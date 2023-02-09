Наконец-то у Роналду гол с игры! За один матч он забил столько же, сколько за весь сезон

Неделю назад Криштиану Роналду забил свой первый мяч за «Аль-Наср»: реализовал пенальти на 90+3-й минуте и спас команду от поражения в матче с «Аль-Фатехом» (2:2). За прошедшие дни португалец «постарел» на один год – 5 февраля ему исполнилось 38 лет. А сегодня пятикратный обладатель «Золотого мяча» подарил себе на день рождения покер.

«Аль-Наср», чтобы не лишиться лидерства в чемпионате Саудовской Аравии, должен был побеждать на выезде одного из аутсайдеров турнира «Аль-Вахду». Головной боли главному тренеру Руди Гарсии добавляла потеря самой яркой наряду с Роналду звезды команды – Андерсона Талиски. Атакующий полузащитник способен и забивать много, и подносить снаряды Криштиану, но этот матч бразилец пропускал из-за дисквалификации после удаления.

«Аль-Наср» играл с преимуществом, владея мячом около 60% времени. Футбол в первом тайме не был скучным, так как команды быстро двигали мяч. Но брака хватало, поскольку класс большинства футболистов, прежде всего, местных, невысокий. Роналду как обычно не особо утруждал себя рывками при игре без мяча в обороне, хотя однажды мощно включился и доработал в прессинге до вратаря – тот явно не ожидал такой наглости и едва не привёз. При атаках «Аль-Насра» Криштиану искал свободные зоны, нырял в глубину, просил мяч. Не забывал финтить, играя на зрителя. Он прекрасно понимает, что саудовцы подписывали его за сумасшедшие деньги не только ради голов.

Но голы от Роналду тоже требуются, и в большом количестве. Криштиану забил уже на 21-й минуте! До этого у португальца были две неудачные попытки атаковать ворота «Аль-Вахды». Его удар из-за штрафной заблокировал защитник, а со штрафного нападающий пробил в стенку. Забивая гол, Роналду всё сделал на топ-уровне.

Отыгрался, открылся в левом полуфланге и решил эпизод тремя касаниями. Первые два ушли на то, чтобы подработать мяч правой, а третьим Криштиану нанёс точный удар с левой в дальний угол. Здорово сыграл и ассистировавший ему Абдулрахман Гариб. Отдал тонкий проникающий пас так, чтобы португалец избежал офсайда.

Ещё через 20 минут Роналду оформил дубль. «Аль-Насру» принесла успех быстрая атака по центру, причём опять очень умно сыграл Гариб. Лёгкий, креативный хавбек стал автором предголевой передачи, а португалец влетел в штрафную по правому полуфлангу и реализовал выход один на один. Этот гол, как и первый, проверяли на офсайд. В динамике было похоже на положение вне игры, тем не менее судьи не обидели ни Криштиану, ни скандировавших его имя болельщиков «Аль-Насра».

Наконец-то у Роналду гол с игры! Фото: соцсети FC Al Nassr

На дубле Роналду не остановился – уже в начале второго тайма сделал хет-трик. Свой третий гол он забил с пенальти. Судья почему-то долго смотрел повтор, хотя игра рукой со стороны защитника «Аль-Вахды» не вызывала никаких сомнений. Когда арбитр наконец указал на «точку», вряд ли нашёлся бы человек, сомневающийся в том, кто исполнит 11-метровый. Ударил Криштиану идеально – положил мяч под штангу. Голкипер разгадал замысел нападающего, но имел ноль шансов на сейв.

На исходе часа матча Роналду окончательно свёл болельщиков с ума. Поймавший кураж португалец оформил покер. «Аль-Вахда» совсем потеряла баланс, в обороне хозяев были огромные дыры. Капитан «Аль-Насра» снова открылся на грани офсайда, получил передачу из глубины и убежал на свидание с голкипером. Первый его удар с линии штрафной в ближний угол вратарь отразил, однако португальцу повезло с отскоком, и он спокойно добил мяч в сетку.

Четыре гола – столько у Криштиану было до сегодняшнего дня за весь сезон. Итоговая статистика португальца: 52 касания мяча, девять ударов (у всей команды – 14), две передачи под удар, 31 пас с 81% точности, три заработанных фола, три выигранных единоборства из девяти и 13 потерей владения. Отборов и перехватов он не совершал.

«Аль-Наср» лидирует с 37 очками после 16 матчей. «Аль-Шабаб» тоже имеет 37 баллов, но провёл на матч больше. У «Аль-Иттихада» 34 очка и игра в запасе. Вся борьба за золото чемпионата Саудовской Аравии ещё впереди.