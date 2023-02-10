Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Что пишут СМИ о четырёх голах Криштиану Роналду, реакция мировой прессы, «Аль-Вахда» — «Аль-Наср» — 0:4

«Роналду ждал этого больше тысячи дней». Футбольный мир в восторге от покера Криштиану
Кирилл Закатченко
Футбольный мир в восторге от покера Криштиану
Комментарии
Самый высокооплачиваемый футболист мира достойно ответил критикам!

Криштиану Роналду провёл лучший матч в Саудовской Аравии. Его команда разгромила «Аль-Вахду» (4:0), а звёздный ветеран забил четыре мяча. Теперь на счету Роналду более 500 голов в различных клубных чемпионатах. Естественно, игра 38-летнего португальца не осталась без внимания мировых СМИ.

Наконец-то у Роналду гол с игры! За один матч он забил столько же, сколько за весь сезон Наконец-то у Роналду гол с игры! За один матч он забил столько же, сколько за весь сезон

Marca (Испания)

«Роналду — в ударе! Португалец блеснул в матче с «Аль-Вахдой» и завоевал любовь новых болельщиков в Саудовской Аравии. Приход Криштиану в «Аль-Наср» выглядел очень интригующе для местных фанатов. Роналду забил первый мяч в прошлом матче, но сделал это с пенальти. А теперь оформил покер и помог команде добиться важного успеха.

Это его первый по-настоящему успешный матч в «Аль-Насре». Четыре гола доказывают, что Роналду находится в отличной форме. Судя по всему, это абсолютно выгодная инвестиция. Начало матча получилось вялым и медленным, но Криштиану взорвал игру голом и сделал это, как в лучшие годы. Открылся в штрафной площади под передачу партнёра и нанёс точный удар в дальний угол. Написана новая страница истории, это был первый великий вечер Роналду в Саудовской Аравии. Он доказал, что способен забивать кучу голов даже в 38 лет».

Record (Португалия)

«У нас нет слов, чтобы описать представление, которое Роналду устроил в четверг. Это был идеальный день для Криштиану. Он преодолел отметку в 500 голов в клубных чемпионатах и оформил первый покер на аравийской земле. Теперь он забивает за «Аль-Наср» больше одного мяча в среднем за игру. Это было эпическое выступление. Видимо, Роналду запомнится в Саудовской Аравии не только тем, что получит солидную сумму на банковский счёт, но и впечатляющей статистикой».

Криштиану Роналду с партнёрами

Криштиану Роналду с партнёрами

Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

AS (Испания)

«За время в Саудовской Аравии Роналду станет богаче не только в плане денег, но и в плане голов. Португалец провёл первый великолепный матч в качестве футболиста «Аль-Насра». Он забивал и правой ногой, и левой, и с пенальти, и с игры. При этом Криштиану было мало четырёх мячей, он хотел окончательно придушить соперника».

Mundo Deportivo (Испания)

«Криштиану отличился уже более 500 раз в разных лигах. Теперь на его счету 824 гола в официальных матчах. Очень важные цифры для португальца. В новой лиге он нашёл возможность показать, что по-прежнему находится на хорошем уровне. Недавно ему исполнилось 38 лет, а его контракт истекает через два года. Роналду забил четыре мяча, показал великолепную игру и достойно ответил критикам».

Эффект Роналду. Как переезд португальца уже повлиял на футбол Саудовской Аравии Эффект Роналду. Как переезд португальца уже повлиял на футбол Саудовской Аравии

Bild (Германия)

«Голевой взрыв от Роналду. Португалец устроил безумное шоу в Саудовской Аравии! Криштиану в одиночку справился с соперником — четыре гола в течение 40 минут. Идеальный вечер для суперзвезды футбола».

Sportowe Fakty (Польша)

«Какая игра Роналду! Он ждал этого более тысячи дней. Последний раз Криштиану забивал четыре мяча в 2019 году. 1248 дней назад он четыре раза огорчил сборную Литвы. То есть подобный подвиг был у него в предыдущем десятилетии».

Arabian Business (ОАЭ)

«Роналду снова забивает. Он помог команде одержать уверенную победу над «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии. Самый высокооплачиваемый футболист в мире показал превосходную игру, которая полностью соответствовала его гигантской зарплате. Или хотя бы большей её части. Вечер заиграл волшебными красками после того, как португалец открыл счёт на 21-й минуте. Потом его просто нельзя было остановить вплоть до финального свистка. Роналду по-прежнему голоден до голов. Этого не изменили ни возраст, ни переход в другой чемпионат. Футбол — командная игра, но в таком матче Криштиану заслуживает того внимания, что получил».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023