Эффект Роналду. Как переезд португальца уже повлиял на футбол Саудовской Аравии

Переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию состоялся чуть больше месяца назад – за это время он успел дебютировать, вызвать гнев болельщиков (ожидания не совсем совпали с реальностью) и забить победный гол. Однако есть ощущение, что эффект от его перехода не совсем такой, как ожидали саудовцы. С самого начала было очевидно, что приобретение португальца – огромный маркетинговый шаг со стороны королевства, которое сейчас усиленно взялось за продвижение страны в рамках Vision 2030.

Роналду – мировая звезда с огромным количеством поклонников по всему миру, Саудовская Аравия – закрытая в представлении многих страна, которая стремится открываться и привлекать туристов. Королевство планирует к 2030 году привлечь 100 миллионов посетителей и войти в число пяти ведущих стран мира, принимающих туристов, что должно увеличить вклад туристического сектора в ВВП с 3% до 10%, и, возможно, повлиять на рост урбанизации.

Криштиану Роналду Фото: Mohammed Saad/Anadolu Agency via Getty Images

Противники сделки полагают, что использование звезды в качестве посла страны не стоит той астрономической суммы, что за него заплатили. Особенно их голоса усилились после того, как Роналду толком не смог перевернуть игру «Аль-Насра». Пошли разговоры, что добиться побед, полагаясь на одну звезду, невозможно, да и португалец вряд ли в состоянии в конечном счёте вписаться в саудовскую систему.

Защитники и сторонники выбора Саудовской Аравии возложить ответственную миссию по продвижению страны на Роналду считают, что он уже сделал достаточно — и это только месяц прошёл.

Рыночная стоимость клуба выросла

С переездом Роналду она увеличилась на € 80 млн, что на 34% больше, чем у кого-либо из соперников по лиге. Ожидается, что его трансфер также даст реальную финансовую отдачу «Аль-Насру» в виде новых спонсорских контрактов и повысит посещаемость команды, но пока никто из новых партнёров к клубу не пришёл.

400 футболок в день и 12 млн подписчиков

Число довольно условное, но примерно столько футболок с фамилией «Роналду» на спине продают в магазине «Аль-Насра» ежедневно. Стоимость одной составляет порядка $ 100.

А вот количество подписавшихся на социальные сети «Аль-Насра» сразу после перехода Роналду подсчитать гораздо проще: на одной из платформ общий прирост за месяц составил 12 млн человек!

Чемпионат Саудовской Аравии начали транслировать в больших странах

В середине января PRO-лига заключила контракт с агентством IMG, которое должно помочь чемпионату продавать медиаправа на мировом рынке. Результаты уже есть: местные СМИ сообщали, что «37 каналов со всех континентов мира получали трансляции матчей саудовской лиги, в первую очередь из Португалии, Испании, Китая, Таиланда и Индонезии». И это только начало – лига получает дополнительные запросы на телевизионные трансляции. На португальском Sport TV показывают каждый матч «Аль-Насра», в Италии SportItalia приобрела не только пакет трансляций, но и серию репортажей о жизни команд, чтобы рассказать зрителям подробнее об экзотическом чемпионате, куда уехал Роналду.

Криштиану Роналду в игре Фото: Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images

В руководстве лиги сменился менеджмент

Исполнительным президентом и генеральным директором лиги стал Гарри Кук – ранее он работал в руководстве Nike, «Манчестер Сити» и UFC. Его приглашение стало следствием приезда в Саудовскую Аравию Роналду: после того внимания, что обрушилось на страну с трансфером португальца, там понадобилось усиление ещё и в руководящих рядах.

«После прихода такой мировой суперзвезды, как Роналду, взгляды всего мира прикованы к саудовскому футболу, и мы рады возможности расширить нашу аудиторию, улучшить взаимодействие с болельщиками и использовать коммерческие и медийные возможности для укрепления финансового положения лиги и клубов», – говорил председатель PRO-лиги Абдул Азиз Алафалек.

Бонус: теперь на Роналду стало проще посмотреть

Виза в Саудовскую Аравию – одна из самых дорогих в мире. Теперь получать её не нужно, если вы летите через столицу с пересадкой в третью страну назначения. При покупке билетов на сайте национального авиаперевозчика Saudi Arabia Airlines вы можете выбрать билет с пересадкой до трёх дней, оформить электронное разрешение на нахождение в стране, а также получить бесплатную ночь в отеле в рамках программы Visit Saudia. Можно подгадать и попробовать попасть на матч Роналду!