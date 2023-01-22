Атака «Спартака» теперь пугает ещё больше. Как прошёл первый матч команды в 2023 году

«Спартак» вернулся! С момента последнего матча красно-белых прошло почти два месяца, но сейчас команда на зимних сборах, а это значит, что пришло время товарищеских игр. Первым соперником «Спартака» стал АГМК из Узбекистана под руководством Мирджалола Касымова (между прочим, чемпиона России — 1995 в составе «Алании»).

«Спартак» начал игру без высокого прессинга, но атаки всё равно были. Шли они в основном с правого фланга, где бегал Даниил Хлусевич и помогал Михаил Игнатов. При этом с той же бровки атаковал соперник.

Ближе к 10-й минуте заметнее стал Кейта Бальде. Нападающий делал по одной схеме: пытался расшатать защитника, убирал под левую ногу и навешивал. Атакам «Спартака» способствовала неуверенность АГМК у своих ворот. Красно-белые, как только осознали слабость соперника, стали активнее прессинговать.



На 11-й минуте «Спартак» уже сам просел в обороне. Снова дали провести атаку по своему правому флангу, игрок АГМК прострелил в центр, где оказалась дыра, и его партнёр не забил чудом. Михаил Волков потащил после удара пяткой, а Леон Классен перевёл добивание в перекладину.

«Спартак» — АГМК Фото: spartak.com

А на 22-й минуте «Спартак» забил. Шамар Николсон здорово подключился в правый полуфланг, забежал за спины защитникам и прострелил на Даниила Зорина, а тот попал прямо в дальний нижний угол.



Счёт 1:0 продержался чуть больше минуты — «Спартак» сразу же пропустил. Павел Маслов выдернулся на перехват и ошибся с обработкой, а за его спиной оказалась куча свободного пространства. Нападающий АГМК Мартин Боакье курьёзно просочился сквозь оборону красно-белых и пробил мимо Волкова. 1:1.

Во второй половине тайма «Спартак» прибавил в агрессии и конкретике в атаке. Бальде стал действовать разнообразнее, Николсон разыгрался, а АГМК явно подсел. Всё это привело ко второму голу красно-белых прямо перед перерывом: Хлусевич после классного розыгрыша навесил, а Бальде замкнул головой в пустые. 2:1.

На второй тайм «Спартак» вышел в новом составе. На поле в том числе появились Руслан Литвинов, Антон Зиньковский и Александр Соболев. АГМК бодро начал и даже должен был забивать, когда красно-белые проспали заброс в штрафную. Но вместо этого забил «Спартак», причём шикарно! Зиньковский разобрался на фланге и подал, Мелёшин умно пропустил мяч, и Соболев в одно касание с левой вонзил в девятку.

После обновления состава темп игры у «Спартака» заметно вырос. Зиньковский и Соболев добавили движения и умных открываний, причём второй после гола опустился вглубь поля и стал больше действовать в подыгрыше. Соперник же выглядел уставшим и отвечал своими атаками заметно реже, чем в первом тайме.



В концовке матча «Спартак» сильно сбавил в активности, чем попытался воспользоваться АГМК. Команда из Узбекистана провела несколько острых контратак, которые затем сменились на позиционные. Футболисты АГМК нагрузили молодых защитников Дмитрия Иванникова и Максима Веденеева, но те со своей задачей справились. Счёт остался прежним.

В целом Гильермо Абаскаль наверняка остался доволен игрой. Помимо победы, которая в данном случае второстепенна, удалось наконец увидеть в деле новичка Бальде и оценить общее состояние футболистов. Учитывая наличие Кейта и скорое возвращение Виктора Мозеса, и без того мощная атака «Спартака» во второй части сезона может стать ещё более пугающей. Явные претензии могут быть разве что к обороне и отчасти опорной зоне, но времени на налаживание игровых связей у испанского тренера ещё полно, ведь РПЛ возобновится лишь в марте.