10 главных злодеев ЧМ-2022. Антирейтинг

Чемпионат мира — 2022 получился невероятно насыщенным, поэтому мы продолжаем подводить его итоги. Как это обычно бывает, помимо положительных эмоций, футбол в Катаре в определённые моменты злил. Кто же виноват в негативе? Специально для ответа на этот вопрос мы собрали рейтинг главных злодеев турнира!
В ходе голосования скандалы и футболисты-злодеи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Гранит Джака и провокация в матче с Сербией
Джака родился в семье албанских беженцев из Косова, поэтому отношение к Сербии у него особое априори. Вы могли убедиться в этом ещё на чемпионате мира в России, когда сербские фанаты освистывали его с трибун, а Гранит ответил провокационным празднованием.
В Катаре взаимоотношения Джаки и сербов вышли на новый уровень. Футболист перекрикивался с запасными соперника, а потом демонстративно взялся рукой за гениталии. В результате на поле чуть не началась настоящая драка! В дальнейшем произошло ещё несколько стычек с участием Джаки. Не матч, а один большой скандал.
Криштиану Роналду, который снова показал, что мир должен вращаться вокруг него
Роналду начал чемпионат мира в соответствии со своим статусом: вышел в стартовом составе на матч с Ганой и забил. Но уже со 2-го тура начались проблемы. Криштиану хотел отнять гол в ворота Уругвая у Бруну Фернандеша, доказывая, что коснулся мяча — хотя технологии определили, что это не так. А в последнем матче в группе со скандалом ушёл на замену, нагрубив корейскому футболисту.
Главному тренеру Фернанду Сантушу надоело такое поведение суперзвезды, и он усадил Роналду в запас. В 1/8 финала это дало плоды (Португалия разгромила Швейцарию — 6:1), а вот в четвертьфинале команда вылетела от сенсационного Марокко. Криштиану сидел на скамейке с лицом, на котором было написано: «Кто бы сомневался, ничего без меня не могут». Правда, после выхода на поле Роналду так и не спас сборную.
Ганский тренер, который фотографировался с Соном, пока тот плакал
Во 2-м туре Южная Корея, которой срочно нужны были очки, проиграла Гане. Лидер команды Сон Хын Мин не сдержал эмоций и расплакался прямо на поле. В такой ситуации к футболистам подходят только с одной целью — чтобы их утешить. Но член тренерского штаба сборной Ганы поступил по-своему и решил сделать селфи с соперником. Глупый поступок, который прямо на месте осудили даже коллеги ганского тренера — они нахмурились и дали понять, что с такими вещами к Сону лучше не лезть.
Кстати, определённая справедливость в итоге восторжествовала. В последнем туре Южная Корея во многом благодаря Сону победила Португалию и вышла из группы, а Гана вместе со своим тренером-любителем селфи влетела Уругваю и отправилась домой.
Уэстон Маккенни, который вытер руки о манишку фотографа
Один из самых странных случаев. Матч Англия — США, 2-й тур группового этапа чемпионата мира. Маккенни собирается вбросить мяч из аута, но руки слишком мокрые. Что бы вы сделали в такой ситуации? Уж точно не то же, что и американский полузащитник. Уэстон подошёл к фотографу и вытер руки о его жилетку.
Многие болельщики посчитали поступок Маккенни высокомерным, так что футболисту досталось в соцсетях. Сам фотограф, к счастью, не особо расстроился, но вопрос «зачем?» по-прежнему витает в воздухе.
Главный тренер сборной Канады Джон Хердман, пообещавший «отыметь» Хорватию
Рубрика «Мгновенная карма». Хердман так воодушевился выходом Канады на чемпионат мира, что невезение в матче с Бельгией в 1-м туре (0:1) никак его не расстроило. Он вышел к журналистам и заявил: «Я сказал своим игрокам, что их место здесь, на чемпионате мира. И что мы выйдем на поле и отымеем Хорватию (Хердман назвал букву F, с которой начинается популярное ругательство в английском языке. — Прим. «Чемпионата»). Всё просто».
Впоследствии Хердман попытался оправдаться, но расплата за длинный язык всё равно настигла. Правда, пострадал не он сам, а его команда. Разозлившиеся хорваты вышли в матче 2-го тура и разнесли канадцев — 4:1. Отличный урок для всех тренеров в мире.
