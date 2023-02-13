Роналду не сыграет в плей-офф ЛЧ впервые с 2006 года. Чем ещё запомнился тот турнир

14 февраля состоится долгожданный рестарт Лиги чемпионов. Впереди самое интересное — матчи плей-офф. Нападающий Криштиану Роналду, отбывший в Саудовскую Аравию, впервые с сезона-2005/2006 пропускает весеннюю стадию турнира. Вспоминаем, что было интересного в плей-офф розыгрыша 17-летней давности.

Как Роналду сыграл в том розыгрыше Лиги чемпионов

В середине нулевых Криштиану выступал за «Манчестер Юнайтед», а команда пробивалась в основную сетку турнира через квалификацию. Впрочем, эту задачу английский клуб решил очень легко — дважды обыграл венгерский «Дебрецен» с одинаковым счётом 3:0. Роналду отметился одним голом, но больше в том розыгрыше Лиги чемпионов не забивал. «Юнайтед» полностью провалил групповой этап и не попал в весеннюю часть еврокубков.

Криштиану Роналду Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Команда сэра Алекса Фергюсона заняла последнее место в компании с испанским «Вильярреалом», португальской «Бенфикой» и французским «Лиллем». Английский клуб одержал всего одну победу, набрал шесть очков и уступил третье место «Лиллю» по дополнительным показателям. Матчи этой группы получились максимально унылыми — четыре команды забили в сумме всего-навсего 12 мячей.

«Вильярреал» выиграл квартет с тремя (!) забитыми голами. Столько же мячей набралось у «Манчестер Юнайтед», а «Лилль» и вовсе отличился только раз. Этого гола французам хватило, чтобы обыграть манкунианцев, а затем опередить их в борьбе за третье место. Роналду на групповой стадии обошёлся без голов и вместе с командой пролетел мимо плей-офф.

Как российские клубы выступили в Лиге чемпионов в сезоне-2005/2006

Чемпион России «Локомотив» получил место в квалификации, а другие наши клубы выступали в Кубке УЕФА. К сожалению, железнодорожники не попали в групповой этап. Во втором отборочном раунде они прошли македонский клуб «Работнички» (1:1, 2:0), но затем не справились с австрийским «Рапидом». В Вене команды сгоняли ничью (1:1), а в Москве «Локомотив» пропустил единственный мяч на 84-й минуте. Если бы сыграли по нулям, российский клуб вышел бы в группу по правилу выездного гола.

«Локомотив» оказался в основной сетке Кубка УЕФА, куда также пробились ЦСКА и «Зенит». А вот «Крылья Советов» не прошли квалификацию — уступили «АЗ Алкмар» (5:3, 1:3) из-за меньшего количества голов на выезде. «Зенит» и «Локомотив» вышли из группы, в отличие от ЦСКА, но в плей-офф споткнулись об «Севилью». Железнодорожники проиграли испанцам в 1/16 финала (0:1, 0:2), а сине-бело-голубые — в четвертьфинале (1:4, 1:1). Перед этим «Зенит» прошёл «Русенборг» (2:0, 2:1) и «Марсель» (1:0, 1:1).

«Локомотив» — «Рапид» Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Какие команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов

В 1/8 финала пробились 16 клубов из восьми стран:

Англия — три клуба: «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси»

Испания — три клуба: «Барселона», «Вильярреал», «Реал» Мадрид

Италия — три клуба: «Ювентус», «Милан», «Интер»

Германия — два клуба: «Бавария», «Вердер»

Нидерланды — два клуба: «Аякс», ПСВ

Франция — один клуб: «Лион»

Португалия — один клуб: «Бенфика»

Шотландия — один клуб: «Рейнджерс».

Изначально в турнире стартовали сразу пять английских клубов. «Ливерпуль» занял в АПЛ всего лишь пятое место, но попал в ЛЧ как победитель предыдущего розыгрыша. Правда, «красным» пришлось играть с самого первого раунда квалификации, но они пробились в групповой этап, где оказались в одном квартете с «Челси». Ещё один клуб из Ливерпуля — «Эвертон» — квалификацию не прошёл.

