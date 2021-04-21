Как англичане спасли футбол. Крах Суперлиги — их заслуга

«Я знаю! Дайте нам всем время, людям нужно разобраться! А сейчас мы не можем не играть, просто пропустите автобус!» — так Петр Чех пытался успокоить толпу разъярённых болельщиков «Челси», собравшихся у «Стэмфорд Бридж». Фанаты заблокировали автобус команды в знак протеста против вступления клуба в Суперлигу — «Челси» всё-таки доехал до стадиона, но матч с «Брайтоном» начался с задержкой в 15 минут.

Болельщики «Челси» чуть не сорвали матч из-за Суперлиги! И Абрамович передумал Протестующих фанатов не смог успокоить даже Петр Чех.

За это время руководство «Челси» и лично Роман Абрамович обмозговали происходящее и решили — клуб выходит из Суперлиги. Фанаты встретили новость овациями похлеще, чем если бы «Челси» взял какой-нибудь трофей, и постепенно разошлись. Команда Тухеля потеряла очки, не сумев пробить «Брайтон» (0:0), но ребят, к которым выходил Чех, это уже не особо беспокоило. Они победили. Вслед за «Челси» из Суперлиги вышел «Манчестер Сити». Затем остальные клубы. Ночью проект Аньелли и Переса умер, получив пулемётную очередь из Англии.

Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Реакция на создание Суперлиги оперативно мобилизовала вообще всех английских фанатов. Сеть облетели кадры с плакатами «Суперлига дерьмовее, чем «Тоттенхэм», «Футбол для болельщиков» — причём в одном ряду стояли парни в футболках «МЮ», «Эвертона», «Челси». С официальным обращением также выступили представители болельщиков всех шести клубов, вступивших в Суперлигу.



Вот выдержка из обращения фанов «Арсенала»: «Суперлига означает смерть футбола. Мы хотим, чтобы «Арсенал» участвовал в турнирах, основанных на спортивных принципах и соревновательном балансе. Неудивительно, что это решение клуб принял без консультаций или диалога, молчаливо и с презрением, с которым Кронке относится к фанатам с момента прихода в клуб». В том же духе высказались все остальные, приводить обращения по отдельности не имеет смысла — фанаты единогласно осудили действия клубов и назвали их «позорными».

Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

В сети болельщики вывели в топ хэштеги NoToSuperLeague и SuperLeagueOut и провели атаку на социальные сети клубов, теперь комментарии под последними постами выглядят примерно так:

Ту же риторику транслировали и более значимые в медиа персонажи. Особенно разрывал Гари Невилл в эфире Sky Sports: «Я болельщик «Манчестер Юнайтед» уже 40 лет, но сейчас мне просто противно. Больше всего мне противно от «МЮ» и «Ливерпуля». «Ливерпуль» преподносит себя как народная команда, команда для болельщиков, You’ll Never Walk Alone и всё такое.

«Манчестер Юнайтед» создали местные работяги. И теперь они сбегают в лигу без конкуренции, в лигу, откуда нельзя вылететь. Просто позорище.

«МЮ», «Арсенал» и «Тоттенхэм» сейчас даже не играют в Лиге чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом», о чём вы вообще говорите?»

С Невиллом согласился даже его вечный оппонент Джейми Каррагер. Вскоре с критикой Суперлиги выступили Рио Фердинанд, Гари Линекер и другие звёзды английского спортивного ТВ.

Британский телеведущий Джеймс Корден в своём вечернем шоу (выходит на американском канале CBS) выдал монолог длиной в 8 минут. Самая яркая цитата: «Это просто позор!

Представьте, что Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Сирша Ронан и Виола Дэвис создали бы собственный «Оскар».

И сказали бы: «Да, там будет место для ещё одной актрисы, но мы всегда будем номинироваться – независимо от того, каким будет фильм, в котором мы сыграем».



Среди тренеров громче всех высказался Алекс Фергюсон: «Суперлига – это уход от того, как мы на протяжении 70 лет развивали европейский футбол. Я был и игроком провинциальной команды в 1960-х, и тренером «Абердина», выигравшего Кубок обладателей кубков, – для небольшого шотландского клуба это было сродни покорению Эвереста. Когда я работал в «МЮ», мы играли в четырёх финалах Лиги чемпионов, и это были особенные вечера».

Поначалу футболисты и тренеры вступивших в Суперлигу клубов осторожничали с комментариями. Тухель на пресс-конференции перед матчем с «Брайтоном» вежливо ушёл от вопроса: мол, наше дело играть. Клопп коротко обозначил, что его позиция по Суперлиге не изменилась (два года назад тренер «Ливерпуля» раскритиковал этот проект). Серьёзный сдвиг наметился, когда Джордан Хендерсон собрал всех капитанов команд АПЛ, что обсудить единую позицию по Суперлиге.



Вчера вечером капитан «Ливерпуля» выложил в «Твиттере» пост от имени игроков команды: «Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция. Наша приверженность клубу и его болельщикам является абсолютной и не ставится под сомнение».

Похожие сообщения разместили у себя Джеймс Милнер, Неко Уильямс, Трент Александер-Арнольд, а Вирджил ван Дейк просто ретвитнул запись Хендерсона.



Впрочем, ещё до этого игроки «Лидса» вышли на разминку перед игрой с «Ливерпулем» в футболках с логотипом Лиги чемпионов и надписями «Заслужите это» и «Футбол для болельщиков» — тут позиция остальных клубов АПЛ была ясна уже в понедельник.

«Заслужите это». «Лидс» протестует против Суперлиги Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Как говорилось выше, Роман Абрамович дал добро на выход «Челси» из Суперлиги, узнав о происходящем возле «Стэмфорд Бридж». В клубе явно не ожидали такого сопротивления фанатов — одно дело — просто писать гневные комментарии в «Инстаграме», и совершенно другое — блокировать автобус. А завтра в автобус полетит кусок асфальта, к примеру.

«Спасибо, Суперлига, что развлекла нас между РПЛ и Кубком». Революция в футболе отменяется Вчера бурно обсуждали старт турнира для избранных – сегодня обсуждают его финиш.

В сложившихся условиях ни один английский клуб не пойдёт на долгосрочный подрыв репутации. Поэтому кампания по выходу из Суперлиги клубов АПЛ была завершена буквально за пару часов. Даже молчаливый «Арсенал» написал: «Мы совершили ошибку и просим у наших болельщиков прощения».



Ударная волна негатива вынесла не только Суперлигу, но и руководителей некоторых клубов. Из вчерашнего потока информации можно выделить следующее:



• Эд Вудворд уйдёт с поста председателя правления «МЮ» в конце 2021 года.

• Daily Mail сообщает, что семья Глейзеров может продать «МЮ».

• Появились новости о том, что Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», также планирует продать клуб.

Похоже, английский футбол ждёт ещё одна волна потрясений. Но вечное остаётся вечным — англичане разного статуса, которых объединяет любовь к игре, а не к позолоченным игрушкам сомнительного качества, отстояли своё право на футбол.