Юный талант «Реала» сверкнул на клубном чемпионате мира. И уже побил рекорд!

«Реал» — в финале клубного чемпионата мира. «Сливочные» разгромили египетский «Аль-Ахли» (4:1). Все голы у испанцев забили игроки, прошедшие через академию клуба: у Винисиуса, Родриго и Феде Вальверде были матчи за вторую команду, а Серхио Аррибас — воспитанник «Реала».
Интереснее всего гол Серхио. Карло Анчелотти выпустил 21-летнего испанца аж на 90+8-й минуте, но тот всё равно успел забить — уже через 28 секунд!
Этот гол стал историческим. Для Аррибаса он первый в футболке мадридского «Реала». А для турнира КЧМ — самый быстрый в истории после выхода на замену! До вчерашнего дня рекорд принадлежал Гарету Бэйлу, которому на гол «Аль-Джазире» в 2017 году потребовалось 47 секунд.
«Я попросил всех игроков расписаться на моей футболке, очень счастлив и хочу поблагодарить всех, кто помогал мне каждый день. Моих товарищей по команде, медицинский штаб, тренеров».
Серхио Аррибас празднует первый гол за «Реал»
Фото: Pedro Castillo/Real Madrid via Getty Images
Кто такой Серхио Аррибас?
Серхио Аррибас — игрок передней линии, на поле он всегда ищет свободное пространство между атакой и полузащитой, немного ближе к флангу, а затем из глубины помогает в развитии наступления. По расстановке формально выходит на позиции «десятки» или вингера. Невысокий (174 см), юркий, с волшебной левой ногой. Парня часто сравнивают с Иско, но некоторым он больше напоминает Бернарду Силву. Серхио больше отвечает за креатив, но и голевое чутьё у него есть. Стоит отметить хороший удар со средней дистанции.
Аррибаса считают главным талантом академии «сливочных» в своём поколении. Он пополнил клуб в 11 лет, прошёл команды всех возрастов и дорос до основного состава — такое удаётся далеко не каждому.
Путь к основе для Серхио начался в команде U19, с которой он в сезоне-2019/2020 добыл трофей Юношеской лиги УЕФА. В следующем сезоне его перевели в «Кастилью» и начали заигрывать в первой команде — ещё при Зинедине Зидане. Однако с приходом в клуб Карло Анчелотти игровое время свелось практически к нулю, Серхио выступал исключительно за дубль.
Аррибас во время игры за «Кастилью»
Фото: Angel Martinez/Getty Images
Казалось, переход в первую команду состоится совсем скоро. Серхио даже начал тренироваться с основой во время перерыва в чемпионате. Но, как пишет испанское издание Relevo, игрок не особо впечатлил тренерский штаб.
В сезоне-2022/2023 Аррибас входит в число лучших бомбардиров и ассистентов третьего дивизиона чемпионата Испании. В 22 матчах он оформил 9+7 и чуть ли не в одиночку тащит команду в Сегунду.
«Я надеюсь, что Серхио Аррибас станет частью первой команды «Реала». Он очень талантливый игрок, делающий разницу».
Серхио уже сейчас мог бы играть в Примере: летом за ним охотились «Хетафе», «Райо Вальекано» и «Жирона». «Реал» всем отказал и решил, что Аррибасу лучше ещё на сезон задержаться в третьем дивизионе. Предстоящим летом, по слухам, циркулирующим в СМИ, его всё же собираются окончательно перевести в основу. Если Аррибас останется, то наверняка навяжет конкуренцию в атаке и своё игровое время получит. Однако воспитанника могут и продать — это в стиле «сливочных».
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