«Такое чревато инсультом и даже смертью». Общее несчастье главных Зубастиков в футболе

И Роналдо, и Роналдиньо можно смело так называть. Оба футболиста «показывали зубы» защитникам, но не всегда этим гордились.

«Автор совсем с дуба рухнул, как можно не знать, что Зубастик – это Роналдо, а не Роналдиньо!» – полыхнуло в комментариях к одному из текстов про звезду «Барселоны» и сборной Бразилии. Пришло время развеять закравшиеся сомнения и окончательно определиться с тем, кто же главный Зубастик мирового футбола. И заодно разобраться во влиянии неправильного прикуса на карьеры обоих великих бразильцев.

Огромные зубы влияли на выносливость Роналдо

«Роналдиньо хороший футболист, но его внешность… Он слишком уродлив для такого великого клуба, как «Реал». Его переход мог негативно сказаться на нашем бренде. Сравните Роналдиньо и Бекхэма. Посмотрите, насколько красив англичанин, какой он джентльмен, как держится», – такую сравнительную характеристику бразильцу выписал президент мадридцев Флорентино Перес в 2003 году. В «Барселоне» отнеслись к Роналдиньо с должным уважением, и вскоре каталонцы провернули один из самых успешных трансферов в истории клуба.

Пару лет спустя Перес наверняка пожалел о столь резком заявлении, когда Ронни сверкнул в «класико» дублем, после которого «десятке» «Барсы» стоя аплодировал «Сантьяго Бернабеу». В этой истории странным выглядит другое обстоятельство – за год до трансфера Бекхэма в Мадрид «Реал» подписал чемпиона мира – 2002 Роналдо по прозвищу Зубастик. И тогда руководство мадридцев совершенно не смутила внешность форварда, ведь на тот момент Феномен был уже двукратным обладателем «Золотого мяча» (1997, 2002). Роналдиньо же играл во Франции в далеком от сегодняшнего финансового могущества «ПСЖ».

Футбольный мир мог никогда не узнать о Роналдо. Великий бомбардир с магическими переступами, от которых учащался пульс у защитников, мог закончить карьеру в 14 лет. И дело вовсе не в его физиологических особенностях с коленями – нападающий страдал от анатомической аномалии, при которой связь между коленной чашечкой и бедром немного нестабильна, и чашечка словно «танцует» вокруг сустава. В юности гения больше беспокоили его зубы, из-за которых он уже по прошествии часа игры сильно утомлялся, не мог демонстрировать фирменный скоростной дриблинг и проигрывал борьбу.

17-летний Роналдо в ПСВ Фото: Scheidemann Achim/picture alliance via Getty Images

Руководители клуба «Сан-Кристован», в котором Роналдо воспитывался до 16 лет, настояли на углубленном медицинском обследовании. Врачи пришли к выводу, что утомляемость форварда связана с неправильным прикусом из-за огромных передних зубов. Это приводило к тому, что бразилец преимущественно дышал через рот – кроме того, у него были воспалены два инфекционных канала, а большинство зубов поразил кариес. Дело в том, что футболист их совершенно не чистил – в бандитском районе, где он рос, больше думали о пропитании, а не о голливудской улыбке.

Роналдо в течение полугода проходил процедуры у дантиста, который навёл порядок в ротовой полости, поставил ему брекеты и спас карьеру. «Дыхание ртом делало его слабее – нападающий терял почти четверть своих возможностей в плане выносливости, – отмечал доктор Жоао Гонсалвеш в интервью журналу Placar. – По большому счëту, Роналдо окончательно избавился от этой проблемы только в «Интере». Во время вынужденного простоя из-за травмы колена ему провели две операции в ротовой полости».

В детстве Роналдиньо страдал от насмешек ровесников из-за кривых зубов

Проблема Роналдиньо с зубами оказалась не менее сложной и запущенной. Старший брат обладателя «Золотого мяча» – 2005 Роберто рассказал, что в младенчестве младшенький не вынимал большой палец изо рта – это привело к выдвижению верхней челюсти сильно вперед. Однако атакующий полузащитник никогда не жаловался на неправильный прикус – он доставлял ему лишь психологические неудобства. В детстве ровесники Ронни часто дразнили его и даже не хотели брать в свою команду.

