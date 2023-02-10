«Роналду ждал этого больше тысячи дней». Футбольный мир в восторге от покера Криштиану

Криштиану Роналду провёл лучший матч в Саудовской Аравии. Его команда разгромила «Аль-Вахду» (4:0), а звёздный ветеран забил четыре мяча. Теперь на счету Роналду более 500 голов в различных клубных чемпионатах. Естественно, игра 38-летнего португальца не осталась без внимания мировых СМИ.

Marca (Испания)

«Роналду — в ударе! Португалец блеснул в матче с «Аль-Вахдой» и завоевал любовь новых болельщиков в Саудовской Аравии. Приход Криштиану в «Аль-Наср» выглядел очень интригующе для местных фанатов. Роналду забил первый мяч в прошлом матче, но сделал это с пенальти. А теперь оформил покер и помог команде добиться важного успеха.

Это его первый по-настоящему успешный матч в «Аль-Насре». Четыре гола доказывают, что Роналду находится в отличной форме. Судя по всему, это абсолютно выгодная инвестиция. Начало матча получилось вялым и медленным, но Криштиану взорвал игру голом и сделал это, как в лучшие годы. Открылся в штрафной площади под передачу партнёра и нанёс точный удар в дальний угол. Написана новая страница истории, это был первый великий вечер Роналду в Саудовской Аравии. Он доказал, что способен забивать кучу голов даже в 38 лет».

Record (Португалия)

«У нас нет слов, чтобы описать представление, которое Роналду устроил в четверг. Это был идеальный день для Криштиану. Он преодолел отметку в 500 голов в клубных чемпионатах и оформил первый покер на аравийской земле. Теперь он забивает за «Аль-Наср» больше одного мяча в среднем за игру. Это было эпическое выступление. Видимо, Роналду запомнится в Саудовской Аравии не только тем, что получит солидную сумму на банковский счёт, но и впечатляющей статистикой».

Криштиану Роналду с партнёрами Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

AS (Испания)

«За время в Саудовской Аравии Роналду станет богаче не только в плане денег, но и в плане голов. Португалец провёл первый великолепный матч в качестве футболиста «Аль-Насра». Он забивал и правой ногой, и левой, и с пенальти, и с игры. При этом Криштиану было мало четырёх мячей, он хотел окончательно придушить соперника».

Mundo Deportivo (Испания)

«Криштиану отличился уже более 500 раз в разных лигах. Теперь на его счету 824 гола в официальных матчах. Очень важные цифры для португальца. В новой лиге он нашёл возможность показать, что по-прежнему находится на хорошем уровне. Недавно ему исполнилось 38 лет, а его контракт истекает через два года. Роналду забил четыре мяча, показал великолепную игру и достойно ответил критикам».

Bild (Германия)

«Голевой взрыв от Роналду. Португалец устроил безумное шоу в Саудовской Аравии! Криштиану в одиночку справился с соперником — четыре гола в течение 40 минут. Идеальный вечер для суперзвезды футбола».

Sportowe Fakty (Польша)

«Какая игра Роналду! Он ждал этого более тысячи дней. Последний раз Криштиану забивал четыре мяча в 2019 году. 1248 дней назад он четыре раза огорчил сборную Литвы. То есть подобный подвиг был у него в предыдущем десятилетии».

Arabian Business (ОАЭ)

«Роналду снова забивает. Он помог команде одержать уверенную победу над «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии. Самый высокооплачиваемый футболист в мире показал превосходную игру, которая полностью соответствовала его гигантской зарплате. Или хотя бы большей её части. Вечер заиграл волшебными красками после того, как португалец открыл счёт на 21-й минуте. Потом его просто нельзя было остановить вплоть до финального свистка. Роналду по-прежнему голоден до голов. Этого не изменили ни возраст, ни переход в другой чемпионат. Футбол — командная игра, но в таком матче Криштиану заслуживает того внимания, что получил».