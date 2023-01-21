Самый молодой дебютант в истории «Ливерпуля» теперь продаёт курицу. Как так вышло?

Вы должны его помнить, если давно следите за «Ливерпулем». 10 лет назад Джерома Синклейра называли самым талантливым нападающим всей Англии. В 2011-м «Ливерпуль» увёл его из академии «Вест Бромвича», и это преподносилось как главный переход будущего. Сценарий его карьеры рисовался идеально – сначала ожидание дебюта за главную команду, а потом статус лидера. На его фоне мерк даже другой воспитанник – Рахим Стерлинг. Именно Синклейра нарекли наследником ливерпульского духа и будущим сборной Англии.

Всё начиналось как в сказке. Уже в 14 парень играл нападающего в команде «Ливерпуля» до 16 лет и провёл четыре матча за команду U18. Сначала он мало забивал, но произвёл большое впечатление на тренерский штаб. Юноша так и остался в старшей молодёжке и стал играть всё чаще. Заговорили о шансах в основной команде. И тут случилось чудо. Только-только пришедший в клуб Брендан Роджерс в сентябре 2012-го взял к тому моменту 16-летнего парня из юношей на матч третьего раунда Кубка лиги. Традиционно тренеры используют в таких матчах резерв. Символизм заключался ещё и в том, что в соперниках был как раз «Вест Бромвич» – родной клуб футболиста. Синклейр вышел на 81-й минуте и стал самым молодым дебютантом в истории «Ливерпуля». На момент участия в игре ему было 16 лет и 6 дней. Он побил рекорд Джека Робинсона, который за несколько лет до этого сыграл в возрасте 16 лет и 250 дней. Интересно, что у обоих карьера в «Ливерпуле» не задалась. Но Робинсон хотя бы играет за «Шеффилд». А вот с Синклейром – полный крах.

Естественно, та история была разовой. Его быстро спустили обратно к юношам. Там он неплохо себя проявлял, хоть и получил пару неприятных травм. В сезоне-2014/2015 Синклейр забил шесть голов в Юношеской лиге УЕФА. Пару раз попадал в заявку «Ливерпуля» на малозначимые матчи. Но не больше. В марте 2015-го его отдали в аренду в «Уиган». Казалось, вот, он шанс. Но за полгода там — один матч. Вновь травмы и абсолютная неготовность к игре на высоком уровне.

Он снова вернулся в «Ливерпуль» и сыграл ещё один матч, на этот раз в чемпионате. 20 минут против «Челси» так и остались, возможно, главным хайлайтом в карьере. При этом репутация большого таланта от него никуда не делась. Зимой 2016-го за парня предлагали несколько миллионов разные клубы, в том числе «Борнмут» и «Уотфорд». «Ливерпуль» всем отказал. Но через полгода Синклейр ушёл бесплатно. Именно в «Уотфорд». Но дальше пять лет мучений. За команду он провёл всего девять матчей.

Джером Синклейр в софийском ЦСКА Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Бесконечные аренды в разные клубы закончились только в 2021 году, когда его убрали из софийского ЦСКА. Один гол в 18 матчах — не такого ожидали от главного английского таланта. Контракт с «Уотфордом» закончился. Как и профессиональная карьера Джерома. Он ещё попытался воскреснуть в «Оксфорд Юнайтед», но всё без толку.

«У каждого тренера были разные идеи, разные стили, поэтому ему было очень трудно адаптироваться. Он дважды тяжело травмировался, Синклейру постоянно не хватало физической готовности, и это помешало ему реализовать себя в нашем клубе», – так описали в софийском ЦСКА провал игрока.

В нидерландском «Венло» после сезонной аренды вообще усомнились, что это профессиональный футболист. Хотя Клопп оптимистично описывал будущее Синклейра: «Джером очень молодой игрок, у него есть навыки, он хорошо бьёт, но физически ему нелегко как центральному нападающему. Однако он очень молод и может развиваться».

В итоге Синклейр решил не мучить ни себя, ни остальных. В июле 2022-го он объявил, что купил несколько филиалов сети магазинов жареной курицы Morley's. И теперь занимается бизнесом.

А как всё хорошо начиналось.