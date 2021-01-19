«Я сеял траву на стадионе «Краснодара». Голубев был в списке на отчисление, а теперь в РПЛ

В молодёжной сборной России, впервые с 2013 года пробившейся в финал Евро, хватает неординарных, разносторонних исполнителей (иначе не прошли бы квалификацию). Один из главных универсалов — Артём Голубев. Отборочный цикл воспитанник «Краснодара» заканчивал правым защитником – притом что по основной «взрослой» специализации является опорником, в школе исполнял стоппера, а начинал играть вообще нападающим/атакующим хавом. С темы постоянных перевоплощений мы и начали разговор с уроженцем Волгограда, которому 21 января исполнится 22 года.

«Дела у молодёжки не закончились – они только начинаются!»

— Как вам справа в защите игралось?

— Нормально, мне не впервой. Выходил на этой позиции и в юношеской сборной, и в молодёжке «Краснодара». Когда Михаил Михайлович спросил: «Как смотришь на то, чтобы сыграть на фланге?» — ответил: «Без проблем». Пары сборов хватило, чтобы усвоить тренерские требования. Спасибо Галактионову за то, что поверил, доверил. Но теперь нужно заново доказывать свою состоятельность и право представлять страну на Евро.

— Под конец квалификации вы заставили всех понервничать. Нельзя было без валидола выйти из группы?

— Наверное, можно было. С поляками тяжёлая игра получилась, минимально уступили, а потом сербы помогли, обыграв их. На матч в Латвии настраивались как на суперфинал, зная, что Россия давно не пробивалась на молодёжные чемпионаты. Тренерам даже говорить ничего не надо было – все всё понимали. Слава богу, выиграли и с первого места вышли на Евро.

— Есть чувство, что со сборной сделали большое дело?

— Дела ещё не закончились – они только начинаются. Теперь нужно хорошо проявить себя на чемпионате Европы.

— Состав французской молодёжки видели?

— А мы по юношам с ними встречались – 2:2 сыграли. Не спорю, сильная сборная. То, что у них громкие имена, хорошо, без проблем. Играют не фамилии, а команды.

«Прямо с турнира заскочил домой, собрал вещи и уехал вместе с «Краснодаром» на их автобусе»

— Вы из Волгограда. Отец за «Ротор» болел?

— Папа – крымчанин. В Волгоград из Алушты переехал вслед за старшим братом – учиться в политехническом институте. Естественно, ходил на матчи «Ротора» — против «Лацио», «Спартака». Чем ещё студенту заняться? Говорит, болели резво. В Волгограде же отец встретил маму. Она гандболом занималась, но закончила карьеру молодой. Когда забеременела, вопроса рожать или продолжать играть перед ней не стояло. Мама выбрала меня.

— Каким было детство?

— Родители говорят: несладкое время. Мама только школу закончила, 18 лет, папе – 23. Он учился и работал охранником, она тоже подрабатывала. Жили весело, но тяжеловато. Я рос в общаге, но в детстве таким вещам не придаёшь значения. Когда переехали на съёмную квартиру, ощущения были супер! Мама рассказывала: я ещё младенцем по пеленальному столу ногой лупил, и папа сказал: будет футболистом. А когда мне было 5-6 лет, отвёл в школу «Олимпии», откуда Слуцкий, Адамов, Денис Пушка страшная Колодин вышли. Поначалу с 1999 года были только я и ещё один мальчик. Вдвоём тренировались – в стенку били мяч. Когда со старшими играл, казалось: они в таком порядке, а я – совсем слабенький. А потом и нашего года маленькая команда подобралась.

— Как из Волгограда попасть в академию «Краснодара»?

— В 2010 или 2011 году поехали с «Олимпией» на турнир в Краснодар. Академия там только строилась. Были поля и дутый манеж. Обычно родители со мной не ездили, а тут отец поехал – как чувствовал, что что-то может быть. Выступили не очень, но я себя хорошо проявил. Краснодарские селекционеры запросили информацию обо мне. Я ещё тогда сказал: «Пап, хочу здесь играть!» А потом «Краснодар» приехал к нам – на зональный финал Лиги чемпионов ДФЛ. Мы обыграли их 1:0, я получил приз лучшего полузащитника, и тренер «Краснодара» Малахов сказал отцу: «Хотим забрать Артёма на двух- трёхнедельный просмотр». Уговаривать нас не пришлось. Прямо с турнира заскочил домой, собрал вещи и уехал вместе с «Краснодаром» на их автобусе.

