Какой будет новая Лига чемпионов? УЕФА одобрил реформу турнира

Новый формат Лиги чемпионов, который разрабатывали как раз из-за грандов, недовольных своих положением, одобрили – все изменения вступят в силу с сезона-2024/2025.

Что будет

• 36 команд вместо 32. Четыре дополнительных слота будут зарезервированы под топ-клубы на случай, если кто-то из них не отберётся в ЛЧ по итогам национального чемпионата. Работает это для четырёх ведущих лиг – Англии, Испании, Италии и Германии.

• Два гранда, занявших пятое, шестое или седьмое место, могут попасть в ЛЧ, если позволит их коэффициент. Например, если «Челси» окажется на пятой строчке, то попадёт не в Лигу Европы, а в Лигу чемпионов.

• Максимальная квота от одной топ-лиги – шесть команд.

• Никакого группового этапа: ЛЧ будет работать по «швейцарской системе». У клубов будет 10 матчей (5 дома, 5 на выезде), соперники выбираются по схожим результатам, то есть победители играют с победителями, проигравшие – с проигравшими, «ничейники» – с «ничейниками». Дважды с одной и той же командой сыграть нельзя.

• После этого первые восемь команд выходят в плей-офф, а занявшие 9-24 места – проводят дополнительный раунд за выход в 1/8 финала. 25-36-е места выбывают.

«Швейцарская система» часто используется в шахматах, а придумали её в XIX веке – как раз под шахматный турнир. В своей изначальной идее из турнира никто не выбывает, в первом туре соперники подбираются либо методом слепой жеребьёвки, либо по рейтингу (1-й играет с 1-м из второй половины таблицы, второй – со вторым, и т.д.), а со второго тура друг с другом встречаются те участники, которые набрали одинаковое количество очков. Таким образом, получается, что партии между слабыми и сильными противниками почти исключены. Ещё один плюс – небольшое по сравнению с круговой системой количество туров для определения победителя. Например, в шахматах при 64 участниках каждому нужно было провести 63 партии, а с новой системой – всего восемь.

Что она даст футболу? Увеличение количества матчей (просят топ-клубы) и меньше игр со слабыми соперниками (тоже просят). Но и тут не удалось угодить: встреч оказалось слишком много, что грозит загруженным графиком и травмами, а маленькие команды возмутились преференциями для топовых клубов в случае их непопадания в ЛЧ.

И ещё один немаловажный момент – деньги. Топовые клубы хотят контролировать финансы сами, зарабатывать на матчах с крутыми соперниками и не тратиться на выплаты в поддержку футбольных карликов.

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Суперклубы давили на УЕФА, настаивая на увеличении количества матчей и росте заработков – отсюда и создание Суперлиги, которая должна принести грандам больше доходов, чем участие в ЛЧ. Как только пошли разговоры о закрытом турнире для элиты, ФИФА и УЕФА дали понять, что они его не признают, а игроков и клубы лишат права на участие в остальных соревнованиях под своей эгидой, и начали разрабатывать проект по реформации ЛЧ.

Заседание УЕФА было назначено на 19 апреля, но за день до этого стало известно, что 12 клубов официально стартанут в новом турнире в августе этого года. Сложно представить, что в тот момент творилось в штаб-квартире ассоциации – такого удара Александр Чеферин от своего близкого друга Андреа Аньелли явно не ожидал. УЕФА была уверена, что новой реформы достаточно, чтобы успокоить грандов и убедить их в увеличении прибыли. Теперь Чеферин называет Аньелли главным разочарованием и жалуется на исполнительного директора «Юнайтед» Эда Вудворда — по его словам за 24 года работы с уголовными делами он никогда не встречал таких людей.

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Как сообщает The Telegraph, там не сомневались, что смогут найти компромисс и договориться с несогласными: клубы не устраивало, что ассоциация хочет оставить за собой 51% голосов при принятии важных решений, а за ЕСА (Европейской ассоциацией клубов) – 49%. По инсайдам The Telegraph Sport, переговоры по коммерческим моментам до сих пор идут, поэтому подтверждения о создании Суперлиги УЕФА расценивает как тактику давления.

Рано или поздно Суперлига появилась бы, но пандемия только ускорила этот процесс: клубы потеряли слишком много, а по прогнозам футбольный рынок вернётся на плюс-минус прежний уровень только к сезону-2022/2023. Вот лишь несколько ярких цифр:

– согласно исследованию Европейской спонсорской ассоциации и Nielsen Sport, общая стоимость европейского спонсорского рынка сократилась с рекордных €30,69 млрд в 2019 году до €23,63 млрд в 2020 году, что стало худшим показателем с 2010 года;

– 20 топ-клубов Европы, согласно исследованию Off the Pitch, в 2020-м потеряли порядка 1,15 млрд евро; сильнее всего пострадали клубы Италии, Франции, Нидерландов, Португалии и Балкан – там, помимо финансовых показателей, снизилась и трансферная активность: на 40% летом и на 56% – этой зимой.

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Ну а дальше включается простая математика.

• 3,5 млрд евро разделят между клубами Суперлиги перед началом турнира, то есть выплатят им за вход в турнир: от 100 млн евро до 350 млн евро. Ещё 30% выплат распределят на основе коэффициента клуба, накопленного за последние 10 лет.

• Клуб, выигравший Европейскую Суперлигу, может получить около 400 млн евро по сравнению со 120 млн евро, которые ежегодно выплачиваются победителям Лиги чемпионов.

• По ТВ-правам: 32,5% распределят между 15 клубами-основателями, ещё 32,5% – в равной мере между всеми командами. 20% коммерческих доходов поделят, основываясь на местах, а 15% – в зависимости от осведомлённости о клубе в мире или же по рейтингу ТВ-трансляций.

• Клубам, вышедшим в групповой этап Лиги чемпионов, гарантируется минимальная выплата в размере 15 млн евро. Каждая победа стоит 2,7 млн евро, ничья – 0,9 млн евро. Попадание в 1/8 – 9,5 млн евро, выход в четвертьфинал – 10,5 млн евро. Полуфиналисты получают 12 млн евро, финалисты – 15 млн евро. Это базовые «расценки»: чем выше коэффициент клуба, тем больше их заработок. При этом разница между высшими показателями и низшими огромна ¬– варьируется от 1 млн евро до 35 млн евро. Так называемая гарантия, что гранды получают больше, чем аутсайдеры.

Очевидно, что в Суперлиге можно получить гораздо больше, чем в ЛЧ. И пока непонятно, заявления об отделении – это хитрый план шантажа или вполне серьёзные намерения.