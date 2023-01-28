«Барса» убегает от «Реала»! И теряет одного из лучших игроков

«Если «Барселона» не победит «Жирону», это будет катастрофой», – Хави произнёс громкие слова перед игрой 19-го тура Примеры. Но абсолютно искренние. Каждая потеря очков «Барсой» во встречах с середняками или аутсайдерами воспринимается болельщиками именно так. И тем более когда сине-гранатовые находятся в такой форме, как на данном отрезке сезона: перед визитом в Жирону у каталонцев были семь побед подряд во всех турнирах и беспроигрышная серия из 12 матчей. Лидерство в чемпионате Испании с тремя очками отрыва от «Реала».

«Барселона» продолжает играть в чемпионате Испании без Роберта Левандовского – снайпер каталонцев заканчивает отбывать дисквалификацию. В матче с «Жироной» на позиции нападающего вместо поляка действовал Ансу Фати. Он, конечно, не классический центрфорвард и играет в другой манере. Фати уходил в глубину и искал мяч между линий. Но хозяева защищались низко и очень плотно, так что Ансу почти не имел пространства. Эпизодами «восьмёрки» Френки де Йонг и Гави (а потом Педри) оказывались выше него. Мощи Левандовского, чтобы цепляться за «длинные» мячи, у Фати нет, открываний за спины центрбекам соперника от Ансу не хватало.

После кубкового матча с «Реалом Сосьедад» Хави дал отдохнуть ещё троим игрокам – Андреасу Кристенсену, Алексу Бальде и Педри. В результате перестроений Усман Дембеле оказался на левом фланге атаки, а на правом вышел Рафинья. Это точно не сделало атаку «Барселоны» сильнее. Дембеле при смещениях допустил несколько потерь – две из них привели к опасным контрвыпадам «Жироны». Более того, в середине первого тайма Дембеле получил мышечную травму на рывке и попросил замену. На этом отдых Педри закончился. Что касается Рафиньи, то он опять не убеждал. В «Барсе» вингер должен больше обострять, обыгрывая один в один.

До перерыва при 65% владения мячом команда Хави нанесла всего два удара в створ. Тренера «Барселоны» могло радовать разве только то, что это было на два больше, чем у хозяев. Сине-гранатовые активно вступали в прессинг и быстро возвращали себе мяч после потерь, но без комбинаций на скорости и успешных обводок фактически ничего не создавали. В паре эпизодов игроки «Жироны» сами дарили мяч лидеру Примеры у своей штрафной, излишне рискуя в розыгрышах под давлением.

Выход Жорди Альбы на замену в перерыве, очевидно, тоже связан с травмой Дембеле. Кто-то должен был давать ширину на левом фланге, и это явно не Гави и не Маркос Алонсо. Территориальное преимущество «Барселоны» стало ещё больше, сине-гранатовые (игравшие, к слову, в жёлтой форме) быстрее задвигали мяч на флангах. И именно Альба стал автором голевой передачи на исходе часа матча! Началось всё с очередной потери «Жироны» на своей половине, потом гости развернули атаку справа налево, а Альба выкатил мяч на Педри.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Хави сетовал, что игроки «Барселоны» расслабляются после своих голов вместо того, чтобы дожимать соперника и забивать ещё один-два мяча. Вот и в матче с «Жироной» в игре лидера Примеры что-то сбилось, когда счёт стал 1:0 в его пользу. Возможно, это давление результата. Очень уж хочется увеличить отрыв от «Реала»! Гости опустили линии, сконцентрировались на сохранении результата. «Жирона» в эти минуты была инициативнее и даже послала мяч в сетку ворот Марка-Андре тер Штегена, правда, из офсайда. Но звонок прозвенел, и не проснуться было опасно.

Если бы «Жироне» чуть больше повезло, команда Мичела спаслась бы. В концовке при участии активно вошедшего в игру Тони Вильи хозяева нанесли первый удар в створ ворот «Барселоны» и создали ещё один острейший момент. Однако сине-гранатовые всё же продлили свою успешную серию и снова сыграли на ноль (всего шесть пропущенных мячей в Примере). Катастрофы не случилось – «Барса» уходит в отрыв. Завтра, 29 января, «Реал» сыграет с сидящим на колесе у Мадрида «Реалом Сосьедад».