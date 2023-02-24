Фанат ПСВ ударил вратаря «Севильи» кулаком в лицо. Но лучше бы он этого не делал

ПСВ дома обыграл «Севилью» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, но по сумме двух матчей в следующую стадию турнира вышли испанцы (2:3). После финального свистка на поле, видимо, от обиды выскочил один из фанатов клуба из Эйндховена. Этот вечер он запомнит надолго.
Вылетать из плей-офф еврокубков больно. Особенно когда побеждаешь 2:0. Наверное, болельщика ПСВ разрывало от досады – ведь после финального свистка матча с «Севильей» он выбежал на поле и отправился к вратарю соперника Марко Дмитровичу. Зачем? Фанат с кулаками напал на вратаря, но получил мощную ответку.
Фанат ПСВ бьёт Марко Дмитровича
Фото: AP/TASS
Вратарь, вместо того чтобы избежать конфликта, с удовольствием в нём поучаствовал – и сделал всё эффектно. Дмитрович не ударил нападавшего в ответ, не оттолкнул. Марко просто повалил неприятеля на газон, скрутил и держал его в неудобном положении до подхода стюардов.
Марко Дмитрович против фаната ПСВ
Фото: АР/TASS
Дмитрович не так часто играет за «Севилью», он еврокубковый вратарь команды, да и то не всегда. В этом сезоне 31-летний серб провёл 11 матчей во всех турнирах и пропустил пять мячей (семь игр «на ноль»).
Кстати, встреча с ПСВ – первая для Марко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. И, несмотря на поражение его команды, вратарь точно может занести эту встречу себе в актив. Совсем по другому поводу.
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