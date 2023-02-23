Как же горяч ЦСКА! Даже Заболотный забил сырому «Краснодару»

Кубок России только вернулся, а уже радует громкими вывесками. Накануне сыграли «Локомотив» и «Спартак», а сегодня в Москве состоялся другой топ-матч — ЦСКА против «Краснодара».

Первые минуты задали тон всей игре. ЦСКА начал мощно и создал несколько моментов. Бросилось в глаза, что номинальный центральный нападающий Фёдор Чалов раз за разом действовал в подыгрыше — практически одинаковые эпизоды после его передач возникли у Виктора Мендеса и Хорхе Карраскаля.

Чтобы очнуться, «Краснодару» потребовалось почти семь минут. И сразу же команда Владимира Ивича должна была забивать: Кевин Ленини бил головой буквально с пары метров, но на пути мяча оказался Константин Кучаев. Как показали дальнейшие события, для «Краснодара» этот момент был роковым.

ЦСКА, в отличие от соперника, прощать не стал и на 10-й минуте забил. После подачи с углового Виллиан Роша скинул мяч во вратарскую, а там головой пробил Мойзес. Гол сначала не засчитали, но VAR всё исправил — от офсайда бразильца спасла нога Кристиана Рамиреса.

На некоторое время в середине первого тайма игра стала ровнее. Команды обменивались атаками, и темп, учитывая погоду, был неплохим. Правда, реальных моментов было не так много. ЦСКА по-прежнему действовал острее и в основном делал это через левый фланг, где бегали Мойзес и Карраскаль. Ближе к получасу игры перевес по моментам увеличился: сначала хозяева претендовали на пенальти, а потом Чалов зарядил с линии штрафной — Сафонову пришлось тащить.

В следующем моменте Чалов всё же забил. Медина подал на границу вратарской, где никто не держал Фёдора, и тот пробил головой в ближний угол. 2:0!

Второй гол не взбодрил, а окончательно «прибил» «Краснодар». Всего через несколько минут Чалов дважды чуть не оформил дубль: сначала Сафонов среагировал на его удар с линии штрафной, а потом подставил ногу под хитрый удар Фёдора. И сразу наорал на защитников, из-за которых Чалов получил заброс и, по сути, вышел один на один.

«Краснодар» только в конце тайма попытался вернуться к своим попыткам забить, но ЦСКА даже близко не позволял того же, что команда Ивича. А прямо перед свистком на перерыв гости и вовсе чуть не пропустили третий гол. Медина вышел один на один с центра поля, но снова спас Сафонов.

Матвей Сафонов фиксирует мяч Фото: РИА Новости

Перерыв был шансом для Ивича, чтобы что-то изменить, но второй тайм стал продолжением первого. ЦСКА атаковал опаснее и в итоге заработал пенальти — Алонсо задел Медину в штрафной. После свистка судьи долго разбирались в эпизоде и в итоге подтвердили изначальное решение. Однако Карраскалю эта задержка не помогла — он зарядил в перекладину.

Карраскаль вскоре мог исправиться, когда подкараулил неудачный пас Сафонова и пробил по опустевшим воротам метров с 40, но Матвей исправился и спас.

Сказать, что у «Краснодара» вообще не было моментов, нельзя, однако проблемы были не только с их созданием, но и с реализацией. Например, неплохой шанс был у Джона Кордобы, который совсем неудачно пробил из выгодной позиции внутри штрафной.

ЦСКА, в отличие от соперника и несмотря на мороз, был горяч и снова наказал. Милан Гаич примчался прессинговать практически к чужой штрафной, перехватил мяч и отдал вышедшему на замену Антону Заболотному. А нападающий, у которого в последнее время настоящая беда с результативностью, забил. 3:0!

У «Краснодара» в любом случае ещё будет шанс в Кубке России. Во-первых, как показывает история, 3:0 перед домашним матчем — это далеко не приговор. Во-вторых, если команда Ивича и вылетит, то не из турнира в целом, а из верхней сетки в нижнюю. Если в Краснодаре игра пойдёт по такому же сценарию, то второй вариант будет неизбежен. Кажется, новому тренеру ещё предстоит много работы по настройке команды под себя.