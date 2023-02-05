Уникальный проект на € 1,2 млрд! Каким будет новый стадион «Интера» и «Милана»

Два миланских клуба – «Милан» и «Интер» — собираются осуществить грандиозный проект по строительству нового стадиона. Команды продолжат по доброй традиции делить на двоих одну арену, как это происходит с культовым «Сан-Сиро». Вопрос с городским руководством решался долгое время, но всё-таки проект был одобрен. Ниже – детали о новом стадионе.

Стадион будет носить название The Cathedral («Кафедральный собор»). Оно связано с дизайном арены: в нём будут использованы элементы миланского собора Дуомо, а также расположенной рядом галереи Виктора Эммануила II. Проект был разработан американской архитектурной компанией Populous. Как сообщает Il Fatto Quotidiano, стоимость строительства миланской арены составит € 1,2 млрд. Отмечается, что работы начнутся с января 2024 года, вероятная дата завершения – 2030-й.

Стадион в Милане Фото: populous.com

Стадион появится в районе Сан-Сиро, рядом со старым стадионом. Однако легендарная арена, возможно, будет снесена. Споры по этому вопросу ведутся до сих пор.

Беппе Сала мэр Милана «Есть два варианта: либо команды выберут лучший из худших вариантов и останутся в районе Сан-Сиро, либо стадион появится в Сесто-Сан-Джованни (городок в пригороде Милана. – Прим. «Чемпионата»). Но на данный момент я не могу ничего ответить. Я продолжаю действовать в интересах каждого. Я хочу оставить решение за клубами, но оно должно быть быстрым».

При этом заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби успокоил болельщиков: «Сан-Сиро» не будет снесён. Я общался с Антонеллой Ранальди, миланским суперинтендантом (главный заведующий духовной областью или округом. – Прим. «Чемпионата»). Она сказала мне, что в 2024 году в силу автоматически вступит ограничение на снос, потому что прошло 70 лет с момента последнего серьёзного вмешательства в архитектуру стадиона, оно датируется 1954 годом».

«Сан-Сиро» Фото: populous.com

Если всё же процесс демонтажа состоится, то он начнётся после церемонии открытия зимней Олимпиады 2026 года, которая состоится в Милане. Будет обидно, если в будущем болельщики не смогут прикоснуться к части истории не только «Милана» и «Интера», но и всего итальянского и европейского футбола.

Новый стадион — The Cathedral — будет вмещать 65 тысяч зрителей, тогда как вместимость «Сан-Сиро» — 80 тысяч. Это связано с рациональными причинами, так как даже на миланское дерби посещаемость составляет до 65 тыс. болельщиков. При этом на арене появится больше VIP-лож. Клубы хотят зарабатывать на стадионе: на нём также планируют построить конференц-центр и огромный ТЦ площадью в 68 тысяч квадратных метров.

Паоло Скарони президент «Милана» «Новый стадион станет самым красивым в мире благодаря своей яркой индивидуальности и узнаваемости. Привлекательная арена, доступная для всех жителей Милана, которая будет способствовать росту клубов и их глобальной конкурентоспособности».

Ежегодно «Милан» и «Интер» будут получать в бюджет до € 120 млн, из которых € 80 млн поступят со стадионной выручки, а ещё € 40 млн – с маркетинговой деятельности. Милан получит не только стадион, но и полностью пешеходный район со 110 тысячами квадратных метров, 40% которого составит парковая зелёная зона. Парковка, которая сейчас занимает 27% от общей площади стадиона, будет перенесена на специально отведённую подземную территорию.

Стадион Фото: populous.com

«The Cathedral должен стать одним из самых знаковых стадионов в мире, отметил управляющий директор Populous Кристофер Ли, – он станет современным домом для легендарных клубов «Милан» и «Интер», а также сердцем нового района. Стадион будет подчёркивать культурное наследие Милана».