«Однажды я услышал выражение, которое мне очень понравилось: «Если не можешь изменить обстоятельства, измени отношение к ним». Я перестал обращать внимания на нападки, тем более что с возрастом и повышением уровня мастерства меня уже никто не дразнил – все хотели играть со мной в одной команде», – отметил виртуоз.

До выхода на пик в 2005 году бразильцу хватало кондиций выдерживать полный матч, но после ухода из «Барселоны» в 2008-м Роналдиньо резко сдал. И дело не только в нефутбольных пристрастиях в виде ночных вечеринок, употребления газировки (подсадил на неё Месси) и фастфуда. Особенности прикуса позволяли ему дышать только ртом, что приводило к недостаточному поступлению кислорода к мышцам и скорой утомляемости Зубастика.

Роналдиньо в «Барселоне» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Ещё во время выступлений в «ПСЖ» парижские врачи провели исследование и пришли к выводу, что Роналдиньо теряет 20% выносливости из-за дыхания ртом. Бразилец был не против стать лучше и всё исправить, но для этого ему пришлось бы перенести операцию и пропустить почти полгода карьеры – ни дня не мысливший себя без мяча талант отказался. «Наш организм так устроен, что сердце и дыхательные мышцы первыми получают насыщенную кислородом кровь, а конечностям распределяют остатки. Из-за этого руки и ноги устают первыми», – подчеркивает профессор Портсмутского университета Майк Ломакс.

Роналдиньо исправил прикус лишь в конце карьеры

Через пару недель Криштиану Роналду исполнится 38 лет – по большому счёту, Роналдиньо спёкся на целых 10 лет раньше. Утративший скорость бразилец в «Милане» играл практически стоя и изумлял в основном финтами на месте. От взрывного футболиста осталась лишь тень. Вызванный неправильным прикусом существенный спад уровня и формы доставлял проблемы полузащитнику не только днём, но и ночью — из-за недостатка кислорода футболист сильно храпел.

«Роналдиньо обратился за помощью, потому что очень плохо спал, – рассказал главный врач «Милана» Жан-Пьер Меерсман. – Оказалось, что ему необходимы брекеты – иначе ему грозило развитие апноэ – длительных задержек дыхания. Такие вещи чреваты инсультом и даже смертью, поэтому он надевал брекеты на ночь».

Роналдо продержался на высоком уровне лишь на три года дольше, но всему виной гипотиреоз – Феномен стал Толстяком из-за заболевания, вызванного недостатком гормонов щитовидной железы. «Люди быстро реагируют на ущемление прав многих категорий. Если ты чёрный, если ты гей… Но я не помню, чтобы кто-то защищал меня от оскорблений по поводу лишнего веса», – сокрушался нападающий в интервью The Financial Times.

Сегодня у Роналдиньо с зубами всё прекрасно Фото: Lionel Hahn/Getty Images

По возвращении в 2011 году в Бразилию у редко игравшего и совершенно наплевавшего на режим Роналдиньо появилось достаточно времени, чтобы решиться на радикальные меры. Состоявшаяся в 2013 году операция по исправлению прикуса стоила € 50 тысяч – бразильцу поставили на передние зубы виниры – фарфоровые пластины, которые призваны корректировать форму и цвет зуба. Это была не хирургическая, а косметическая процедура, и уже в конце следующей недели Зубастик сыграл в составе «Атлетико Минейро» с новой улыбкой.

Весной прошлого года Роналдиньо включили в Зал славы мирового футбола. Бразилец так растрогался, что не смог сдержать слёз. Сегодня его улыбку наверняка оценил бы даже Флорентино Перес – очень жаль, что так сильно повлиявший на продолжительность его карьеры прикус он исправил, когда уже было слишком поздно.