«Краснодар» уникален! От второй лиги и базы без душевых до Лиги чемпионов – за 12 лет Летопись команды: Галицкий собирал фундук, академия спасала от нищеты, зачем на эмблеме шахматная доска.

— Как проходил просмотр?

— Несколько недель нас с Ваней Игнатьевым просматривали, оценивали, а перед уходом на каникулы обрадовали: берём. Я сгонял к бабушке в Алушту и после моря вернулся в академию с концами. Мечта осуществилась.

«Очень не хотелось с позором вернуться в Волгоград»

— Но поначалу, слышал, дела в «Краснодаре» шли неважно?

— Тяжело в 11 лет оказаться вдали от родителей. Я редко попадал в состав и даже значился в списках на отчисление. Очень не хотелось с позором вернуться в Волгоград и выслушивать, какой я плохой футболист. Это мотивировало. Я из кожи вон лез на тренировках, чтобы зацепиться в Краснодаре. А потом новый тренер, Мхитар Давидян, перевёл меня из нападения в центр защиты, и я надолго остался на этой позиции, заиграл.

— В опорника кто переделал?

— Уже в молодёжке Сергей Николаевич [Галицкий] посоветовал тренерам посмотреть меня в опорной зоне. Всё-таки с моим ростом бодаться за верховые мячи тяжеловато. Я тогда сказал Мусаеву: «Мурад Олегович, можете меня куда угодно ставить, главное – играть». Он передвинул меня в центр поля, а со временем и повязку доверил. В молодёжке я довольно долго капитанил.

— Команда 1999 года считалась самой крутой в академии?

— Реально сильная была команда. Полсостава сейчас в Премьер-Лиге. Мусаев тренирует основу «Краснодара», Шапи, Сафонов, Уткин – играют. Игнатьев в «Рубине», мы с Бородиным – в «Уфе». В «Краснодаре-2» многие ребята хорошо себя проявляют – надеюсь, скоро тоже будут в РПЛ. По юношам мы много выигрывали. Помню, с «Барселоной» на мемориале Гильмуллина в Казани бились – только по пенальти уступили. Стали первыми в истории академии чемпионами России. Один финал «Спартаку» проиграли, но на следующий год вернули им должок, причём в Москве. Потом этим составом выиграли молодёжное первенство.

— Сафонов с Игнатьевым с детства выделялись?

— Мотя всегда был хорош: прыгал, выручал. Мне как защитнику его присутствие в раме добавляло спокойствия. А Игнат быстро бежал и много забивал. Оба с детства были лидерами команды.

«Зачем мне в сборную России, если я не буду там играть?». Интервью с Сафоновым Вратарь «Краснодара» — о провале российских клубов в еврокубках, отрыве от «Зенита», перспективах сыграть на Евро-2020 и грядущей свадьбе.

«Мечтали о крылышках из KFC!»

— Весёлые истории в интернате случались?

— Вечно что-то смешное происходило. У нас с Серёгой Бородиным весёлые соседи были – Шапи с Игнатьевым. Один раз, лет в 14-15, полезли с Шапи купаться в фонтане на улице Красной – в академию вернулись мокрые, но довольные. Ещё ума хватило в «Инстаграм» видео запилить – слава богу, не прилетело от тренеров. Другой раз коллективно прогуляли уроки. В наказание тренер выдал всем лопаты и отправил убирать снег.

На дни рождения нам торты пекли. Вкусные! Один раз нам с товарищем поручили отнести пару штук из столовой в коттедж, на двух именинников. Идём, шутим, смеёмся. Как вдруг – бах – у пацана падает торт. Чистые куски подобрали, съели, остальное в мусорник выбросили. Парни спрашивают: «А где второй торт?». Пришлось дурака включить: а нам один дали – видно, про второй забыли.

— Кучаев рассказывал, как в интернате «Сатурна» втихаря «доширак» заваривали.

— А мы с Бородиным мечтали о крылышках из KFC! Нет, кормили в академии вкусно, но иногда так хотелось фастфуда! А заказать доставку, мелкие, боялись: не дай бог, тренеры увидят – отругают, отчислят. Просили старших ребят, 1995 года, того же Колю Комличенко, купить еды. Они соглашались, но с одним условием – заказываем на всех. Приходилось делиться.

