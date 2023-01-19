Успех сборной России на ЧМ-2018 стало модно принижать. Зачем это делают?

Фиксируем важный момент: отсутствие европейских турниров – не только откат в развитии футбола. Но и отсутствие возможности выпускать желчь. Представьте типичный январь обычного времени. О чём обычно рассуждают эксперты? Конечно, о том, как всё плохо. Как «Зенит» снова не вышел из группы в Лиге чемпионов. Как «Спартак» показал характер вместо футбола. Или про «Краснодар» с ЦСКА, у которых вечная перестройка и поиск идентичности. Уже скучаете по такому?

Ничего этого нет. Поэтому эксперты решили поворошить прошлое. Вы точно натыкались на цитаты Андрея Канчельскиса, которого в начале января осенило. Безработный тренер заявил, что Россия купила не только право проведения ЧМ-2018, но и результаты на турнире. И не просто так сменился тренер у Испании перед стартом. Не просто так мяч попал в ногу Акинфееву. И всё это рано или поздно вскроется. Ожидаем.

Новый поток обсуждения запустил Геннадий Орлов. Он назвал результаты на чемпионате мира «стечением обстоятельств». И раскритиковал Черчесова. Вот полная цитата для Sport24.

Геннадий Орлов журналист «Последний успех на чемпионате мира 2018 года — это вспышка, стечение обстоятельств. Это не было логическим выводом. Где потом был Кутепов после этого чемпионата мира? Где эти заслуженные мастера спорта? На футбольном поле они должны быть образцом мастерства. Но они не выделяются даже в российских командах. А им дали ЗМС. Это было политическое решение. Черчесов должен был быть первым против того, чтобы вручали эти звания. Я ему этого никогда не прощу. Он предал профессию».

Даже удивительно проследить, как меняется точка зрения Геннадия Сергеевича о сборной России. Сразу после чемпионата мира его цитаты были куда позитивнее. А успех сборной он точно не считал случайным. Ниже несколько старых цитат из 2018 года.

«Я рад за наших ребят. То, что сейчас происходит – феномен. То, что сейчас делает сборная России, – это здорово. Черчесов – главный идеолог этой «химии», которая существует между игроками. В сборной он – главный мотиватор. Он всё общество наше мотивирует. Так, как у нас к футболу относятся, никогда не относились. За последние 40 лет точно этого не было».

Геннадий Орлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сначала я хотел бы отметить, что Черчесов сделал нечто, сопоставимое с работой Гуса Хиддинка. На ЧМ-2018 ребята сыграли здорово, за что могу сказать команде спасибо. Черчесов наглядно продемонстрировал, что с этими футболистами можно работать. Он создал дееспособную сборную».

Выделяем из всего этого два пункта.

Сейчас Орлов считает, что нельзя давать звание Заслуженного мастера спорта за «вспышку» и «стечение обстоятельств». А ещё за отсутствие прогресса. Но в 2018-м он говорил, что целое общество изменило отношение к сборной России. И оно лучшее за последние 40 лет. Это ли не та вспышка, которая заслуживает звания? Звание ЗМС могут получить не только чемпионы и призёры Олимпийских игр и победители чемпионатов мира и Европы. Даже если углубляться в юридические положения, то вот важный пункт: звание присваивается «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство». Повысила ли сборная авторитет российского спорта, когда попала в топ-8 команд мира и чуть не попала в топ-4? Думаю, ответ очевиден.

И вообще тоскливо наблюдать, как спустя годы разные товарищи пытаются по-своему интерпретировать историю. Таких примеров хватает и вне футбола. А в этой игре у современной России и так мало больших побед, чтобы принижать их при первой возможности.

Сборная России в 2018-м году подарила всей стране сказку. И дала надежду, что всё будет здорово. Это дороже любой награды. И очень странно в нынешней ситуации, когда мировой спорт до нас доберётся ещё не скоро, желчно отзываться о краткосрочных, но всё-таки грандиозных успехах прошлого.