в матче с «Манчестер Сити», завершившемся разгромом – 0:8.

Димитри Фулькье Фото: Chloe Knott — Danehouse/Getty Images

Француз провёл на поле всего 33 минуты и был заменён при счёте 0:5. Всего за четыре года, пока он числился в «Уотфорде», Фулькье провёл три матча. В основном он скитался по арендам: «Страсбург», «Хетафе», «Гранада», пока в 2020 году не подписал полноценный контракт с последними.

Тьяго Силва — «Челси»

Надёжный защитник «ПСЖ», основной игрок сборной Бразилии, опытный и умный, настоящий профессионал. Именно с таким бэкграундом приехал в Англию Тьяго Силва в 2020 году. Тем не менее он оказался совершенно не готов к дебюту за «Челси». В своём первом матче в АПЛ с «Вест Бромвичем» бразилец провалился: уже к перерыву «синие» уступали со счётом 0:3. Чудесным образом «Челси» спас матч, ответив тремя мячами во втором тайме.

Тьяго Силва Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Силва же был заменён при счёте 2:3. Этот кошмар в дебюте не раздавил Силву, а только разозлил его. С тех пор он демонстрировал свои лучшие качества, а в конце сезона выиграл с «Челси» Лигу чемпионов.

Кристиан Негуаи — «Манчестер Сити»

Прежде чем у «Манчестер Сити» появились деньги и топ-статус, успехом для клуба считались трансферы за € 1 млн. В 2001 году ожидания болельщиков были связаны с приходом в клуб полузащитника Кристиана Негуаи из бельгийского «Шарлеруа», на трансфере которого настоял тренер «горожан» Кевин Киган.

Кристиан Негуаи Фото: Martin Rickett — PA Images/PA Images via Getty Images

Дебют французского футболиста в АПЛ состоялся в матче с «Эвертоном». Спустя три минуты после выхода на поле Негуаи получил красную карточку, грубо сыграв против Маркуса Бента. В итоге за четыре года в «Сити» полузащитник провёл всего шесть матчей за основу, преимущественно выступая за резервную команду.

Гарри Флиткрофт — «Блэкберн»

Закрывает нашу подборку ещё один удалившийся дебютант. Флиткрофт перешёл в «Блэкберн» из «Манчестер Сити» в 1996 году. В первом матче за новый клуб с «Эвертоном» он ударил локтем легенду ливерпульского клуба Данкана Фергюсона. Флиткрофта выпроводили с поля через несколько минут после выхода.

Гарри Флиткрофт Фото: David Kendall — PA Images/PA Images via Getty Images

193-сантиметровый Фергюсон в тот день не был настроен на месть, поэтому Флиткрофт покинул стадион невредимым. А «Эвертон» в большинстве разгромил «Блэкберн» — 3:0.