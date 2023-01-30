Клуб звезды Голливуда — сенсация Кубка Англии! А в их матче показали круглую карточку

Футбольный клуб «Рексем» из Уэльса – одна из главных сенсаций текущего розыгрыша Кубка Англии. Команда дошла до 1/16 финала, где встретилась с «Шеффилд Юнайтед». Скромный клуб из пятого английского дивизиона вёл в счёте до 95-й минуты и был в шаге от исторического достижения – выхода в 1/8 финала. Но сказку испортил гол защитника «Шеффилда» Джона Игана на 95-й минуте. Теперь клубы ждёт переигровка. Но вряд ли исход встречи сильно расстроил двух необычных владельцев валлийской команды.

Клуб принадлежит голливудским звёздам

Райан Рейнольдс, звезда франшизы «Дэдпул», и Роб Макэлхенни, один из создателей и актёров сериала «В Филадельфии всегда солнечно», купили «Рексем» два года назад. Команда терпела бедствие и находилась на грани закрытия из-за коронавируса. Но актёры приобрели клуб за € 2,1 млн и спасли его. «Свет и тьма», — так описывает положение клуба до и после прихода Рейнольдса и Макэлхенни Уэйн Джонс, владелец паба в Рексеме.

Средняя посещаемость домашнего стадиона клуба «Рейскурс Граунд» удвоилась и приблизилась к 10 тыс. человек — эта цифра выше, чем у половины из 72 клубов Футбольной лиги (Чемпионшип, Лига 1, Лига 2), куда «Рексем», лидер пятого дивизиона Англии, отчаянно стремится вернуться после 15-летнего перерыва. На игроков были потрачены сотни тысяч фунтов стерлингов. На стадионе строится новая трибуна.

Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

«Они [Рейнольдс и Макэлхенни] сделали то, что обещали. Это люди с большим сердцем. Да, у них большие банковские счета, но они приземлённые, понимающие и искренние. «Рексем» процветает. Город процветает. В конце концов, если придёт время, то я могу вмешаться и сказать, что что-то идёт не так», — отмечал Джонс, показывая в своём телефоне номера владельцев клуба.



Город стал известен и благодаря документальному фильму «Добро пожаловать в Рексем», выпущенному летом 2022 года компанией Disney. В нём рассказывается о трудностях клуба до прихода американских актёров, о связи жителей с клубом и их надеждах на светлое будущее команды. Эффект сработал: например, Джейсон Розен, житель Вашингтона, приехал на матч четвёртого круга Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед» после того, как был «очарован» документалкой, и решил лично посмотреть на Рексем и его футбольную команду.

Какие цели ставит клуб?

Приоритет для «Рексема» и Рейнольдса с Макэлхенни — продвижение из пятого дивизиона в Лигу 2. Но и про Кубок Англии никто не забывает, особенно учитывая нынешние успехи. Главное же достижение «Рексема» в истории соревнования – победа над действующим чемпионом Англии – «Арсеналом» (2:1) – в 1992 году. В текущем розыгрыше Кубка клуб уже подарил болельщикам невероятные эмоции, выиграв в эпичном гостевом матче с «Ковентри» (4:3). Американские владельцы наверняка пожалели, что их не было среди 4,5 тыс. болельщиков, отправившихся на выезд. Но весь матч через телефон атмосферу со стадиона им передавал друг – английский продюсер Хамфри Кер.

Советником по футбольным вопросам Рейнольдс и Макэлхенни позвали опытнейшего Леса Рида, работавшего техническим директором Английской футбольной ассоциации, вице-президентом «Саутгемптона», а также консультантом в «Фулхэме» и «Чарльтоне». «После того как я согласился помочь им, оставалась одна игра за выход в плей-офф пятого дивизиона. Было принято решение, что мы будем искать нового тренера, если не попадём в плей-офф. Я пошёл на игру со своим сыном как болельщик, мы сели на задних трибунах, чтобы просто посмотреть на команду и на то, как пройдёт матч», — рассказывал Рид о начале сотрудничества с «Рексемом».

Болельщики «Рексема» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Команда сыграла вничью и не вышла в плей-офф, а Рид следующие несколько недель работал круглосуточно, находясь в поиске тренера и подписывая игроков: «Мы пытались собрать команду, которая может выиграть пятый дивизион с первой попытки. Поэтому мы покупали игроков, у которых был опыт на более высоком уровне. Несколько, можно сказать, крупных футболистов».



