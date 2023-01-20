Главные задачи «Локомотива» на зиму-2023

Прямо сейчас московский «Локомотив» находится в ОАЭ, где проводит стартовый зимний сбор. Во второй части сезона красно-зелёные будут биться за выживание в РПЛ и попробуют взять национальный Кубок. Первую часть сезона железнодорожники закончили в зоне стыковых матчей — на 14-м месте, при этом от зоны вылета их отделяет лишь одно очко, а от спасительной 12-й позиции — сразу шесть.

Как перевернуть ситуацию? Делимся своими вариантами.

Задача №1: подойти к официальным матчам в отличной функциональной готовности

Плохая физическая форма — одна из главных причин, почему до зимней паузы «Локомотив» в чемпионате России одержал лишь три победы. При этом ни одна из них не была волевой, да и обыграть удалось лишь пришельца из ФНЛ «Оренбург» (5:1), который на тот момент был в стадии перестройки, а также «Торпедо» (1:0) и «Химки» (3:0) — две команды, которые по итогам первой части сезона замыкают турнирную таблицу.

Плохую функциональную готовность «Локо» в интервью «Матч ТВ» в ноябре признал капитан команды Дмитрий Баринов: «Физически команда совсем не готова. Сборы, которые мы проходили с иностранными специалистами… Я никогда такого в жизни не видел. Чтобы вы понимали: я впервые в своей карьере подходил к тренеру и просил бегать. Мы просили бегать, мы просили хорошие двухразовые тренировки на сборе. Честно! Я тогда ещё капитаном команды не был, но всё равно подходил и говорил, что у меня первый раз такие лёгкие сборы».

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К нынешнему сезону «Локомотив» готовил немец Йозеф Циннбауэр, сменивший летом на посту главного тренера своего соотечественника Маркуса Гисдоля. Так как и прошлой весной команда выступала очень скромно, заняв лишь пятое место в чемпионате России, продолжать ставку на немцев после очередного слабого выступления больше не имело смысла. В итоге новым главным тренером был назначен 38-летний Михаил Галактионов, тренер молодёжной сборной России и экс-наставник «Пари НН».

Уже сейчас очевидно, что сборы Галактионова существенно отличаются от программы иностранных предшественников: новый тренер с первых дней подготовки даёт команде то, чего ей так не хватало при немцах — серьёзные нагрузки. Команда проводит усиленные тренировки в двухразовом режиме.

Комментарий защитника команды Наира Тикнизян для пресс-службы клуба на первой неделе стартового сбора: «Если честно, очень тяжело. Ощущение, что мы здесь дней тридцать. Но, думаю, в дальнейшем будет проще и лучше в плане функциональной готовности. Когда ты полностью проходишь такой тренировочный лагерь, получаешь внутреннее удовольствие — то, что выиграл борьбу у самого себя, смог преодолеть какие-то свои страхи. От этого ты только прогрессируешь, делаешь шаг вперёд».

В то же время нападающий Иван Игнатьев уже успел признаться, что не помнит в своей карьере такой тяжёлой работы в подготовительный период.

Наир Тикнизян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Подготовка Галактионова уже прошла проверку. В первой части чемпионата России «Пари НН» с этим тренером 77% своих мячей забил во вторых таймах (17 из 22), дважды после перерыва сумел отыграться со счёта 0:2 (2:2 с ЦСКА и «Динамо»), забил три мяча «Факелу» после проигранной первой половины игры (3:1). «Локо» такой мощи в прошлом году явно недоставало: не только отсутствие волевых побед в чемпионате, но и ни одного «восстания» с 0:2.

Из-за тяжёлой подготовки результаты «Локо» на первом сборе всерьёз воспринимать не стоит. Поэтому 1:1 с тем же «Бунёдкором» точно не должны быть поводом для тревоги.

Задача №2: раскрыть потенциал Изидора, Пиняева и других способных ребят

В первой части чемпионата России лишь два игрока «Локо» совершили более трёх голевых действий — полузащитник Антон Миранчук (5+3) и нападающий Иван Игнатьев (4+2). Плохо для команды, в составе которой много способных ребят.

По три голевых действия у Керка, Камано и Изидора — у каждого по два гола и одной голевой передаче. По данным Transfermarkt, в сумме за них «Локо» отдал € 16 млн. В силах каждого выступать гораздо лучше, чем сейчас. Керк в сезоне-2019/2020 забил 10 мячей и сделал восемь голевых передач в чемпионате Нидерландов в составе «Утрехта». У Камано десять голов за «Бордо» в чемпионате Франции-2018/2019. Изидор семь раз поражал чужие ворота в 11 матчах прошлого розыгрыша чемпионата России. Если Галактионов сможет раскрыть этих легионеров, то у «Локо» уже будет мощная атака.

Вильсон Изидор Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У тренера есть все шансы для этого. По двум причинам, не считая навыка классно готовить команду физически. Первая — умение располагать к себе игроков и убеждать их в своих взглядах на игру. Вот что сказал тренер, подводя итог работе в «Пари НН»: «Самое главное — благодарен команде за веру в игровую идею и стилистику, которые мы хотели привнести. Мне очень приятно, что команда поверила». Тренер смог добиться единения, несмотря на заход в команду в непростой период: он сменил Кержакова после того, как Александр спас команду от вылета.

