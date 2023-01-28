Выход Миранчука изменил всё. От победного гола его отделили сантиметры!

«Торино» провёл матч 20-го тура чемпионата Италии на выезде с «Эмполи». Гости ушли от поражения, несмотря на то что по ходу встречи проигрывали с разницей в два мяча.

Главный тренер «Торино» Иван Юрич оставил Алексея Миранчука в запасе. Это всего лишь второй случай в нынешнем сезоне, когда россиянин начал встречу на скамейке. До перерыва гости смотрелись не лучшим образом, в игре «Торино» не хватало изобретательности. А вот хозяева свой шанс реализовали — длинноволосый Себастьяно Луперто головой вонзил мяч в сетку после подачи от углового флажка.

В перерыве Юрич выпустил на поле сразу двух свежих футболистов, однако в их числе не оказалось Миранчука. Правда, спустя всего 10 минут хорват всё-таки бросил в игру россиянина. Нужно отметить, что с выходом нашего полузащитника игра «Торино» заметно преобразилась. Гости сразу создали несколько неплохих моментов.

Сначала Самуэле Риччи едва не исполнил Златана Ибрагимовича, но мяч после акробатического удара итальянца попал в штангу. А через пару минут Миранчук оказался первым на подборе и нанёс классический удар с левой в дальний угол, однако вратарь «Эмполи» Гульельмо Викарио спас команду. На этом отрезке явно прослеживалось преимущество «Торино», однако гости не могли воплотить его в голы.

Алексей Миранчук Фото: Claudio Benedetto/Getty Images

А потом снова забил «Эмполи». Рэзван Марин шарахнул из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от защитника «Торино» по замысловатой траектории влетел в дальний угол. Ошарашенному вратарю Ване Милинковичу-Савичу оставалось лишь наблюдать за тем, как хозяева укрепили преимущество.

Впрочем, этот неприятный эпизод не сказался на настрое футболистов «Торино». Они продолжили атаковать и делали это не без участия Миранчука. Камбэк гостей начался с того, что Алексей загрузил мяч в чужую штрафную, Перр Схюрс одним касанием прокинул его дальше, а Самуэле Риччи наконец-то реализовал свой шанс. Таким образом, россиянин отдал предголевую передачу.

А уже через три минуты на табло загорелась вторая «двойка». Миранчук покатил мяч на Антонио Санабрию, а парагвайский нападающий классным ударом с дальней дистанции огорчил вратаря хозяев. Нельзя сказать, что в этом эпизоде Алексей сделал что-то невероятное, но тем не менее он записал на свой счёт голевую передачу.

А в концовке Миранчук и вовсе мог стать главным героем встречи. Мяч после удара россиянина попал в стойку, ему не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы принести своей команде победу.

Таким образом, Миранчук оформил результативное действие во втором матче подряд. Неделю назад россиянин забил единственный мяч во встрече с «Фиоретиной» (1:0), а теперь отдал голевую передачу. В следующем матче тренер просто обязан выпустить Миранчука с первых минут.