В результате жеребьёвки 1/8 финала сформировались следующие пары:

ПСВ — «Лион»

«Бавария» — «Милан»

«Бенфика» — «Ливерпуль»

«Челси» — «Барселона»

«Реал» Мадрид — «Арсенал»

«Вердер» — «Ювентус»

«Аякс» — «Интер»

«Рейнджерс» — «Вильярреал».

Любопытно, что жребий второй год подряд свёл «Челси» и «Барселону» на стадии 1/8 финала, но на этот раз испанский клуб взял реванш — 2:1, 1:1. Нельзя не упомянуть сенсационную победу «Бенфики» — она дважды обыграла «Ливерпуль» (1:0, 2:0). Действующий победитель Лиги чемпионов не справился с командой Рональда Кумана, в составе которой играли будущий полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, опытный нападающий Нуну Гомеш и победитель Евро-2004 Георгиос Карагунис.

«Бенфика» – «Ливерпуль» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Главное открытие Лиги чемпионов в сезоне-2005/2006

Мало кто мог предположить, что скромный испанский «Вильярреал» дойдёт до полуфинала самого престижного клубного турнира Европы. В квалификации команда Мануэля Пеллегрини обыграла «Эвертон» (2:1, 2:1), а потом заняла первое место в группе. В плей-офф «Вильярреал» прошёл два раунда благодаря правилу выездного гола. Сначала испанский клуб выбил из турнира «Рейнджерс» (2:2, 1:1), а затем — «Интер» (1:2, 1:0).

«Вильярреал» Фото: Denis Doyle/Getty Images

За «Вильярреал» тогда играли опытные аргентинцы Хуан Роман Рикельме и Хуан Пабло Сорин, уругвайский бомбардир Диего Форлан и будущий чемпион Европы Маркос Сенна. А ещё запомнился защитник Родольфо Арруабаррена — на его счету два гола в плей-офф. В полуфинале «Вильярреал» оказал достойное сопротивление «Арсеналу», но ещё на одно чудо его хватило.

В Лондоне банда Пеллегрини проиграла (0:1), и этот результат оставлял шансы в ответной игре. Через неделю команды сгоняли по нулям, хотя на последних минутах российский арбитр Валентин Иванов назначил пенальти в ворота «Арсенала». Рикельме не переиграл с «точки» Йенса Леманна, после чего рыдал весь стадион. «Вильярреал» остановился в шаге от финала Лиги чемпионов, тогда как во внутреннем чемпионате занял только седьмое место.

Кто тогда выиграл Лигу чемпионов

Это был сезон «Барселоны». Команда Франка Райкарда легко преодолела групповой этап — первое место в квартете с «Вердером», «Удинезе» и «Панатинаикосом». Каталонцы набрали 16 очков из 18 возможных и пропустили всего два мяча. Лишь аутсайдер группы — «Панатинаикос» — не проиграл сине-гранатовым два раза. Матч 3-го тура завершился без голов, правда, во втором круге «Барса» уничтожила соперника — 5:0.

В 1/8 финала каталонцы взяли реванш у «Челси» за поражение годичной давности. Испанский клуб победил на «Стэмфорд Бридж» (2:1), а на «Камп Ноу» команды сыграли вничью — 1:1. В Англии победу гостям принёс Самюэль Это’О, а перед этим Тьяго Мотта и Джон Терри обменялись автоголами. Через две недели за «Барсу» забил Роналдиньо, на что «Челси» ответил голом Фрэнка Лэмпарда с пенальти.

Роналдиньо Фото: Friedemann Vogel/Getty Images

Четвертьфиналы и полуфиналы с участием «Барселоны» получились «низовыми». Сначала каталонцы справились с «Бенфикой» (0:0, 2:0), а затем одолели «Милан» (1:0, 0:0). Португальцам забивали Роналдиньо и Это’О, а в игре с итальянским клубом отличился Людовик Жюли. Финал состоялся на парижском стадионе «Стад де Франс», там сине-гранатовых ждал «Арсенал».

