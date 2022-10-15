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Роналдиньо, испанская Примера, «класико»: фанаты «Реала» аплодировали игроку «Барселоны», униженный Серхио Рамос

«Я посмотрел на трибуны: «Что происходит?» Как Роналдиньо сделал одно «класико» особенным
Анатолий Романов
В «класико» Роналдиньо аплодировал «Бернабеу»
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От футболиста отказались в «Реале». Но он заставил «Бернабеу» себе аплодировать.

В мае 2017 года футболка Лионеля Месси, в которой он месяцем ранее поразил ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», а затем снял и показал фанатам Мадрида, была продана на аукционе за € 427 680. В той игре Лео не только оформил дубль, но и покорил отметку в 500 голов за «Барсу». Но больше запомнилось не достижение аргентинца, а неистовый свист в адрес бомбардира от болельщиков соперника.

Что-то похожее случилось в апреле 2012 года, когда Роналду забил в «класико» и отпраздновал забитый мяч жестом, получившим название «Calma Calma» – спокойствие в переводе с испанского. Форвард подбежал к трибуне с фанатами «Барсы» и показал руками, что им стоит угомониться и вести себя потише. Свист на «Камп Ноу» стоял такой, что дрожали стены.

Одно из главных противостояний в мировом футболе! Завтра в 17:15 «Реал» и «Барселона» встретятся в 254-й раз в своей истории. Трансляция матча будет доступна в Okko.

Фанаты соперника не любят позёров с раздутым эго. Но при этом умеют быть благодарными, если понимают: топовый футболист играет не только за эмблему и личные амбиции, а ставит на первое место футбольное искусство и желание подарить публике радость. По этой причине «класико» 19 ноября 2005 года считается особенным – в тот вечер дублем на «Сантьяго Бернабеу» сверкнул Роналдиньо. Магия бразильца оказалась настолько сильной, что его игре и дублю аплодировали даже болельщики «Реала». За всю историю подобных матчей до этого матча лишь один игрок «Барсы» удостоился подобной чести – Диего Марадона после сверхъестественного прохода и гола в Кубке Короля в 1983-м.

Марадона в «Барселоне»

Марадона в «Барселоне»

Фото: Sigfrid Casals/Getty Images

Президент «Реала» назвал Роналдиньо уродом

ЧМ-2002 превратил Роналдиньо из классного футболиста в суперзвезду, поэтому сверкать в «ПСЖ» бразильцу стало неинтересно. Технарь мечтал о трансфере в топ-клуб и не испытывал недостатка в предложениях. Главными претендентами на таланта считались «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Президент мадридцев Флорентино Перес рассчитывал на бразильца в случае срыва переговоров с «Юнайтед» о переходе Бекхэма, тогда как босс «МЮ» Алекс Фергюсон видел в хавбеке замену Дэвиду. Сам Роналдиньо мечтал о «Барсе», чтобы стать ещё одной великой «Р» после топовых земляков Ромарио, Ривалдо и Роналдо.

Роналдиньо на презентации с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой

Роналдиньо на презентации с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Проблема для бразильца заключалась в том, что Перес и новый президент «Барсы» Жоан Лапорта видели первым выбором только Бекхэма – оба ставили на высокую медийность британца. «Роналдиньо уродлив, не было смысла покупать его. Это негативно отразилось бы на нашем бренде. Сравните Роналдиньо и Бекхэма. Посмотрите, насколько красив англичанин, какой он джентльмен, как держится. Вся Азия полюбила «Реал» из-за Дэвида», – такое мнение о бразильце слил одной из самых популярных и авторитетных газет Испании El Pais человек из окружения Флорентино. Вполне может оказаться уткой, но Роналдиньо это в любом случае зацепило.

Загрустивший Ронни был одной ногой на «Олд Траффорд», но в последний момент в Каталонию его перетащил близкий друг Сандро Росель, который до «Барселоны» работал в бразильском департаменте Nike. Фергюсон зря летал в Париж, чтобы переубедить игрока – Роналдиньо хотел играть только на «Камп Ноу».

Волшебник начал творить магию с первого матча – в сезоне-2003/2004 он наколотил 15 мячей и очаровал болельщиков «Барселоны». Фантастический дриблинг на высочайшей скорости, нестандартные решения и целая горсть финтов, самый любимый из которых – «жвачка». В дебютном сезоне Роналдиньо «Барса» финишировала второй после «Валенсии», но уже на следующий сезон впервые за шесть лет вернула себе чемпионское звание.

