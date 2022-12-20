10 главных злодеев ЧМ-2022. Антирейтинг

Чемпионат мира — 2022 получился невероятно насыщенным, поэтому мы продолжаем подводить его итоги. Как это обычно бывает, помимо положительных эмоций, футбол в Катаре в определённые моменты злил. Кто же виноват в негативе? Специально для ответа на этот вопрос мы собрали рейтинг главных злодеев турнира!

В ходе голосования скандалы и футболисты-злодеи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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