Самуэль Это’О: сначала послал своего вратаря, а затем пнул блогера
Камерун упустил шанс выйти из группы во многом из-за того, что у команды так и не нашёлся настоящий лидер. Точнее, лидер сборной Камеруна – до сих пор Самуэль Это’О. Легендарный нападающий теперь руководит федерацией, но предпочитает влиять на процессы и внутри команды. Так, звёздный вратарь Андре Онана поссорился с главным тренером Ригобером Сонгом и искал защиты у Это’О.
«На тренировках он устраивает своё шоу. Во время игр он действует рискованно, – объяснял Сонг. – Я говорил ему: «Доставляй мяч на чужую половину поля, пасуй на фланги, а не в центр, перестань рисковать, мы можем проиграть». А он мне ответил: «Я не хочу с тобой разговаривать об этом, я делаю своё дело». В гостинице, вместо того чтобы поговорить со мной, он ходил жаловаться к президенту (Это'О. – Прим. «Чемпионата»). Но тот его послал, не знаю куда».
Позже Это’О влип в настоящий скандал, когда ударил ногой (!) блогера. Якобы тот спросил Самуэля о взятке арбитру Бакари Гассаме, из-за чего Камерун могли исключить из розыгрыша ЧМ-2022. Это’О позже извинился, и историю замяли. Но разве это хорошо, что Камерун на ЧМ-2022 будут помнить именно за эти скандалы?
Эмилиано Мартинес, заигравшийся в игры разума
Вратарь сборной Аргентины выиграл две серии пенальти и заслужил приз лучшего голкипера турнира, но в какой-то момент Эми перешёл границы. Точнее, ясно в какой: когда Мартинес получил «Золотую перчатку», он зачем-то изобразил фаллос. Позже голкипер объяснил, что это была реакция на свист от французских болельщиков. Во время празднования в раздевалке он призвал команду устроить «минуту молчания» в память о Килиане Мбаппе тоже из-за свиста?
Мартинес, безусловно, хорош в том, чтобы вывести из себя соперника. Поэтому пенальти – для него любимое развлечение. Но грань между подколами и открытым неуважением слишком тонка.
Типичный Леандро Паредес
Паредес никогда не был игроком с образцовым поведением. Провокации, симуляции — Леандро будто впитал в себя всё самое неприятное от южноамериканского футбола. Матч с Нидерландами в четвертьфинале стал его «звёздным» часом. Паредес со всей силы пробил мячом по скамейке запасных соперника и спровоцировал массовую потасовку. Правда, пока на поле происходила заварушка, сам Леандро лёжа изучал газон, на который его отправил Вирджил ван Дейк.
Когда Паредес выходил на замену в финале с Францией, было сразу понятно, что без инцидентов не обойтись. Так и вышло: Леандро совершил чудовищный подкат против Эдуарду Камавинга. Тот, к счастью, уцелел и отделался испугом, но возмущение французов было более чем объяснимо.
Кевин Де Брёйне, слишком много наговоривший за спиной о партнёрах
Сборную Бельгии из-за её состава считали фаворитом на каждом из последних больших турниров, но в этот раз всё пошло не по плану с самого начала. А как иначе, если главная звезда команды не верит в партнёров?
Перед стартом чемпионата мира Де Брёйне сказал буквально следующее: «У Бельгии нет шансов на победу. Мы слишком стары. У нас хорошая, но стареющая команда. Мы потеряли несколько ключевых игроков. Смотрю на нас, скорее, как на аутсайдеров». Вот это мотивационная речь! Закончилось всё позорным вылетом бельгийцев из группы и, если верить слухам, конфликтами внутри команды, некоторые из которых чуть не дошли до драк.
Сборная Нидерландов и провокации в матче с Аргентиной
Образцово-позитивная «оранжевая» сборная вдруг показала свою худшую сторону в игре с Аргентиной. То ли голландцы так перенервничали, то ли хотели переиграть южноамериканцев в рвении к победе, но зачем-то стали провоцировать соперника. Особенно мерзко получилось во время серии пенальти, когда игроки Нидерландов вставали на пути у футболистов, идущих к удару. Аргентину такое отношение, правда, ещё больше раззадорило.
- 20 декабря 2022
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