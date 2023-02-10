«Спартак» взял трофей! Игра команды Абаскаля — настоящий восторг

Winline Зимний кубок РПЛ ещё не закончился, но главный матч уже сыгран. Судьбу трофея решали между собой «Спартак» и «Сочи». И закончилось всё вполне ожидаемо, учитывая ход турнира.

У «Спартака» в основе впервые вышел Томаш Тавареш. Португальский новичок занял место на левом фланге обороны и поначалу действовал немного нервно. В одном из эпизодов Тавареш даже переместился в центр поля, а страховать его слева отправился Роман Зобнин. Но в тенденцию это не вылилось.

Вообще, левый фланг был местом основной активности «Спартака». Именно там красно-белые проводили практически все атаки. Помимо Тавареша, слева действовал Кейта Бальде, а также активно подключавшийся вперёд Зобнин. До правого фланга, где играли Даниил Денисов и Михаил Игнатов, мяч долгое время практически не добирался. Ещё одно наблюдение: «Спартак» под давлением не стеснялся играть в одно касание, причём делал это удачно.

«Сочи» довольно быстро пришлось вносить изменения в план на игру. На 10-й минуте Владислав Сарвели подвернул голеностоп после борьбы с Алексисом Дуарте. Нападающий пытался разбегаться ещё три минуты, но в итоге всё же попросил замену. Его место занял Жоаозиньо.

«Спартак» — «Сочи» — 2:0 Фото: vk.com/fcsm_official

«Спартак» тем временем чувствовал себя на поле всё более и более уверенно. Как и в последних матчах, красно-белые много и хорошо двигались, причём и с мячом, и без него. Правда, были проблемы с завершением атак. Во многом это связано с Павлом Мелёшиным, у которого что-то случилось с прицелом. Если в матче с «Краснодаром» нападающий наказал соперника, то «Сочи» он прощал: сначала слишком слабо пробил с линии штрафной, а потом промахнулся с нескольких метров после удара с лёта.

Ближе к середине первого тайма пошли моменты у «Сочи», причём раз за разом проваливался Дуарте. Дважды мог забивать Георгий Мелкадзе, но не получилось. В одном из эпизодов нападающий перемудрил и отдал пас, в другом под удар бросился Александр Максименко.

А потом у «Спартака» сработала схема, которая потихоньку становится привычной: как только соперник прибавляет, красно-белые забивают. Причём в этом эпизоде на 28-й минуте Игнатов и Бальде будто поменялись местами: скоростной вингер отдал точный пас, а креативный полузащитник убежал к воротам с центра поля и здорово пробил в угол, не сближаясь с вратарём. У «Сочи» были подозрения на офсайд, но главный арбитр Владислав Безбородов после не самого удачного повтора пришёл к выводу, что всё было чисто.

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Через 12 минут к «Спартаку» пришёл и второй гол. И это уже настоящая красота! Данил Пруцев отдал шикарный длинный пас на Игнатова, а тот пробежался по правому полуфлангу и идеально прострелил на Бальде, который спокойно пробил в одно касание в противоход Денису Адамову.

После гола Бальде побежал к трибуне и даже обнялся с фанатом. Может, незначительный, но правильный жест Кейта, учитывая новую реальность с Fan ID.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Прямо перед перерывом «Сочи» внезапно забил, но на этот раз Мелкадзе расположился неудачно. Георгий залез в офсайд, а когда его партнёр бил головой, ещё и умудрился наступить на ногу Максименко, из-за чего тот рухнул на газон. Безбородов вновь пошёл к монитору и отменил гол.

В перерыве Абаскаль, в отличие от последних матчей, не стал менять весь состав. Только вместо связки новичков-легионеров в лице Дуарте и Тавареша вышли Никита Чернов и Даниил Хлусевич. У «Сочи» же было три замены: Артём Макарчук, Мусса Сиссако и Лука Джорджевич заняли места Сергея Терехова, Ивана Миладиновича и Мелкадзе.

В ходе второго тайма у «Спартака» обновилась атака, куда вышли Александр Соболев и Шамар Николсон. Первый был традиционно особенно активен и в основном в работе без мяча. Соболев действовал на правом фланге и постоянно бросался в отбор, причём по меркам товарищеского турнира делал это агрессивно — подкаты, толчки и прочие приёмы были на месте. А вот Антон Зиньковский на поле так и не появился.

Также отдельного внимания заслуживает Пруцев. Полузащитник не только поучаствовал во втором голе своей команды, но и провёл на поле все 90 минут. В течение этого времени Данил выжигал центр поля, много двигался и подключался в атаке, периодически смещаясь направо. В общем, успевал делать всё.

В конце матча команды сравнялись по травмам. У «Спартака» вынужденно покинул поле 18-летний полузащитник Иван Пяткин, который незадолго до этого вышел на замену. А голов мы больше не увидели — соперники спокойно доиграли встречу.

Для «Спартака» это очередной качественный матч в это межсезонье, и трофей Зимнего кубка РПЛ — приятный бонус. Команда, полное ощущение, кайфует от своего футбола. Однако перед Абаскалем стоит важная и непростая задача — перенести это на официальные матчи. Там победы будут нужнее.