«Щитки остались в наследство от Березуцкого. Только Вася об этом не знает…» Константин Кучаев ответил на вопросы болельщиков. Откровенно и с юмором.

— Стипендия в 12-13 лет в «Краснодаре» полагалась?

— Да-да. Вначале было 2000 рублей, потом – 2500. У родителей я денег не брал, экономил. Стипендия старших возрастов – 6000 – казалась чем-то недостижимым. Когда сам стал столько получать, почувствовал себя крутым: можешь и в «Макдоналдс», и в кино сходить, ещё и на кофту какую-нибудь останется! За два месяца на классные бутсы можно было скопить. При этом «Краснодар» кормил, одевал – спасибо Сергею Николаевичу за такое отношение к детям.

«Местные мужики нас валтузят, и вдруг полкоманды срывается с поля и несётся на бровку, к телевизору»

— Самая большая глушь, куда заносило с резервными командами «Краснодара»?

— Когда готовились по старшему возрасту к чемпионату России, приехали на товарищеский матч в какую-то станицу. Параллельно сборная играла на Евро. Местные мужики нас валтузят, и вдруг полкоманды срывается с поля и несётся на бровку! А там телевизор. Оказалось, наши во Франции то ли забили, то ли пропустили гол. Повтор побежали смотреть. Весело было. Но отвозили они нас прилично – проиграли мы.

— Чем запомнилась игра с молодёжкой «Реала» – кроме 35 тысяч зрителей на стадионе?

— Мы с детства мечтали сыграть на главном стадионе Краснодара. Помню, с каждого класса отбирали по несколько человека, сеять траву на арене. От нашего года отправили меня.

— Как это было?

— Посреди урока в школе вызвали к тренеру. Я ещё подумал: «Вроде ничего не натворил». Тренер сказал: «Ты, Уткин и Куражов идёте сеять траву на стадионе». Мы обрадовались: можно уроки прогулять. Оделись в игровую форму. Нас на автобусе отвезли на стадион, выдали стаканчики с семенами, показали, как сеять. И мы ходили, разбрасывали их. Арена только строилась, но уже производила сильное впечатления. Я тогда глядел по сторонам и думал: «Вау! Вот бы сыграть здесь». Когда выходил против «Реала», этот эпизод вспомнился. Мы тогда установили рекорд Юношеской лиги УЕФА по посещаемости – 35 тысяч зрителей! Сомневаюсь, что он когда-нибудь будет побит. Вывеска у матча была крутая, все билеты разлетелись. Жаль, не получилось победить, по пенальти проиграли. Когда стадион аплодировал после матча, было приятно и горько одновременно.

«Мне сказали: сидеть на «банке» в основе – это хорошо, но надо играть»

— В мае 2018-го вы дебютировали в ПФЛ, а уже в декабре — в РПЛ. Как это возможно?

— Мурад Олегович спросил: «Сможешь?» Говорю: «Смогу». Выпустил против «Урала». На всю жизнь запомню дебют в РПЛ – долго к нему шёл, доказывал на тренировках. Когда диктор объявил: «На поле выходит Артём Голубев», наши болельщики очень тепло меня встретили – в Краснодаре к своим воспитанникам особое отношение. Майку с той игры родители дома в Волгограде в специальном уголке повесили – рядом с футболками Лёхи Миранчука, Уткина и Каборе.

— Каборе с Перейрой удивляли?

— Они реально были в порядке. Что Маурисио, что Шарль – образцовые профессионалы, большие игроки. У Перейры феноменально работала голова – ещё до приёма мяча знал, куда отдаст передачу. Одним-двумя касаниями мог разрезать всю команду соперника. А Шарль – боец. Во все стыки лез и при этом здорово разворачивал игру. Ещё Гранквиста отметил бы. Настоящий капитан, профессор.

— После игр с «Байером» и «Валенсией» в 2019-м было ощущение, что ещё немного – и двери основы раскроются?

— Желание было одно – играть. Сидеть в запасе – это не то, что нужно молодому футболисту. А регулярную практику я тогда получал только в «Краснодаре-2».

— После крупной победы над «Анжи» в марте 2019-го (5:0) вы совсем пропали из состава. Была причина?

