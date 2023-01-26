Девять участников ЧМ-2022 остаются без тренера. Две команды — из топ-5 рейтинга ФИФА!

Месяц назад завершился чемпионат мира в Катаре. С тех пор девять сборных-участниц турнира остались без главных тренеров, ещё в четырёх произошла смена рулевых. Рассказываем обо всех перестановках.

Нидерланды: Рональд Куман вместо Луи ван Гала

Ван Гал возглавил сборную в августе 2021 года. Это был его третий приход на тренерский мостик национальной команды. Под его руководством сборная Нидерландов провела 20 матчей, одержала 14 побед и только раз проиграла, причём только по пенальти — Аргентине в четвертьфинале ЧМ-2022.

Луи ван Гал экс-главный тренер сборной Нидерландов «Мы весь год тренировали пенальти, а в итоге всё равно облажались. Я просил игроков бить пенальти в клубах, и они делали это. Но если ты не забил первые два пенальти, то выиграть уже будет невозможно. В основное время, как я считаю, пенальти был сомнительный. Я бы хотел пересмотреть этот момент. Но мы проиграли не из-за судейства».

Место ветерана занял Рональд Куман, для которого это тоже третья попытка в сборной Нидерландов. Правда, первый раз он входил в тренерский штаб Гуса Хиддинка. С экс-тренером «Барселоны» заключили контракт до 31 июля 2026 года. Лучший результат сборной Нидерландов при Кумане — финал Лиги наций сезона-2018/2019.

Польша: Фернанду Сантуш вместо Чеслава Михневича

За 11 месяцев на посту главного тренера сборной Польши Чеслав Михневич проиграл 5 матчей из 13. Под его руководством поляки дважды уступили Бельгии (1:6 и 0:1) и раз Нидерландам (0:2) в Лиге наций, а на ЧМ-2022 оказались слабее Аргентины (0:2) в группе и Франции (1:3) в 1/8 финала. По информации Radio ZET, Михневича уволили после телефонного звонка Роберта Левандовского президенту Польского футбольного союза. В отличие от предшественника, у Фернанду Сантуша есть достижения на уровне сборных: в 2016 году он стал чемпионом Европы с Португалией, а в сезоне-2018/2019 выиграл Лигу наций. Сантуш – третий иностранный тренер в истории «кадры» после Лео Бенхаккера и Паулу Соузы. По информации инсайдера Фабрицио Романо, с португальцем должны были заключить контракт до лета 2026 года.

Фернанду Сантуш Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Португалия: Роберто Мартинес вместо Фернанду Сантуша

Об успехах Фернанду Сантуша со сборной Португалии было сказано выше. На чемпионате мира в Катаре его команда дошла до четвертьфинала, где проиграла Марокко (0:1). На ЧМ-2018 они застопорились в 1/8 финала, как и на Евро-2020.

Фернанду Сантуш экс-главный тренер сборной Португалии «Я ухожу из сборной с чистым сердцем. Быть наставником национальной команды — это привилегия. Я достиг своей цели, став её главным тренером. Хочу поблагодарить всех футболистов, с которыми я работал всё это время. Я всегда руководствовался решениями, которые могут помочь команде выиграть. Теперь я стану одним из миллионов болельщиков, которые переживают за команду».

Мартинес подписал со сборной Португалии контракт до 31 июля 2026 года. В стране едва ли остались в восторге от выбора федерации: за шесть лет с крутым поколением Бельгии испанец добился только бронзы ЧМ-2018. На чемпионате мира в Катаре бельгийцы даже не вышли из группы.

Роберто Мартинес Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Испания: Луис де ла Фуэнте вместо Луиса Энрике

Луис Энрике возглавлял сборную Испании с ноября 2019 года. С ним «красная фурия» взяла бронзу Евро-2020, уступила Франции в финале Лиги наций, а на чемпионате мира в Катаре вылетела от Марокко в серии пенальти в 1/8 финала — при том что на старте набросали семь безответных мячей Коста-Рике. В 39 играх под руководством Энрике испанцы одержала 21 победу и семь раз уступили.

Луис Энрике на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Место Луиса Энрике занял экс-тренер сборных Испании до 18, 19 и 21 года Луис де ла Фуэнте. В 2015 и 2019 годах он становился чемпионом Европы с юниорской и молодёжной командами страны. Кроме того, под его руководством сборная Испании стала серебряным призёром ОИ-2020 в Токио. В одном из первых интервью после повышения де ла Фуэнте не исключил возможности возвращения в национальную команду Серхио Рамоса.

Какие ещё сборные остались без тренера

Катар

Феликс Санчес был уволен с поста главного тренера сборной Катара после того, как хозяева турнира проиграли все три матча и заняли последнее место в группе.

Эквадор

Густаво Альфаро ушёл из сборной Эквадора. Решение об отставке было принято по обоюдному согласию сторон. На ЧМ-2022 его команда заняла третье место в группе А, опередив Катар.

Иран

Карлуш Кейруш объявил об уходе из сборной в соцсетях. Он возглавил команду Ирана в сентябре 2022 года и на чемпионате мира в Катаре не вышел из группы, победив только Уэльс (2:0).

Мексика

Херардо Мартино покинул пост главного тренера сборной Мексики после матча с Саудовской Аравией. «Мой контракт закончился, как только судья дал финальный свисток», – заявил тренер. Сборная Мексики впервые с 1994 года не вышла из группы.



Бельгия

Роберто Мартинес снова провалился. На ЧМ-2022 сборная Бельгии даже не вышла из группы. Испанец заявил, что покинул бы национальную команду, даже если бы та выиграла чемпионат мира.

Бразилия

Под руководством Тите сборная Бразилии во второй раз остановилась на стадии четвертьфинала. На ЧМ-2022 фаворит турнира проиграл Хорватии в серии пенальти и остался без тренера. А ведь Бразилия наряду с Бельгией входит в топ-5 рейтинга ФИФА.

Тите Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гана

Отто Аддо возглавлял сборную Ганы 10 месяцев. На чемпионате мира в Катаре его команда не вышла из группы и победила только Южную Корею (3:2). 47-летний специалист сконцентрировался на работе по развитию талантов в дортмундской «Боруссии».

Южная Корея

Паулу Бенту объявил об уходе из команды Кореи после поражения от Бразилии в 1/8 финала. Он стал первым тренером с 2010 года, обыгравшим свою родную страну (Португалию) на чемпионате мира.

США

5 января Грегг Берхалтер был отстранён от работы из-за расследования случая насилия в 1991 году. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал помощник Берхалтера — Энтони Хадсон. Он работал в сборной США до 20 лет, Бахрейне и Новой Зеландии, а в 2021 году стал ассистентом Грегга в первой команде.