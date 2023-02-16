«Меня спасли мои дети». Где сейчас Гарри О’Коннор из «Локомотива»

Гарри О’Коннор – один из самых колоритных легионеров нашего чемпионата. В 2006 году он перешёл в «Локомотив» и помог железнодорожникам выиграть Кубок России. А в 2012 году, завершив путешествие по британским командам, стал игроком «Томи», но за шесть матчей забил всего один гол. За 16 месяцев в «Локо» форвард провёл 43 игры, наколотил 11 голов и сделал четыре ассиста. В чемпионате России шотландец выходил в старте в каждом втором матче, а в Кубке страны сыграл решающую роль – забил «Динамо» в четвертьфинале, оформил 1+1 со «Спартаком» в полуфинале и записал на свой счёт победный мяч в ворота «Москвы» в финале.

«В «Хайберниане» я получал 2 тысячи фунтов в месяц, в «Локомотиве» — 16»

«Локомотив» заработал на продаже Гарри О’Коннора: взял за € 2 млн, а продал за € 4 млн – «Бирмингему». Будучи игроком московского клуба, нападающий рассказал, как борется с алкоголизмом: «Теперь я вообще не пью. Уже шесть месяцев в рот ни капли спиртного не беру. Я просто решил, что пора с этим делом завязывать, уже вроде не получаю от этого удовольствия. И сказал жене, что, мол, знаешь, собираюсь бросить. Лет пять ничего пить не буду. Она на меня так посмотрела: «Ты? Ха, ничего у тебя не выйдет». Я говорю: «Не веришь? Спорим?». Поспорили. Полгода уже не пью! А у моего дедушки и папы, кстати, отличная коллекция настоящего шотландского виски. Но мне это больше неинтересно. Я сохраняю себя свежим для общения с сыном и женой».

Когда Гарри О’Коннор уехал из России, то он, как и экс-игрок «Спартака» Эйден Макгиди, начал рубить правду-матку о бывшем клубе. Почти сразу же форвард рассказал о своих заработках в «Локомотиве».

Гарри О’Коннор экс-нападающий «Локомотива» «В «Хайберниане» я получал 2 тысячи фунтов в месяц, и это без вычета налогов. В «Локомотиве» же мне предложили 16 тысяч фунтов в неделю «чистыми»! Тренер «Хайберниана» Тони Моубрей тогда сказал: «Ты мой лучший игрок, и я не хочу отпускать тебя. Но ты должен думать о будущем и семье. Если продержишься там пару-тройку лет, обеспечишь себя на всю жизнь». Так и произошло. За год с небольшим в «Локомотиве» я неплохо пополнил банковский счёт, приобрёл несколько дорогих машин и вложился в недвижимость».

Также шотландец рассказал о бонусах в «Локомотиве»: «Если мы побеждали в дерби, а это 14 из 30 матчей в сезоне, то премия за такую победу составляла 100 тысяч фунтов. В мае мы выиграли Кубок – так за эту победу я получил 250 тысяч фунтов. На эту премию я, кстати, купил новенький Ferrari. О таком мечтал ещё ребенком. Вообще, за время пребывания в России я также приобрёл Hammer, а кроме того, купил очень неплохую машинку жене. Но эти деньги не вскружили нам голову. Потому-то мы и решили вернуться. Деньги в жизни значат ещё не всё».

Пагубные пристрастия и 200 часов обязательных работ

После завершения карьеры Гарри рассказал безумную историю про «Локомотив»: «Перед матчами брали кровь, очищали её, а потом вливали обратно. А тебя помещали в кислородную камеру. Так они работают. После этого чувствуешь себя на миллион долларов. Во время матчей ощущаешь, что можешь отыграть два раза по 90 минут».

Шотландца сразу же раскритиковал бывший врач «Локо» Александр Ярдошвили:

– Полный бред. О’Коннор — алкоголик и наркоман, он что угодно может сказать. В 2006–2007 годах у него был тяжёлый фурункулёз. Это появление множественных фурункулов на теле. Он не тренировался какой-то период, а только лечился, как в больнице, так и в клубе. В процессе лечения к нему применялись различные антибиотики, медицинские препараты и аутогемотерапия.

Что это такое: берётся кровь из вены и сразу вводится внутримышечно. Это делается, чтобы усилить иммунитет и тело не подвергалось обсеменению. Это когда фурункул не один, а их много — 10, например. В этом случае мог применяться этот метод. Ничего другого быть не может, так как в «Локомотиве» не было необходимого оборудования для операции, о котором он говорит. Не могла эта методика применяться в стенах «Локо» — ни на базе, ни на стадионе. Аутогемотерапия требует пребывания в стационаре, где есть операционная. Так что слова О’Коннора — это бред сивой кобылы.

Гарри О’Коннор в «Локомотиве» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кроме того, что он вылечил весь свой насквозь гнилой рот, вспомнить о нём нечего. Ещё раз повторюсь, та методика, о которой он говорит, не могла применяться по определению. Это какая-то фантазия или даже патология. Особенно с учётом его алкоголизма и наркомании. Известно, что он не раз попадал в тюрьму в Шотландии. Человек давно не в футболе, давно нарушает режим даже не спортсмена, а здорового человека. Сложно воспринимать его слова иначе как выдумку. Кислородной камеры попросту не было тогда в «Локомотиве». А то, что его лечили от тяжёлого фурункулёза, — это правда.

Про наркотики – это правда. В 2007 году во время выступления за «Бирмингем» Гарри провалил допинг-тест – в его организме обнаружили запрещённые вещества. Тогда он прошёл курс в наркологическом центре и вернулся. Но через пять лет был задержан полицией по подозрению в хранении кокаина. Полицейские изъяли у Гарри белый порошок, который отправили в лабораторию на анализ. Самого футболиста полицейские отпустили после допроса до дальнейших разбирательств. Гарри избежал тюрьмы, но был приговорён судом Эдинбурга к 200 часам общественных неоплачиваемых работ.

Кража пиджака и мысли о самоубийстве

В 2017 году О’Коннор признал себя виновным в краже пиджака из одного из магазинов в Эдинбурге. За это шотландец был оштрафован судом на £ 200 и ещё должен был заплатить £ 700 магазину в качестве компенсации за украденную вещь. Через три года после этой истории Гарри рассказал, что в прошлом хотел совершить самоубийство: «Я не боюсь признаться в этом, я несколько раз думал о суициде. Иногда вы просто думаете, что ничего не стоите, но это не выход из положения. Меня спасли мои дети, я решил жить ради них».

Сейчас Гарри О’Коннор владеет собственной футбольной академией, воспитывает детей, один из которых, Джош, играет за дубль «Хайберниана». Кроме того, экс-нападающий «Локомотива» часто принимает участие в матчах легенд в Эдинбурге.