— Я никогда и ни с кем не ссорился – неконфликтный человек. Мне сказали: сидеть на «банке» в основе – это хорошо, но надо играть. Ради моего же блага. Я согласился с руководством. Играл за «Краснодар-2».

«Два раза играл в шахматы с Галицким – поражение и ничья»

— У многих выпускников академии есть своя история с Галицким. У вас тоже?

— Когда «Уфа» предложила контракт, я долго раздумывал: «Подписывать или не подписывать? Уходить или остаться?». И тут звонит Арам Ардашевич (Фундукян, директор академии «Краснодара». — Прим. ред.). Я поделился с ним своими сомнениями, а он говорит: «Сейчас тебе Сергей Николаевич скажет пару слов». Трубку взял Галицкий: «Здравствуйте, Артём, — всё солидно, на вы. – Я думаю, вам стоит перейти в «Уфу» — там будет больше практики и шансов показать себя». Фундукян добавил, что «Краснодар» оставляет за собой право выкупа, и обнадёжил: «Не переживай. Если хорошо проявишь себя, «Краснодар» сам придёт за тобой». После этого я со спокойной душой перешёл в «Уфу».

— В шахматы с президентом играли?

— Два раза. По окончании учебного года лучший игрок от каждого класса получает право сыграть с Сергеем Николаевичем. Я дважды выиграл «отборочный турнир» от 2009 года и провёл две партии с президентом. Первую он выиграл, хотя я боролся до конца, пока мат не получил. А через год сыграли вничью.

— Шапи как играл в шахматы?

— По махачкалинской системе: «Э, дай перехожу по-братски». А если серьёзно, у нас все хорошо играли. Отдельный урок шахмат в программе обучения был. Полезная игра – учит быстро соображать, просчитывать свои решения на один-два шага вперёд.

— Тяжело было расставаться с клубом, в котором прожил восемь лет?

— Очень. Когда ты всех знаешь, а все знают тебя – легко и приятно работать. Ничего не поделаешь – это жизнь. Я повзрослел, понял, что нужно двигаться дальше. Могу сказать только спасибо всему «Краснодару» и лично Сергею Николаевичу. Думаю, мы ещё увидимся. Теперь от меня, от моей игры зависит, захочет ли «Краснодар» выкупить меня обратно.

— С «Уфой» вы впервые сыграли в РПЛ в родном городе. Ощущения?

— Смешанные. Не сказал бы, что проиграли заслуженно. Судья и VAR смотрел, а игру рукой у «Ротора» не заметил. Специальная комиссия потом признала, что он ошибся – должен был удалять игрока и ставить пенальти. После игры друзья, знакомые писали: «Молодцы», но всё равно было очень обидно. Не склеилось в родном городе.

— Последний тур 2020 года — как по заказу, в Краснодаре.

— Тоже принципиальный матч для меня. Очень хотелось сыграть в Краснодаре, но тренер решил меня оставить на лавке. О’кей, не проблема, выйду на замену. Я же не пойду к нему с расспросами: «Почему?». Интересы команды – превыше всего. В Краснодаре тоже досадно проиграли – могли зацепить очки.

«Евсеев созывает команду в круг и говорит: «Собьёте дрон – сразу заканчиваем тренировку»

— Газизов чем-то удивлял?

— Простотой. Помню, я только приехал, и мы проиграли «Арсеналу». После матча Шамиль Камилович зашёл в раздевалку – кого-то похвалил, кого-то поругал. Мне нравится вот эта его непосредственность. В нём нет высокомерия. Газизов близок к игрокам, всё по-человечески делает. Я ещё на подписании контракта подумал: «Хороший человек».

— С Евсеевым были забавные истории?

— Валентиныч и пошутить, и поругать мог. Помню, сидели на сборе в Аше, это Челябинская область. Приехал в гости Нобель, делать передачу. И вот идёт тренировка, а над полем его дрон летает, снимает. Валентиныч созывает команду в круг и говорит: «Собьёте дрон – сразу заканчиваем тренировку». Все как давай по нему пулять мячами! Не попали, но на следующий день оператор держал дрон на безопасной высоте.

— На тренировках Евсеев мяч задом не останавливал?

— Он – нет, а мы пробовали повторить. Когда Круговой в «Зените» исполнил «финт Евсеева», ему напихали: «У нас так делать не надо».