Труды окупаются: «Рексем» лидирует в Национальной лиге Англии, после 27 туров набрав 65 очков. Благодаря успехам в чемпионате и первому за 23 года выходу в четвёртый раунд Кубка Англии к команде приковано гораздо больше внимания. «Владельцы дали нам всё, чего не хватало последние 25–30 лет. Да, они вложили первоначальные деньги, чтобы дать нам толчок, но они также рассказали о нас всему миру. Люди жалуются, что больше не могут достать билеты на матчи. Несколько лет назад ты мог найти 5 тыс. лишних билетов. Теперь же они как золотая пыль», — сказал Грэм Ток, болельщик «Рексема» с 45-летним стажем.

Райан Рейнольдс актёр и владелец «Рексема» «План состоит в том, чтобы через 10 лет команда играла в Премьер-лиге. Если это теоретически возможно, то почему бы и нет? Никто никогда не делал ничего великого в этом мире, думая: «Мы хотим пройти полпути». Мы хотим пройти весь путь. И мы верим, что можем это сделать».

Также популярный американский актёр, владеющий валийским клубом, рассказал о развитии бренда «Рексема» и планах на реконструкцию стадиона до масштабов команды Премьер-лиги.

«Я смотрю на это место как на церковь. Клуб занимает особое место в моём сердце, и он распространяется по всему миру. В этом году мы продали 24 тыс. футболок. Очень многие были отправлены в Северную Америку, Канаду. Это потрясающе. Меня больше всего радует, что Рексем стал туристическим направлением.

Мы считаем, что можем расширить этот невероятный стадион до объекта, который сможет принимать международные матчи, на котором могут играть команды Премьер-лиги. Назовите нас сумасшедшими, если хотите, но это то, что мы хотим сделать».

Стадион «Рексема» Фото: Michael Steele/Getty Images

Рейнольдс полностью погружён в дела «Рексема». Он описал совместное владение клубом как «величайший опыт всей своей жизни» и сказал, что всё, что он делает сейчас, вращается вокруг футбольной команды, которая находится более чем в 8 тыс. км от его дома: «Мне это нравится, потому что это проект, рассчитанный на несколько десятилетий».

Матч с «Шеффилд Юнайтед»

Голливудский актёр не мог пропустить домашний матч своей команды с «Шеффилдом». Рейнольдс находился на трибунах, а фотографы весь матч активно следили за ним и его эмоциями. Встреча точно войдёт в историю как команды, так и Кубка Англии: «Рексем» пропустил уже на второй минуте, после чего дважды забил в начале второго тайма. Затем «Шеффилд» отыгрался, но валлийский клуб снова вышел вперёд на 86-й минуте, а на последних секундах встречи пропустил обидный мяч от «Юнайтед». Теперь клуб ждёт переигровка на домашнем стадионе «Шеффилда» — «Брэммел Лэйн». Интересная поездка на арену команды, которая совсем недавно сверкала в АПЛ и еврокубках.

Райан Рейнольдс Фото: Michael Steele/Getty Images

После финального свистка несколько игроков «Рексема» рухнули на поле от бессилия. Поддержать их вышел Рейнольдс, забравший футболистов с собой. «После того как я завершил свою речь по итогам встречи, в раздевалку зашёл Райан. Он сказал ребятам несколько замечательных слов. Это многое значило для команды. Сегодня они отдали всё», — рассказал главный тренер «Рексема» Фил Паркинсон.



Также во встрече «Рексема» и «Шеффилда» произошло другое удивительное событие: судья Дин Уайтстоун показал красную карточку игроку «Шеффилда» Дэниэлу Джеббисону – но она была круглой формы. Как отмечается на одном из судейских форумов, это связано с тем, что круглые и овальные карты были введены для помощи футболистам, не различающим цвета. Также это помогает судье, который хочет быстро показать карточку, – форма подсказывает, какую именно карточку судья нащупал в кармане. Круглые карточки уже показывались в Англии ранее. Например, в начале 2000-х её получал легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.

Круглая красная карточка в матче «Рексем» — «Шеффилд» Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Ждёте «Рексем» с Рейнольдсом и Макэлхенни в высшем английском дивизионе? Возможно, они задают тренд на покупку клубов «селебрити». И через 10 лет мы будем наблюдать в АПЛ за борьбой шейхов с актёрами и певцами.