Роналду зажигает в Саудовской Аравии! У Криша гениальный голевой пас и курьёзнейший ассист

В прошлом туре чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду показал наконец то, ради чего его подписывал «Аль-Наср». Пятикратный обладатель «Золотого мяча» оформил покер в ворота «Аль-Вахды» и принёс своей команде крупную победу со счётом 4:0. Сегодня же соперник у «Аль-Насра» был посерьёзнее – один из конкурентов в борьбе за золото. «Аль-Таавун» отставал перед этим туром от лидера на семь очков. Если бы гости сдержали Роналду и переиграли хозяев, то вернулись бы в гонку за чемпионский титул.

С самого начала игры болельщики «Аль-Насра» распевали имя португальца, поклоняясь своему новому футбольному богу, а сам Роналду был в центре внимания на поле. Впервые он оказался на ударной позиции уже на четвёртой минуте, открывшись за спины защитникам и попытавшись обыграть в штрафной хитрым финтом центрбека-капитана «Аль-Таавуна» Налдо – того самого экс-игрока «Краснодара», от которого прошлым летом «Спартак» отказался в пользу Михи Мевли. Но бразилец смог выбить мяч из-под ног Криштиану, а после этого судья поднял флажок, указав, что нападающий залез в небольшой офсайд.

Это противостояние в рифму Роналду – Налдо продолжилось и дальше. Вскоре португалец пробил метров с 17–18, убрав бразильца финтом со второй попытки. Но это был выстрел выше цели. Не забив в дебюте игры сам, Криштиану на 17-й минуте сделал гол «Аль-Насра» гениальной передачей. Нападающий из центра поля вырезал диагональ в левый полуфланг на Абдулрахмана Гареба, и его пас не прервали ни Налдо, ни коснувшийся мяча правый защитник «Аль-Таавуна». Аль-Гариб хладнокровно реализовал выход один на один. Вообще, у Роналду установилось отличное взаимопонимание с быстрым, техничным игроком из Саудовской Аравии. До этого Аль-Гариб помогал Криштиану забивать.

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В первом тайме «Аль-Наср» был лучше и наиграл на гол. Атаки хозяев на скорости превращались в проблему для гостей. Вообще, смотря матчи чемпионата Саудовской Аравии, снова приходишь к выводу, что футбол там нескучный. Мастерства у местных игроков не так много, однако за стремление быстро двигать мяч можно простить избыток брака. Роналду за 45 минут нанёс два удара по воротам, вполне мог забить, но во втором моменте пробил на технику и с паузой, а стоило на силу и сразу. Лишь размял вратаря.

А вот второй тайм начался с холодного душа для команды Роналду. Уже на 47-й минуте «Аль-Таавун» сравнял счёт, забив вторым за матч ударом в створ ворот «Аль-Насра». Гости прорвали левый фланг обороны хозяев, а испанский полузащитник Альваро Медран замкнул кросс ударом в касание на дальней штанге. Голкипер «Аль-Насра» Наваф Аль-Акиди неудачно выскочил из ворот, но он и до перерыва действовал неуверенно – ошибался на выходе, делал передачи ногами в аут или чужому. Кстати, Медран в середине 2010-х играл вместе с Роналду за «Реал», провёл пять матчей в составе «сливочных».Тогда никто из них и представить не мог, где они пересекутся в 2023-м.

«Аль-Таавун» улучшил контроль мяча, а у «Аль-Насра» что-то пропало в игре. Потом новая волна атак хозяев всё же обрушилась на ворота гостей. Криштиану, получив пас от Аль-Гариба, опять был близок к голу: протыкал мяч с нескольких метров – голкипер сотворил чудесный сейв ногой. После этого Роналду вместе с партнёрами выпрашивал пенальти за игру рукой. Эпизод начался с грубой ошибки Налдо при приёме мяча от вратаря. Но повтор убедил судей, что рука защитника «Аль-Таавуна» была прижатой. Ещё через несколько минут португалец испортил контрвыпад два в один передачей сопернику, а в ответной атаке «Аль-Наср» пропустил! Ошибка Криштиану едва не стала роковой для его команды. Тем не менее гол был отменён из-за офсайда, хотя мяч попал к форварду гостей от защитника хозяев.

Концовка получилась очень горячей. Роналду искал гол, иногда по привычке смещался налево. Так форвард обыграл в штрафной Налдо (сегодняшняя игра бразильца заставила сомневаться, что он сильнее Мевли) и пробил в ближний верхний угол – вратарь совершил ещё один сейв. А на 78-й минуте «Аль-Наср» забил победный гол при участии Криштиану. Возможно, Роналду сделал самый курьёзный «ассист» в своей карьере. Португалец после удара партнёра встал на пути мяча, который летел то ли мимо, то ли в штангу. Просто подставил ногу. Мяч отскочил к защитнику Абдулле Маду, который и дослал его в сетку. Гол под безумный свист толпы долго проверяли на офсайд. В конце концов, судьи, посмотрев повторы, пришли к справедливому решению: Роналду не находился в положении вне игры и не мешал вратарю, когда бил Маду.

«Аль-Наср» не без везения удержал победу со счётом 2:1, фактически убрав конкурента, и остаётся лидером с 40 очками. Столько же очков у «Аль-Иттихада» и имеющего на игру больше «Аль-Шабаба». Роналду при всей своей активности ушёл с поля без гола, завершив встречу с 49 касаниями мяча, четырьмя ударами (три в створ) и четырьмя пасами под удар. Зато теперь у Криштиану есть голевые передачи в новой команде: португалец набрал 5+2 в пяти матчах за «Аль-Наср».