Такой игре позавидует даже Ибрагимович! Исход миланского дерби решил возрастной форвард

Чемпионы двух последних сезонов Серии А встретились в матче за Суперкубок Италии. Трофей выиграл «Интер». Для «нерадзурри» это седьмая победа в Суперкубке – столько же и у «Милана».

Несколько дней назад в Эр-Рияде «Барселона» раскатала «Реал», а теперь в шкуре чемпиона Испании оказался действующий обладатель золота Серии А. Этот матч за трофей показал, что команда Стефано Пиоли по-прежнему далека от своего чемпионского футбола. У «Милана» были большие проблемы, прежде всего при переходах из атаки в оборону, а в почти что 37-летнего центрфорварда «Интера» Эдина Джеко неожиданно вселился Златан Ибрагимович.

Быстрый гол «нерадзурри» – во многом заслуга Джеко, который здорово открылся между линиями и тонко сыграл в подыгрыше на Николо Бареллу. Потом ещё сказалось то, что в схеме с четырьмя защитниками бывает непросто контролировать врывания вингбека из широких позиций (если соперник играет с пятёркой сзади). «Нерадзурри» не разобрались, кто за кого отвечает. Коллективная ошибка в обороне привела к голу Федерико Димарко. В динамике было похоже на офсайд, но, изучив повтор, судьи приняли решение в пользу «Интера».

Ещё через 11 минут Джеко забил сам. Босниец опять сыграл совершенно потрясающе. Сделал своевременный рывок за спины защитникам под передачу из глубины поля, изумительно легко разобрался один в один в штрафной с Сандро Тонали, и, переложив мяч с левой, идеально пробил правой. Счёт 2:0 к перерыву отражал перевес команды Симоне Индзаги, которая контролировала игру, владея мячом всего 37% времени. «Интер» нанёс в первом тайме девять ударов против пяти у «Милана» (в створ – 4:1). А вот центрфорвард «нерадзурри» Оливье Жиру запомнился в эти 45 минут только тем, что у него развязались шнурки: совершил всего девять касаний мяча.

Оливье Жиру Фото: Claudio Villa/Getty Images

Начало второго тайма в исполнении «Милана», должно быть, обнадёживало Пиоли. «Россонери» провели несколько опасных атак, в центре внимания оказывались Исмаэль Беннасер и Рафаэл Леау. Требовалась большая активность от крайних защитников, чтобы создавать численное преимущество на флангах, и «россонери» раскрывались. На несколько минут «Интер» затруднил действия соперника высоким прессингом, вот только постоянно в таком стиле «нерадзурри» играть не могли. Но голов не было, и, чтобы добавить энергии в атаке, Пиоли на исходе часа матча сделал сразу тройную замену – Жиру при этом остался на поле.

У «Интера» после перерыва меньше был в игре Джеко, так как команда сконцентрировалась на удержании счёта 2:0. В середине тайма он покинул поле. Эдин совершил 37 касаний мяча за матч, в его статистике три удара и один пас под удар. И вскоре после ухода боснийца «нерадзурри» забили третий мяч! Лаутаро Мартинес, превратившийся на ЧМ-2022 в убийцу голевых моментов, тут всё исполнил безупречно. Ловко избавился от опеки Фикайо Томори, левой ногой укротил мяч после длинной передачи, а правой точно пробил. За такого Лаутаро и боролись топ-клубы на трансферном рынке. Это не «катарский» Мартинес.

В концовке оставался только один вопрос: уйдёт ли «Милан» от позорного крупного поражения. Но и это у команды Пиоли не получилось. Индзаги выиграл свой третий трофей с «Интером» после Суперкубка Италии в январе 2022-го и Кубка страны в мае прошлого года. А вот Жиру постарается забыть суперкубковый финал так же, как и финал ЧМ-2022. Француз завершил матч с нулём ударов и нулём передач под удар. Центрфорвард «россонери» всего 15 раз встретился с мячом. Впрочем, в Эр-Рияде «Милан» вряд ли победил бы даже с Ибрагимовичем на пике его формы.