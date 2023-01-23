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Легионеры РПЛ – кто ушел зимой: Ловрен, Керк, Изидор, за сколько, почему так происходит, подробности

Из РПЛ больше не воруют иностранных футболистов. Российские клубы снова уважают?
Дмитрий Зимин
Из РПЛ больше не воруют иностранных футболистов
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Те, кто хочет уйти, делают это цивилизованно.

Ведь что-то и правда изменилось. Давайте воссоздадим картинку из лета 2022-го. Когда запускались слухи об интересе к тому или иному легионеру РПЛ с европейским паспортом, первая мысль – он приостановит контракт и бесплатно уйдёт.

Кто-то называл это грабежом, кто-то – плевком в РФС, РПЛ и во все юридические нормы. Но клубам ничего не оставалось. Они отпускали футболистов и ждали развития события. Однако сейчас всё снова приобрело цивилизованный вид. Вот несколько примеров.

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  1. Деян Ловрен за полгода до конца контракта уходит в «Лион» с компенсацией примерно в € 2 млн. Транш из Европы в Россию проходит. Никаких проблем. Клуб получает рыночные деньги за ветерана и спокойно работает дальше.
  2. Гирано Керк ушёл в платную аренду в бельгийский «Антверпен». «Локо» получит около € 600 тысяч. Хотя парень вполне мог приостановить соглашение и уйти бесплатно. С учётом Пиняева, Глушенкова и Камано он всё равно не особо нужен.
  3. «Локо» не отпускает Вильсона Изидора в Германию и Францию, хотя вроде и сам нападающий хочет уйти. Опять же вопрос упирается в деньги. Клуб не отдаст игрока в аренду без опции выкупа. А тот же «Шальке» не хочет включать этот пункт в соглашение.

А ещё «Краснодар» получил примерно € 4,5 млн за переход Вандерсона в «Интернасьонал». Но эта история связана с Бразилией – там изначально проявлялось чуть больше уважения к трансферным операциям, связанным с Россией. А вот такой подход от европейских клубов – это что-то новое.

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Да, остаются и негативные истории. Самая явная – с боснийским защитником «Ростова» Деннисом Хаджикадуничем. Зимой он должен был вернуться в Россию. Но вместо этого улетел в Испанию, где подписал соглашение с «Мальоркой». В клубе не оценили решение и готовы судиться. Агент футболиста же уверен, что всё по закону. Клуб уведомили, что футболист вновь пользуется опцией ФИФА и продолжает путешествие по Европе. Без всякой выгоды для «Ростова». Но таких примеров всё меньше и меньше.

Деннис Хаджикадунич

Деннис Хаджикадунич

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Может, это связано с дополнительными соглашениями, которые подписали некоторые иностранцы со своими клубами. О недопустимости ухода по пункту ФИФА. Только за деньги и по всем трансферным правилам. С другой стороны, не факт, что эти документы имеют реальную юридическую силу в спорах с международными органами. И если условного Карраскаля бесплатно захочет забрать какой-нибудь топ-клуб, сможет ли ЦСКА сослаться на подписанные бумаги?

Ещё одна версия – все, кто хотел уйти по пункту ФИФА, ушли. Остальные выбрали другой путь. И уже не собираются причинять финансовый вред своим клубам.

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И самая конспирологическая версия – может, существует негласное указание от УЕФА? Больше не грабить российские клубы. Ведь не просто так 24 января состоится встреча, где стороны обсудят дорожную карту по возвращению российского футбола в европейские турниры. И если сборную и клубы всё-таки вернут в число участников, то глупо уводить у клубов основные активы даже без компенсации.

В любом случае здорово, что трансферные процессы вновь становятся цивилизованными. От чего бы это ни зависело.

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