Вторая причина — умение чётко и лаконично доносить инструкции до игроков. Эта способность тренера помогает команде как в игре в целом, так и при переломе неудачных матчей. Ответ Тимура Сулейманова на вопрос о камбэках «Нижнего»: «Просто в перерыве тренер быстро и понятно объясняет, где нужно добавить».

При Галактионове «Пари НН» отличался насыщением чужой штрафной площади своими игроками и быстрым розыгрышем мяча. Показателен матч как раз с «Локо» в первом круге (1:1): несмотря на игру в меньшинстве с середины первого тайма в гостях, в голевой атаке после перерыва сразу четыре игрока нижегородской команды оказались в чужой штрафной — забил Кротов.

Атака «Пари НН» при Галактионове Фото: Скрин из трансляции

Ставить игру в атаке Галактионов умеет. В нынешнем розыгрыше чемпионата России нижегородцы забивают в среднем 1,3 мяча за игру (22 в 17 матчах), тогда как в прошлом было всего 0,9 (26 в 30). Возможно, вас не впечатлят сами цифры. Но нужно понимать, что у прошлой команды Галактионова был свой потолок возможностей, весьма невысокий.

В «Пари НН» при Галактионове резкий прогресс удался Тимуру Сулейманову — у 22-летнего игрока семь голов и одна голевая передача, никогда он ещё не был настолько результативен в РПЛ. В «Локо» подобный скачок в развитии могут совершить Сергей Пиняев и Максим Глушенков, которых клуб после прихода нового тренера приобрёл у «Крыльев Советов». Благодаря им у «Локо» сформировалась качественная обойма атакующих футболистов, что должно помочь в решении задач.

В игре с «Бунёдкором» Глушенков вышел после перерыва, расположился справа в атаке, часто смещался в центр и поучаствовал в нескольких опасных моментах. В «Крыльях» Максим преимущественно играл на острие — 1129 минут из 1295. В первой части сезона в составе самарского клуба футболист забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Сергей Пиняев с «Бунёдкором» не играл. О причинах рассказал Галактионов: «По медицинским показаниям он пока тренируется с ограничениями, он переболел и получил медикаментозное лечение. Сейчас очень важно восстановить Пиняева, чтобы он поэтапно вошёл в общую группу и успел набрать форму».

Когда Пиняев восстановится — будет претендовать на игру на фланге атаки. В «Крыльях» он чаще играл слева, чем справа — 457 минут из 764 в чемпионате России. В первой части сезона РПЛ 18-летний футболист в среднем за игру наносил три удара и дважды выводил на удар партнёров, забил три мяча и один раз ассистировал. Его сильная сторона — скоростные прорывы с продолжением в виде паса или удара.

Задача №3: добиться надёжности сзади

По итогам первой части сезона у «Локо» всё плохо как впереди, так и сзади. В чемпионате России команда забила 20 мячей — меньше только у «Химок» (16) и «Торпедо» (7). А пропустили красно-зелёные 34 — чаще вынимали мяч из сетки только «Химки» (36) и «Оренбург» (37). Тот случай, когда не работала ни атака, ни оборона.

Галактионову предстоит найти стабильные игровые сочетания. Сложная ситуация на последнем рубеже — в первой части ворота защищали Худяков и Гильерме, а теперь с ними будет конкурировать ещё и Лантратов. Из профильных центральных защитников до зимней паузы регулярно играл только Едвай (14 матчей), но делал это нестабильно, к тому же зимой он уехал в аренду в клуб из ОАЭ «Аль-Айн». Пару Едваю в обороне чаще других составлял либо номинальный опорник Баринов (пять матчей), либо Магкеев (семь игр).

В первом контрольном матче на зимних сборах «Локо» при Галактионове использовал схему 4-2-3-1. Ниже стартовый состав.

Расстановка «Локомотива»

В «Пари НН» Галактионов часто менял оборонительные настройки под соперников. Например, за счёт обороны у своих ворот удалось обыграть ЦСКА в Москве (1:0). В том матче нижегородцы владели мячом 35% времени и нанесли лишь один удар по чужим воротам. Но в целом оборона надёжной не была — лишь три матча «на ноль» и 29 пропущенных мячей за 17 туров.

Всё идёт к тому, что при Галактионове «Локо» будет играть в два центральных защитника. За время работы в Нижнем и молодёжной сборной тренер использовал разные схемы, отталкиваясь от тех игроков, которые имеются в наличии. Есть две причины считать, что у «Локо» будет два центральных защитника: трёх надёжных просто не видно, а ещё тренеру нравится ставить атакующий футбол, в котором важное место занимают владение и прессинг.

Скорее всего, Галактионов сделает сильнее атаку «Локо» — есть и умение, и кадровые возможности позволяют. Но сможет ли при этом тренер добиться надёжности в обороне? Это одна из интриг зимней паузы в российском футболе.