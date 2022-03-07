«Не платят и не хотят платить». Как в «Кубани» собрали Павлюченко, Аршавина и других звёзд

Трансферная политика «Кубани» в начале десятых – памятник богатству и безрассудности нашего футбола.
Оцените масштаб переходов и клубы, откуда переезжали в тогда ещё главный клуб Краснодара.
Сезон-2012/2013
- Араз Озбилиз – из «Аякса»
- Шарль Каборе – из «Марселя»
- Анхель Деальберт – из «Валенсии»
- Даниэль Никулае – из «Монако»
(а также Александр Прудников из «Спартака»).
Сезон-2013/2014
- Лоренцо Мельгарехо – из «Бенфики»
- Джибриль Сиссе – из английского «КПР»
Дальше были: Данило из «Зари» и Андрей Ещенко из «Анжи», Фелипе Сантана из «Шальке» и два важных внутренних трансфера – Андрея Аршавина из «Зенита» и Романа Павлюченко из «Локомотива».
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
В начале текста я сказал, что эта история говорит не только о масштабах клубного бюджета и успешности «Кубани».
В сезоне-2014/2015 краснодарцы заняли пятое место. Через два года дошли до финала Кубка, участвовали в Лиге Европы и играли на таких стадионах, как «Месталья». И пускай в Валенсии билеты на тот матч продавали за € 5, а гостевых фанатов туда пускали бесплатно – испанская публика аплодировала «Кубани» и её самоотверженности.
Но есть в этой истории и мотив безрассудства: в клуб переходили травмированные легионеры и не задерживались надолго, игроки не получали зарплату. Долги росли и подтачивали клуб, который в итоге развалился, потеряв официальное название и эмблему.
Сейчас клуб под названием «Кубань», не признаваемый большей частью фанатского сообщества, идёт в нижней части таблицы ФНЛ, а в недавнем кубковом матче получил шесть голов от «Спартака».
В этом материале мы вспомним самых больших и известных футболистов в составе краснодарского клуба: Сиссе, Сантану, Аршавина и Павлюченко.
Сиссе на прощание обнял только массажиста. Из «Кубани» он ушёл через полгода
Джибриль Сиссе – нападающий сборной Франции, которого в России помнили по голу в ворота ЦСКА в Суперкубка УЕФА в 2005-м. В «Кубань» переходил в 31 год – свободным агентом после окончания контракта с английским «Куинз Парк Рейнджерс» (26 матчей, 9 голов). Подписал контракт по схеме «1+1» и выбрал 13-й номер – в честь французского департамента Арле, в котором родился.
Во Франции переезд Сиссе в России не поняли: 86% читателей France Football отнеслись к трансферу отрицательно, а самому нападающему пришлось проговаривать, что в новом клубе ему надо добиться максимума и вернуться в сборную. Но максимума не получилось: уже через полгода в «Кубани» Сиссе говорил, что готов уйти, и разорвал контракт.
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
За полгода в России забил пять голов:
- 4 гола (1 с пенальти) – в 15 матчах РПЛ
- 1 гол («Валенсии» с пенальти) – в 10 матчах Лиги Европы
Мало?
Ему не удалось адаптироваться в российском чемпионате, даже Халку на это понадобилось время – говорил вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко. В медиа также писали: Сиссе не ожидал относительно высокого уровня чемпионата России и что к матчам надо готовиться.
Бывший врач «Кубани» Иван Лузанов (работал в клубе больше десяти лет) в интервью Sportbox говорил, что Джибриль приехал с травмой и ходил в Краснодаре только в его кабинет («Я убирал ему боль в колене»): «Прощаясь с командой после игры Лиги Европы с «Валенсией», он обнял только меня – больше ни к кому не подошёл».
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Сантана – большой, но неудачный трансфер из Бундеслиги. В Краснодар также приехал травмированным
9 апреля 2013 года вы наверняка видели Фелипе Сантану. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Боруссия» пыталась разрушить оборону «Малаги», но к 90-й минуте проигрывала 1:2.
В конце основного времени Юрген Клопп дал персональную команду центральному защитнику Сантане – бежать в нападение.
Через минуту – гол Ройса и 2:2.
Ещё через одну – победное вкалачивание мяча от самого Сантаны!
Фото: Alex Grimm/Getty Images
В финале с «Баварией» (проиграли 1:2 после пенальти Роббена на 89-й) Сантана остался в запасе, а потом и вовсе ушёл к принципиальному сопернику – «Шальке». Там проиграл конкуренцию Хёведесу, Матипу, Настасичу и Кирххоффу и сыграл совсем немного: 14 матчей в стартовом составе в первом сезоне и 4 матча в первом круге сезона следующего. После этого бразилец неудачно съездил в аренду в «Олимпиакос» и не смог из-за повреждения перейти в «Кёльн».
