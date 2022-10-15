«Я посмотрел на трибуны: «Что происходит?» Как Роналдиньо сделал одно «класико» особенным

В мае 2017 года футболка Лионеля Месси, в которой он месяцем ранее поразил ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», а затем снял и показал фанатам Мадрида, была продана на аукционе за € 427 680. В той игре Лео не только оформил дубль, но и покорил отметку в 500 голов за «Барсу». Но больше запомнилось не достижение аргентинца, а неистовый свист в адрес бомбардира от болельщиков соперника.

Что-то похожее случилось в апреле 2012 года, когда Роналду забил в «класико» и отпраздновал забитый мяч жестом, получившим название «Calma Calma» – спокойствие в переводе с испанского. Форвард подбежал к трибуне с фанатами «Барсы» и показал руками, что им стоит угомониться и вести себя потише. Свист на «Камп Ноу» стоял такой, что дрожали стены.

Одно из главных противостояний в мировом футболе! Завтра в 17:15 «Реал» и «Барселона» встретятся в 254-й раз в своей истории. Трансляция матча будет доступна в Okko.

Фанаты соперника не любят позёров с раздутым эго. Но при этом умеют быть благодарными, если понимают: топовый футболист играет не только за эмблему и личные амбиции, а ставит на первое место футбольное искусство и желание подарить публике радость. По этой причине «класико» 19 ноября 2005 года считается особенным – в тот вечер дублем на «Сантьяго Бернабеу» сверкнул Роналдиньо. Магия бразильца оказалась настолько сильной, что его игре и дублю аплодировали даже болельщики «Реала». За всю историю подобных матчей до этого матча лишь один игрок «Барсы» удостоился подобной чести – Диего Марадона после сверхъестественного прохода и гола в Кубке Короля в 1983-м.

Марадона в «Барселоне» Фото: Sigfrid Casals/Getty Images

Президент «Реала» назвал Роналдиньо уродом

ЧМ-2002 превратил Роналдиньо из классного футболиста в суперзвезду, поэтому сверкать в «ПСЖ» бразильцу стало неинтересно. Технарь мечтал о трансфере в топ-клуб и не испытывал недостатка в предложениях. Главными претендентами на таланта считались «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Президент мадридцев Флорентино Перес рассчитывал на бразильца в случае срыва переговоров с «Юнайтед» о переходе Бекхэма, тогда как босс «МЮ» Алекс Фергюсон видел в хавбеке замену Дэвиду. Сам Роналдиньо мечтал о «Барсе», чтобы стать ещё одной великой «Р» после топовых земляков Ромарио, Ривалдо и Роналдо.

Роналдиньо на презентации с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Проблема для бразильца заключалась в том, что Перес и новый президент «Барсы» Жоан Лапорта видели первым выбором только Бекхэма – оба ставили на высокую медийность британца. «Роналдиньо уродлив, не было смысла покупать его. Это негативно отразилось бы на нашем бренде. Сравните Роналдиньо и Бекхэма. Посмотрите, насколько красив англичанин, какой он джентльмен, как держится. Вся Азия полюбила «Реал» из-за Дэвида», – такое мнение о бразильце слил одной из самых популярных и авторитетных газет Испании El Pais человек из окружения Флорентино. Вполне может оказаться уткой, но Роналдиньо это в любом случае зацепило.

Загрустивший Ронни был одной ногой на «Олд Траффорд», но в последний момент в Каталонию его перетащил близкий друг Сандро Росель, который до «Барселоны» работал в бразильском департаменте Nike. Фергюсон зря летал в Париж, чтобы переубедить игрока – Роналдиньо хотел играть только на «Камп Ноу».

Волшебник начал творить магию с первого матча – в сезоне-2003/2004 он наколотил 15 мячей и очаровал болельщиков «Барселоны». Фантастический дриблинг на высочайшей скорости, нестандартные решения и целая горсть финтов, самый любимый из которых – «жвачка». В дебютном сезоне Роналдиньо «Барса» финишировала второй после «Валенсии», но уже на следующий сезон впервые за шесть лет вернула себе чемпионское звание.

