Роман там стал революционером, а спасший Клоппа футболист приехал с травмой.

«Не платят и не хотят платить». Как в «Кубани» собрали Павлюченко, Аршавина и других звёзд

Трансферная политика «Кубани» в начале десятых – памятник богатству и безрассудности нашего футбола.

Оцените масштаб переходов и клубы, откуда переезжали в тогда ещё главный клуб Краснодара.

Сезон-2012/2013

Араз Озбилиз – из «Аякса»

Шарль Каборе – из «Марселя»

Анхель Деальберт – из «Валенсии»

Даниэль Никулае – из «Монако»

(а также Александр Прудников из «Спартака»).

Сезон-2013/2014

Лоренцо Мельгарехо – из «Бенфики»

Джибриль Сиссе – из английского «КПР»

Дальше были: Данило из «Зари» и Андрей Ещенко из «Анжи», Фелипе Сантана из «Шальке» и два важных внутренних трансфера – Андрея Аршавина из «Зенита» и Романа Павлюченко из «Локомотива».

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В начале текста я сказал, что эта история говорит не только о масштабах клубного бюджета и успешности «Кубани».

В сезоне-2014/2015 краснодарцы заняли пятое место. Через два года дошли до финала Кубка, участвовали в Лиге Европы и играли на таких стадионах, как «Месталья». И пускай в Валенсии билеты на тот матч продавали за € 5, а гостевых фанатов туда пускали бесплатно – испанская публика аплодировала «Кубани» и её самоотверженности.

Но есть в этой истории и мотив безрассудства: в клуб переходили травмированные легионеры и не задерживались надолго, игроки не получали зарплату. Долги росли и подтачивали клуб, который в итоге развалился, потеряв официальное название и эмблему.

Сейчас клуб под названием «Кубань», не признаваемый большей частью фанатского сообщества, идёт в нижней части таблицы ФНЛ, а в недавнем кубковом матче получил шесть голов от «Спартака».

В этом материале мы вспомним самых больших и известных футболистов в составе краснодарского клуба: Сиссе, Сантану, Аршавина и Павлюченко.

Сиссе на прощание обнял только массажиста. Из «Кубани» он ушёл через полгода

Джибриль Сиссе – нападающий сборной Франции, которого в России помнили по голу в ворота ЦСКА в Суперкубка УЕФА в 2005-м. В «Кубань» переходил в 31 год – свободным агентом после окончания контракта с английским «Куинз Парк Рейнджерс» (26 матчей, 9 голов). Подписал контракт по схеме «1+1» и выбрал 13-й номер – в честь французского департамента Арле, в котором родился.

Во Франции переезд Сиссе в России не поняли: 86% читателей France Football отнеслись к трансферу отрицательно, а самому нападающему пришлось проговаривать, что в новом клубе ему надо добиться максимума и вернуться в сборную. Но максимума не получилось: уже через полгода в «Кубани» Сиссе говорил, что готов уйти, и разорвал контракт.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

За полгода в России забил пять голов:

4 гола (1 с пенальти) – в 15 матчах РПЛ

1 гол («Валенсии» с пенальти) – в 10 матчах Лиги Европы

Мало?

Ему не удалось адаптироваться в российском чемпионате, даже Халку на это понадобилось время – говорил вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко. В медиа также писали: Сиссе не ожидал относительно высокого уровня чемпионата России и что к матчам надо готовиться.

Бывший врач «Кубани» Иван Лузанов (работал в клубе больше десяти лет) в интервью Sportbox говорил, что Джибриль приехал с травмой и ходил в Краснодаре только в его кабинет («Я убирал ему боль в колене»): «Прощаясь с командой после игры Лиги Европы с «Валенсией», он обнял только меня – больше ни к кому не подошёл».

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сантана – большой, но неудачный трансфер из Бундеслиги. В Краснодар также приехал травмированным

9 апреля 2013 года вы наверняка видели Фелипе Сантану. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Боруссия» пыталась разрушить оборону «Малаги», но к 90-й минуте проигрывала 1:2.

В конце основного времени Юрген Клопп дал персональную команду центральному защитнику Сантане – бежать в нападение.

Через минуту – гол Ройса и 2:2.

Ещё через одну – победное вкалачивание мяча от самого Сантаны!

Фото: Alex Grimm/Getty Images

В финале с «Баварией» (проиграли 1:2 после пенальти Роббена на 89-й) Сантана остался в запасе, а потом и вовсе ушёл к принципиальному сопернику – «Шальке». Там проиграл конкуренцию Хёведесу, Матипу, Настасичу и Кирххоффу и сыграл совсем немного: 14 матчей в стартовом составе в первом сезоне и 4 матча в первом круге сезона следующего. После этого бразилец неудачно съездил в аренду в «Олимпиакос» и не смог из-за повреждения перейти в «Кёльн».