Это’О потроллил президента «Реала», шикарный гол Роналдиньо

У «Реала» тем временем дела шли не лучшим образом – Перес осуществил мечту, собрав команду «галактикос», но никак не мог найти подходящего тренера для Зидана, Бекхэма, Роберто Карлоса, Фигу, Роналдо и других звёзд. На старте сезона-2005/2006 мадридцы снова забуксовали, поэтому осеннее «класико» должно было определить судьбу тренера Вандерлея Лушембурго.

Помимо бразильца, с исключительной мотивацией доказать президенту «Реала» его неправоту на игру вышел Самуэль Это’О. Камерунский форвард с 15 лет мужал в академии «Реала», но так ни разу и не сыграл за первую команду. Африканец долго мыкался по арендам, пока его не продали в «Мальорку», а там уже Сэмми показал класс и заслужил контракт с «Барсой». Мадридцы пытались исправить ошибку и вернуть игрока, но было уже поздно.

Роналдиньо и Это’О размазали «Реал» в осеннем «класико»-2005

Роналдиньо и Это’О размазали «Реал» в осеннем «класико»-2005

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Настрой Это’О сразу же прочувствовал дебютант «класико» 20-летний Серхио Рамос. Оборона «Реала» продержалась всего четверть часа, и символично, что Касильяса прошил именно Самуэль, который откликнулся на прострел только набиравшего популярность Месси. «Я забивал «Реалу» и раньше, но тот вечер для меня получился особенным», – признался после игры Это’О. После гола Сэмми подбежал к президентской ложе «Реала», показал на эмблему «Барсы», а потом на поле. Этот поступок взбесил мадридских болельщиков, но не оживил их игроков – за первый тайм они не нанесли ни одного удара в створ.

На изящную комбинационную игру каталонцев хозяева отвечали в основном грубостью, надеясь запугать поймавшую кураж команду Франка Райкарда. Эффект получился обратным – в составе «Барсы» разошёлся Роналдиньо. На 60-й минуте бразильский волшебник ускорился на левом фланге, изящно объехал Рамоса, в штрафной обманул Эльгеру и расстрелял Касильяса. Камера выхватила раздосадованного Переса, на фоне которого искренняя улыбка Ронни иллюстрировала глубину падения «Реала» ещё больше.

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Аплодисменты Роналдиньо от болельщиков «Реала»

Ещё через 20 минут бразилец создал эффект дежавю. Снова проход по левому флангу, превращённый в кляксу Рамос, выверенный щелчок с острого угла в нижний угол и взбесившийся Касильяс. «Только послушайте это. Аплодисменты болельщиков «Реала» прекрасной игре соперников и Роналдиньо. Этому невозможно оставаться равнодушным, какими бы ни были клубные пристрастия», – выпалил в прямой трансляции комментатор Василий Уткин.

Зрители на «Сантьяго Бернабеу» аплодировали феномену несколько минут, но Ронни не упивался демонстрацией силы в стиле Месси и Роналду, а всего лишь наслаждался игрой. «Когда Роналдинью забил, я встал в изумлении. Посмотрел на трибуны и сказал себе: «Что происходит? Это невероятно», – восхитился Это'О. Интересны эмоции арбитра матча Итурральде Гонсалеса после первого гола Роналдиньо: «Я сказал ему, чтобы направлялся к центру поля, а он такой: «Тебе понравилось?» А что я ему скажу? Жёлтая карточка!»

Спустя две недели после «класико» Роналдиньо получил «Золотой мяч»

Спустя две недели после «класико» Роналдиньо получил «Золотой мяч»

Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Барса» уверенно выиграла 3:0 и настолько деморализовала соперников, что до конца чемпионата «Реал» так и не смог оправиться – каталонцы покорили Ла Лигу с преимуществом в 12 очков над мадридцами. Импульс игре «Барсы» придал и «Золотой мяч» Роналдиньо, который бразилец заслуженно получил всего через две недели после «класико». Для того чтобы показать президенту «Реала», кто на самом деле красавец, а кто чудовище, бразильцу не понадобились провокационные жесты. На все обиды он ответил в привычном стиле – страстью, высочайшим футбольным интеллектом и голами.

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