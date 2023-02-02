Карпин просил Федуна подкупать судей? Реплика на заявление Салиховой

Если называть вещи своими именами, то сегодня тренера «Ростова» и сборной России, вероятно, обвинили в том, что он просил купить судей и матчи. Об этом почти прямо сказала Зарема Салихова – жена экс-владельца «Спартака». Точнее, она сказала (в интервью «СЭ»), что единственное, в чём Карпин может обвинять Леонида Федуна – это в том, что он отказывался покупать судей и матчи.

Мощное заявление. Даже по меркам Заремы Салиховой, которая всегда весьма прямолинейна в своих комментариях. Как вообще относиться к такому? Ведь если Федун отказывался, то, очевидно, ему кто-то предлагал. Не говорится, что это был именно Карпин, но намёк более чем прозрачный.

Зарема Салихова и Леонид Федун Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Прежде всего у нас нет ответа, было ли то, о чём говорит жена Федуна. Мы просто не можем этого знать, потому что не присутствовали при разговорах Карпина с владельцем «Спартака» на тот момент.

Но есть другие вещи, которые мы знаем. Например, то, что такие обвинения нельзя выдавать без доказательств. Одно дело, если Карпин обвиняет Федуна в непоследовательности. Мол, сейчас говорит одно, а через пару часов может и передумать (на что имеет право). Другое дело, обвинять человека в стремлении к уголовно наказуемым вещам. Такое просто нельзя сравнивать.

В принципе, эти случаи нужно проверять и расследовать. Потому что обвинения достаточно мощные, чтобы оставлять их без внимания. Другое дело, что все учитывают репутацию Заремы Салиховой. Она склонна по-своему интерпретировать факты, а порой и просто в них путается. По её версии, например, тренер Станислав Черчесов убрал из «Спартака» вратаря Плетикосу, что просто не является правдой.

Ещё не так давно Салихова сама приводила в пример Карреру и Карпина, как тренеров, у которых получилось. А теперь, похоже, разочаровалась в последнем. Забавно, что высказывания Салиховой пришлись на день рождения Карпина, но сути это не меняет.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ещё интересно, как на такие обвинения отреагирует сам Карпин. С его-то красноречивостью. Вспоминается история, как гендир ЦСКА Бабаев советовал (угрожал?) Веллитону осторожно ходить по улицам после легендарного фола на Акинфееве. Тогда Карпин сразу же заявил, что «Спартак» подаст в гражданский суд. В результате Бабаев проиграл дело и был вынужден выплатить штраф в 1 рубль. Это был вопрос принципа. Не удивлюсь, если Карпин снова сделает что-то подобное.

Непонятно, как ещё доказывать свою невиновность в футболе. С другой стороны, репутация в нашем футболе вообще достаточно размытая. Будто все всегда виноваты и каждый занимается чем-то плохим, если почитать комментарии под статьями. Не удивлюсь, если и под этим текстом напишут что-то вроде: «Я всегда знал, что Карпин покупал судей!»