Тогда на помощь быстрому и прыгучему защитнику с ростом 194 см пришла «Кубань» – в 29 лет он отправился в Краснодар. В команду, из которой ушёл Аршавин, но где всё ещё играл Павлюченко.

Сантана говорил, что «Кубань» – серьёзный проект

Да, так и сказал. Хотя на тот момент клуб шёл близко к зоне вылета, а футболисты жаловались на задержки в зарплате.

Фелипе Сантана Экс-защитник «Боруссии» и «Кубани» «Люди, которые вели со мной переговоры, показали мне проект, который планируется сделать в «Кубани», и он показался мне очень серьёзным и интересным. Я очень хочу помочь команде осуществить задуманное».

Совета о переезде в Россию он спрашивал у игравшего в «Шальке» и «Динамо» Кевина Кураньи (по словам немца, уровень «Кубани» высок) и выступавшего тогда за «Краснодар» Ари (бразилец расхваливал город).

«После таких отзывов я долго не раздумывал», – говорил Сантана.

Была у этого трансфера и своя особенность: бразильцу предложили двухлетний контракт, но в «Кубань» он переезжал в статусе травмированного. И открыто говорил: «Сейчас у меня есть время спокойно набрать форму после травмы, чего я бы не смог сделать, перейдя в клуб из топ-5».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

После девяти матчей за «Кубань» и вылета клуба в ФНЛ вернулся в Бразилию.

Ностальгическое лето 2015-го: тогда в «Кубани» ждали Кержакова

За год до Евро-2016, куда поехала новая сборная с Дзюбой, Смоловым и Кокориным в атаке, в Краснодаре собирали звёзд прошлого. Аршавин и Павлюченко на двоих провели 18 матчей за «Кубань». Но изначально история выглядела изящной и ностальгической.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Российские спортивные медиа писали, что в Краснодаре может воссоединиться ленинградская связка – к Аршавину приедет Кержаков, который не поладил с тренером Андре Виллаш-Боашем.

Не вышло: «Зенит» якобы выступал против перехода в российский клуб, так что Александр начал искать другие варианты и зимой 2016-го уехал в Цюрих.

Павлюченко в «Кубани» стал революционером, но забил исторический гол

Павлюченко играл в «Кубани» между «Локомотивом» и «Уралом». И боролся не только на футбольном поле.

Роман Павлюченко Экс-нападающий «Спартака», сборной России, «Тоттенхэма» и «Кубани» «Деньги должны за полгода. Не платят и не хотят платить».

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) тогда сообщила, что задолженность «Кубани» перед 209 работниками клуба составила 198,4 миллиона рублей.

Роман же выступал в роли правдоруба и рассказывал: «Кубань» выплатила зарплату лишь за два месяца как раз в районе закрытия трансферного игрока, чтобы зарегистрировать новичков. А потом перестала – тогда Роман стал одним из инициаторов предполагаемой забастовки: не получив денег, игроки не выйдут на поле.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Вот отрывок из интервью Павлюченко «СЭ» – для понимания духа того времени.

– Вы же говорили, что «Кубань» вчера должна была перевести вам деньги?

– Обещали. Но я когда только приходил в «Кубань», мне многое обещали. Я уже никому не верю.

– Вчера и сегодня вам из клуба кто-то звонил?

– Нет. Представляете, ни главный тренер, ни его помощник, ни руководители, ни доктор… Никто. Я не понимаю, что происходит.

***

Забастовка не состоялась, а Романа на время отправили в дубль. Когда вернули, контракт (за два месяца до его истечения) он не разорвал и вообще помог «Кубани» не вылететь. Забил победный гол «Динамо», который стал для Романа сотым в чемпионатах России, и вытащил на время клуб из зоны вылета. Победу над «Динамо» Роман назвал исторической, а про себя добавил: «Сезон я провалил».

У Павлюченко – 10 матчей и 2 гола.

У «Кубани» – 14-е место и поражение в стыковых матчах от «Томи».

А как Аршавин?

Конкретно про Аршавина в «Кубани» не так давно вышел большой материал – наполненный ностальгией и несправедливостью.

В клубе Аршавин продержался на полгода меньше, чем Павлюченко: в феврале 2016-го Аршавин сообщил, что клуб с ним рассчитался, и ушёл из «Кубани».

Исход у всех звёздных игроков «Кубани» был один – в клубе никто не задержался. А сезон-2017/2018 стал последним в истории того клуба.