Лондонская команда до того момента ни разу не проходила дальше четвертьфинала Лиги чемпионов, но в сезоне-2005/2006 выдала лучший результат в истории. На пути к финалу «Арсенал» оформил впечатляющую серию из 10 матчей без пропущенных мячей. Четыре из них пришлись на групповой этап, шесть — на плей-офф. Команда Арсена Венгера «засушила» «Реал» (1:0, 0:0), «Ювентус» (2:0, 0:0) и «Вильярреал» (1:0, 0:0), хотя у Рикельме был убийственный шанс прервать серию.

17 мая 2006 года. Финал Лиги чемпионов



«Барселона» — «Арсенал» — 2:1 (0:1)



«Барселона»: Вальдес, Олегер (Беллетти, 71), Маркес, Пуйоль, ван Бронкхорст, Эдмилсон (Иньеста, 46), Деку, ван Боммел (Ларссон, 61), Жюли,



«Арсенал»: Леманн, Эбуэ, Туре, Кэмпбелл, Коул, Пирес (Альмуния, 18), Жилберту Силва, Фабрегас (Фламини, 74), Глеб (Рейес, 85), Юнгберг, Анри.



Голы: Это’О, 76, Беллетти, 81 — Кэмпбелл, 37.



Удаление: Леманн, 18. Вальдес, Олегер (Беллетти, 71), Маркес, Пуйоль, ван Бронкхорст, Эдмилсон (Иньеста, 46), Деку, ван Боммел (Ларссон, 61), Жюли, Роналдиньо , Это’О.Леманн, Эбуэ, Туре, Кэмпбелл, Коул, Пирес (Альмуния, 18), Жилберту Силва, Фабрегас (Фламини, 74), Глеб (Рейес, 85), Юнгберг, Анри.Это’О, 76, Беллетти, 81 — Кэмпбелл, 37.Леманн, 18.

Но вся эта магия не сработала в финале. Номинальные гости остались вдесятером уже в начале матча — норвежский арбитр Терье Хауге удалил вратаря Леманна. К слову, это первая прямая красная карточка в истории финалов Лиги чемпионов. Правда, на перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу «Арсенала». Сол Кэмпбелл головой замкнул навес Тьерри Анри незадолго до окончания первой половины. «Арсенал» держался до последних минут, однако всё-таки дрогнул.

Это’О и Беллетти забили по мячу в течение пяти минут, после чего «Барса» довела встречу до победы. По сути, судьбу встречи решили замены Райкарда. Вышедшие на поле Андрес Иньеста, Хенрик Ларссон и Жулиано Беллетти перевернули ход неудачного матча. Швед и вовсе стал настоящим джокером — на его счету два ассиста, а бразилец оформил победный гол. Нельзя не отметить, что подменивший Леманна Мануэль Альмуния дважды пропустил в ближний угол.

«Барселона» с Кубком ЛЧ Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Кто стал лучшим бомбардиром

Андрей Шевченко провёл последний сезон в футболке «Милана» перед трансфером в «Челси» и наиграл на звание лучшего снайпера Лиги чемпионов. В том розыгрыше украинский нападающий забил девять мячей (шесть — на групповой стадии), Роналдиньо отстал от него на два гола. Особенно запомнился перформанс Шевченко в игре группового раунда с «Фенербахче» (4:0), когда он отгрузил в ворота соперника четыре мяча.

Андрей Шевченко Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

По окончании сезона Шевченко сменил «Милан» на «Челси», но в Англии у Андрея откровенно не задалось. А вот итальянский клуб в сезоне-2006/2007 выиграл Лигу чемпионов — в финале взял реванш у «Ливерпуля» (2:1) за поражение в драматичном стамбульском матче двухлетней давности. Кстати, звание лучшего бомбардира снова досталось футболисту «Милана» — Кака забил сразу 10 голов.