Это’О потроллил президента «Реала», шикарный гол Роналдиньо

У «Реала» тем временем дела шли не лучшим образом – Перес осуществил мечту, собрав команду «галактикос», но никак не мог найти подходящего тренера для Зидана, Бекхэма, Роберто Карлоса, Фигу, Роналдо и других звёзд. На старте сезона-2005/2006 мадридцы снова забуксовали, поэтому осеннее «класико» должно было определить судьбу тренера Вандерлея Лушембурго.

Помимо бразильца, с исключительной мотивацией доказать президенту «Реала» его неправоту на игру вышел Самуэль Это’О. Камерунский форвард с 15 лет мужал в академии «Реала», но так ни разу и не сыграл за первую команду. Африканец долго мыкался по арендам, пока его не продали в «Мальорку», а там уже Сэмми показал класс и заслужил контракт с «Барсой». Мадридцы пытались исправить ошибку и вернуть игрока, но было уже поздно.

Роналдиньо и Это’О размазали «Реал» в осеннем «класико»-2005 Фото: Denis Doyle/Getty Images

Настрой Это’О сразу же прочувствовал дебютант «класико» 20-летний Серхио Рамос. Оборона «Реала» продержалась всего четверть часа, и символично, что Касильяса прошил именно Самуэль, который откликнулся на прострел только набиравшего популярность Месси. «Я забивал «Реалу» и раньше, но тот вечер для меня получился особенным», – признался после игры Это’О. После гола Сэмми подбежал к президентской ложе «Реала», показал на эмблему «Барсы», а потом на поле. Этот поступок взбесил мадридских болельщиков, но не оживил их игроков – за первый тайм они не нанесли ни одного удара в створ.

На изящную комбинационную игру каталонцев хозяева отвечали в основном грубостью, надеясь запугать поймавшую кураж команду Франка Райкарда. Эффект получился обратным – в составе «Барсы» разошёлся Роналдиньо. На 60-й минуте бразильский волшебник ускорился на левом фланге, изящно объехал Рамоса, в штрафной обманул Эльгеру и расстрелял Касильяса. Камера выхватила раздосадованного Переса, на фоне которого искренняя улыбка Ронни иллюстрировала глубину падения «Реала» ещё больше.

Аплодисменты Роналдиньо от болельщиков «Реала»

Ещё через 20 минут бразилец создал эффект дежавю. Снова проход по левому флангу, превращённый в кляксу Рамос, выверенный щелчок с острого угла в нижний угол и взбесившийся Касильяс. «Только послушайте это. Аплодисменты болельщиков «Реала» прекрасной игре соперников и Роналдиньо. Этому невозможно оставаться равнодушным, какими бы ни были клубные пристрастия», – выпалил в прямой трансляции комментатор Василий Уткин.

Зрители на «Сантьяго Бернабеу» аплодировали феномену несколько минут, но Ронни не упивался демонстрацией силы в стиле Месси и Роналду, а всего лишь наслаждался игрой. «Когда Роналдинью забил, я встал в изумлении. Посмотрел на трибуны и сказал себе: «Что происходит? Это невероятно», – восхитился Это'О. Интересны эмоции арбитра матча Итурральде Гонсалеса после первого гола Роналдиньо: «Я сказал ему, чтобы направлялся к центру поля, а он такой: «Тебе понравилось?» А что я ему скажу? Жёлтая карточка!»

Спустя две недели после «класико» Роналдиньо получил «Золотой мяч» Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Барса» уверенно выиграла 3:0 и настолько деморализовала соперников, что до конца чемпионата «Реал» так и не смог оправиться – каталонцы покорили Ла Лигу с преимуществом в 12 очков над мадридцами. Импульс игре «Барсы» придал и «Золотой мяч» Роналдиньо, который бразилец заслуженно получил всего через две недели после «класико». Для того чтобы показать президенту «Реала», кто на самом деле красавец, а кто чудовище, бразильцу не понадобились провокационные жесты. На все обиды он ответил в привычном стиле – страстью, высочайшим футбольным интеллектом и голами.