Тогда на помощь быстрому и прыгучему защитнику с ростом 194 см пришла «Кубань» – в 29 лет он отправился в Краснодар. В команду, из которой ушёл Аршавин, но где всё ещё играл Павлюченко.
Сантана говорил, что «Кубань» – серьёзный проект
Да, так и сказал. Хотя на тот момент клуб шёл близко к зоне вылета, а футболисты жаловались на задержки в зарплате.
«Люди, которые вели со мной переговоры, показали мне проект, который планируется сделать в «Кубани», и он показался мне очень серьёзным и интересным. Я очень хочу помочь команде осуществить задуманное».
Совета о переезде в Россию он спрашивал у игравшего в «Шальке» и «Динамо» Кевина Кураньи (по словам немца, уровень «Кубани» высок) и выступавшего тогда за «Краснодар» Ари (бразилец расхваливал город).
«После таких отзывов я долго не раздумывал», – говорил Сантана.
Была у этого трансфера и своя особенность: бразильцу предложили двухлетний контракт, но в «Кубань» он переезжал в статусе травмированного. И открыто говорил: «Сейчас у меня есть время спокойно набрать форму после травмы, чего я бы не смог сделать, перейдя в клуб из топ-5».
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
После девяти матчей за «Кубань» и вылета клуба в ФНЛ вернулся в Бразилию.
Ностальгическое лето 2015-го: тогда в «Кубани» ждали Кержакова
За год до Евро-2016, куда поехала новая сборная с Дзюбой, Смоловым и Кокориным в атаке, в Краснодаре собирали звёзд прошлого. Аршавин и Павлюченко на двоих провели 18 матчей за «Кубань». Но изначально история выглядела изящной и ностальгической.
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Российские спортивные медиа писали, что в Краснодаре может воссоединиться ленинградская связка – к Аршавину приедет Кержаков, который не поладил с тренером Андре Виллаш-Боашем.
Не вышло: «Зенит» якобы выступал против перехода в российский клуб, так что Александр начал искать другие варианты и зимой 2016-го уехал в Цюрих.
Павлюченко в «Кубани» стал революционером, но забил исторический гол
Павлюченко играл в «Кубани» между «Локомотивом» и «Уралом». И боролся не только на футбольном поле.
«Деньги должны за полгода. Не платят и не хотят платить».
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) тогда сообщила, что задолженность «Кубани» перед 209 работниками клуба составила 198,4 миллиона рублей.
Роман же выступал в роли правдоруба и рассказывал: «Кубань» выплатила зарплату лишь за два месяца как раз в районе закрытия трансферного игрока, чтобы зарегистрировать новичков. А потом перестала – тогда Роман стал одним из инициаторов предполагаемой забастовки: не получив денег, игроки не выйдут на поле.
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Вот отрывок из интервью Павлюченко «СЭ» – для понимания духа того времени.
– Вы же говорили, что «Кубань» вчера должна была перевести вам деньги?
– Обещали. Но я когда только приходил в «Кубань», мне многое обещали. Я уже никому не верю.
– Вчера и сегодня вам из клуба кто-то звонил?
– Нет. Представляете, ни главный тренер, ни его помощник, ни руководители, ни доктор… Никто. Я не понимаю, что происходит.
***
Забастовка не состоялась, а Романа на время отправили в дубль. Когда вернули, контракт (за два месяца до его истечения) он не разорвал и вообще помог «Кубани» не вылететь. Забил победный гол «Динамо», который стал для Романа сотым в чемпионатах России, и вытащил на время клуб из зоны вылета. Победу над «Динамо» Роман назвал исторической, а про себя добавил: «Сезон я провалил».
У Павлюченко – 10 матчей и 2 гола.
У «Кубани» – 14-е место и поражение в стыковых матчах от «Томи».
А как Аршавин?
Конкретно про Аршавина в «Кубани» не так давно вышел большой материал – наполненный ностальгией и несправедливостью.
В клубе Аршавин продержался на полгода меньше, чем Павлюченко: в феврале 2016-го Аршавин сообщил, что клуб с ним рассчитался, и ушёл из «Кубани».
Исход у всех звёздных игроков «Кубани» был один – в клубе никто не задержался. А сезон-2017/2018 стал последним в истории того клуба.
- 7 марта 2022
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