«Наследник Роналду» поразил всех на ЧМ-2022, но так и не сменил клуб. Что с ним происходит

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш — одно из главных открытий чемпионата мира 2022 года в Катаре. Звёздный час 21-летнего форварда пришёлся на матч 1/8 финала со Швейцарией (6:1), в котором он оформил хет-трик. Тренировавший на турнире португальцев Фернанду Сантуш рискнул оставить в запасе Криштиану Роналду, выпустив в старте Рамуша – и не прогадал. Мировые СМИ сразу окрестили Гонсалу «наследником» главной звезды Португалии, а топ-клубы выразили интерес в приобретении молодого нападающего. Как обстоят дела у Рамуша после прорывного чемпионата мира?

Форвард «Бенфики», пришедший в академию клуба в 11 лет и заигравший в основе с 2020 года, давно находится в шорт-листах европейских команд. Заявить о себе широкой публике Гонсалу удалось в сезоне-2022/2023. После ухода из португальского клуба Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» Рамуш стал главным нападающим «Бенфики».

Гонсалу забил 13 голов и отдал одну результативную передачу в 22 встречах сезона. Прогресс не остался без внимания Фернанду Сантуша, пригласившего молодого форварда в национальную команду. 17 ноября Рамуш дебютировал за Португалию в товарищеском матче с Саудовской Аравией (4:0). Он появился на поле на 67-й минуте и в оставшееся время забил гол и сделал ассист. На чемпионате мира в Катаре 21-летнему нападающему почти не давали шансов себя проявить – в играх с Ганой и Уругваем он получил две и восемь минут соответственно, а во встрече с Южной Кореей остался в запасе. Зато со Швейцарией Рамуш показал себя всей планете, забив три мяча.

Гонсалу Рамуш на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гонсалу по прозвищу Волшебник стал самым молодым (21 год и 169 дней) футболистом на чемпионатах мира с 1962 года, оформившим хет-трик на турнире. Раньше это удалось сделать только венгру Флориану Альберту (20 лет 261 день, 1/4 финала ЧМ-1962 с Болгарией). В четвертьфинале с Марокко Рамуш не отметился результативными действиями, но это не снизило интерес к нему европейских грандов. Забавно, но первым желание приобрести футболиста выразил бывший клуб Роналду – «Манчестер Юнайтед». Английская команда рассматривает Рамуша в качестве усиления атаки летом 2023 года. Но «Бенфика», научившаяся вести жёсткие переговоры с командами АПЛ (как в случае с «Челси» и Энцо Фернандесом), не отпустит игрока дешевле € 120 млн. Цифра прописана в контракте форварда с клубом в качестве отступных. Так что «МЮ» придётся сильно потратиться, если они хотят заполучить талантливого португальца.

Потенциальной сделке может помочь и новый агент Рамуша – Жорже Мендеш. По сообщениям AS, футболист и функционер заключили контракт в январе 2023 года. Ещё одно пересечение с Криштиану: Мендеш работал с ним всю карьеру, но пути разошлись после ухода 38-летнего форварда из «МЮ». Агент решил сотрудничать с Рамушем, призванным заменить Роналду как в сборной Португалии, так, вероятно, и в Манчестере. Отметим, что ещё в 2019 году Гонсалу интересовалась «Бавария», но в итоге переговоры не продвинулись далеко. В том сезоне Рамуш выиграл «Золотую бутсу» чемпионата Европы до 19 лет, став лучшим бомбардиром турнира с четырьмя голами.

Так что его талант не подлежит сомнению: немецкий гранд не станет рассматривать игрока без потенциала.

«Гонсало заслуживает всего, что с ним происходит, это был просто вопрос возможности. В «Бенфике», когда мы давали ему возможности в молодёжной команде, он всегда ими пользовался. Он любит соревноваться, Гонсалу — прирождённый трудяга. Рамуш — очень скромный человек, но я уверен, что он тот же, что и до последних событий», — отмечал тренер Ренату Пайва, работавший с форвардом в молодёжной системе «Бенфики».

После чемпионата мира с Рамушем произошло несколько историй. Через пару дней после проигранного четвертьфинала с Марокко в интернет попало видео интимного характера с 21-летним форвардом. Некоторые португальские СМИ сообщали, что футболист отправлял этот ролик женщине, которая «слила» его в интернет.

Гонсалу Рамуш в «Бенфике» Фото: Zed Jameson/MB Media/Getty Images

Всего за несколько часов видео стало вирусным и возглавило тренды Португалии в соцсетях. Но эта история не ударила по Рамушу: уже через неделю после чемпионата мира он вышел в составе «Бенфики» на Кубок португальской лиги с «Морейренсе» и забил гол. Затем последовала трёхматчевая «засуха», завершившаяся важным дублем в дерби со «Спортингом» (2:2) в рамках чемпионата Португалии. Рамуш дважды помог своему клубу отыграться и набрать важное очко в борьбе за золотые медали.

Неприятный эпизод случился с Гонсалу 26 января в матче 20-го тура чемпионата Португалии с «Пасуш де Феррейрой»: форвард получил мышечную травму в начале второго тайма. Рамуш пропустил уже две встречи, но тренер «орлов» Роджер Шмидт заверил: нападающий будет готов к матчу Кубка лиги с «Брагой» (9 февраля) и первой встрече плей-офф Лиги чемпионов с «Брюгге» (15 февраля). Так что топ-клубы и публика снова смогут оценить талант Рамуша на большой сцене.