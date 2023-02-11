В РПЛ появился очень колоритный защитник. Что привело воспитанника «Барсы» в Нижний?

Один из самых интересных трансферов этой зимы неожиданно провернул «Пари НН» — клуб подписал контракт с камерунским защитником Маки Баньяком. 27-летний футболист примечателен тем, что является воспитанником «Барселоны». Рассказываем, почему у Баньяка не сложилось в каталонском клубе, как он путешествовал по Европе и был важным элементом в команде Курбана Бердыева.

Переходу Баньяка в «Барсу» способствовал Это’О

Заниматься футболом юный камерунец начал на родине в академии имени Самуэля Это’О в 2008 году. Связи легендарного форварда с «Барселоной» помогли Баньяку оказаться в системе сине-гранатовых уже через два года. В Ла Масию взяли четырёх самых талантливых «птенцов» Это’О. В их число вошёл и Маки.

Маки Баньяк защитник «Пари НН» «Большинство людей думают, что, когда тебя называют «сыном Это'О», тебе суждено добиться успеха. Самуэль не собирался делать для нас поблажек. Нам предстоит сражаться за своё место. Мы бесконечно благодарны за возможность, которую он нам дал, и не должны подводить его. Скорее, нам нужно работать ещё усерднее, чтобы достичь его карьерной высоты или даже сделать больше».

Баньяк попал в мощную по именам юношескую команду, которой руководил тренер Андрес Карраско. В Ла Масии камерунец тренировался с Алехандро Гримальдо (сейчас в «Бенфике»), Эктором Бельерином (недавно ушедшим из «Барсы» в «Спортинг») и Кейта Бальде, пополнившим «Спартак» осенью 2022 года.



2009 год Баньяк начинал в юниорской команде Б, но уже через несколько недель его перевели в команду А. Однако завершить тот сезон в «Барсе» Маки не смог. Хосе Рамон Алексанко, отвечавший за академию, принял решение исключить игрока из клуба и отправить обратно в Камерун из-за недисциплинированного поведения в школе. Это потрясение вынудило юного футболиста пересмотреть свои взгляды на жизнь. Уже в 2010 году «Барселона» вернула Баньяка в команду U16. Но развитие футболиста приостановил несчастный случай: в декабре 2010-го он получил серьёзную травму лодыжки на турнире в Бразилии, после чего ему пришлось сделать операцию у опытного хирурга Рамона Кугата. Летом 2011-го Баньяка перевели в команду U19, но дальнейшему прогрессу снова мешали травмы: в частности, камерунцу удалили три ногтя на ногах. Примечательно, что в команде до 19 лет Маки совсем немного разминулся с российским полузащитником Амиром Натхо. Россиянин пришёл в «Барсу» в 2014 году, но к тому моменту Баньяк уже переместился во вторую команду.

Маки Баньяк Фото: Getty Images

Выступления за «Барсу Б» и тренировки с основой

В сезоне-2012/2013 Маки зарекомендовал себя как лидер обороны команды U19, и на следующий год его перевели в «Барселону-Б» — последняя ступень перед основой. В те годы Баньяк предсказуемо называл своими кумирами Карлеса Пуйоля и — неожиданно — Пепе из «Реала». Скауты выделяли в игре юного защитника отличный прессинг, агрессию, хороший выбор позиции, умение навязать силовую борьбу. С мячом Баньяк играл с поднятой вверх головой, обладая качествами плеймейкера, способностью отдать классную передачу. Также Маки выделялся хладнокровием на поле, при этом оставаясь скромным и тихим за его пределами. Партнёрами Баньяка по «Барсе-Б» были известные теперь футболисты — Патрисио Габаррон (выступает за «Лацио»), Хорди Масип («Вальядолид»), Денис Суарес («Эспаньол»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Антонио Санабрия («Торино»), Сандро Рамирес («Лас-Пальмас»), Мунир Эль-Хаддади («Хетафе») и упомянутый ранее Гримальдо. Даже в таком составе камерунец получал приличное игровое время, а возглавлявший тогда «Барсу» Херардо Мартино подключал футболиста к тренировкам с основой. Вдобавок ко всему в начале 2015 года Баньяк дебютировал за национальную команду, в общей сложности сыграв за неё четыре встречи.



За «Барселону-Б» Маки в итоге провёл 43 матча, но в полной мере не оправдал возложенных надежд, не убедив тренеров в том, что сможет стать усилением для главной команды.

Карьера после «Барсы» и работа с Бердыевым в Казахстане

В январе 2016 года камерунец покинул Каталонию, перейдя в «Нант-Б». Там у Маки совсем не задалось: всего одна игра за полгода, после чего начались поездки по разным лигам. В августе 2016-го Баньяк перебрался в испанскую «Сарагосу», провёл там семь встреч и уехал через год в австрийскую «Адмиру». На следующий сезон Маки ждали в Словении в составе «Олимпии» из Любляны, за которую он сыграл наибольшее число матчей в карьере – 62. В 2020 году Баньяк пошёл на повышение: его позвал один из двух грандов сербского футбола – «Партизан». За сезон-2020/2021 камерунец провёл 18 встреч, но так и не стал основным игроком чёрно-белых.



В августе 2021 года Баньяк перебрался в Казахстан к Курбану Бердыеву — подписал контракт с «Кайратом». Маки стал одним из важнейших элементов команды: клуб перешёл на любимую тренером систему игры в три центральных защитника, и Баньяк в этой тройке был важнейшим элементом. Он выделялся на фоне одноклубников качествами современного защитника, плюс обладал навыками игры опорным полузащитником. Также камерунец лучше читал игру по сравнению с партнёрами по обороне: Раде Дугаличем (выступал в России за «Торпедо» Армавир, «Тосно» и «Енисей») и Нуралы Алипом (сейчас играет за «Зенит»). Баньяк скрывал недостатки «Кайрата». Именно через камерунца «Кайрат» чаще всего выходил из обороны — у Баньяка более качественная дальняя передача в сравнении с другими защитниками. За два года в Казахстане Маки провёл 34 встречи: чаще на поле мешали появляться частые болезни и травмы (пропустил из-за них 19 игр).

Маки Баньяк Фото: fckairat.com

«Пари НН» объявил о переходе Баньяка в конце января 2023 года. В сообщении клуба отмечалось, что камерунский защитник взят в аренду с правом выкупа. Логичный шаг для обоих клубов и футболиста: Маки пошёл на повышение в РПЛ, «Пари НН» получил неплохое усиление, а «Кайрат» — возможность пополнить бюджет. Интересно, что Баньяк – не первый воспитанник «Барсы» в Нижнем Новгороде. В 2011 году в состав «Волги» приезжал полузащитник Марк Кросас, также прошедший Ла Масию. Переход испанца не оправдал себя: за 26 матчей он не забил ни одного мяча, а сохранить прописку в РПЛ команде удалось только в дерби с «Нижним Новгородом» в стыковых матчах. У Баньяка есть несколько месяцев, чтобы произвести впечатление на российского зрителя и убедить свой новый клуб в целесообразности полноценного трансфера.