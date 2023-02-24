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Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович скрутил болельщика после матча с ПСВ в Лиге Европы: подробности, фото

Фанат ПСВ ударил вратаря «Севильи» кулаком в лицо. Но лучше бы он этого не делал
Константин Кринский
Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович скрутил фаната
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Марко Дмитрович не растерялся и скрутил обидчика!

ПСВ дома обыграл «Севилью» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, но по сумме двух матчей в следующую стадию турнира вышли испанцы (2:3). После финального свистка на поле, видимо, от обиды выскочил один из фанатов клуба из Эйндховена. Этот вечер он запомнит надолго.

Вылетать из плей-офф еврокубков больно. Особенно когда побеждаешь 2:0. Наверное, болельщика ПСВ разрывало от досады – ведь после финального свистка матча с «Севильей» он выбежал на поле и отправился к вратарю соперника Марко Дмитровичу. Зачем? Фанат с кулаками напал на вратаря, но получил мощную ответку.

Фанат ПСВ бьёт Марко Дмитровича

Фанат ПСВ бьёт Марко Дмитровича

Фото: AP/TASS

Вратарь, вместо того чтобы избежать конфликта, с удовольствием в нём поучаствовал – и сделал всё эффектно. Дмитрович не ударил нападавшего в ответ, не оттолкнул. Марко просто повалил неприятеля на газон, скрутил и держал его в неудобном положении до подхода стюардов.

Марко Дмитрович против фаната ПСВ

Марко Дмитрович против фаната ПСВ

Фото: АР/TASS

Дмитрович не так часто играет за «Севилью», он еврокубковый вратарь команды, да и то не всегда. В этом сезоне 31-летний серб провёл 11 матчей во всех турнирах и пропустил пять мячей (семь игр «на ноль»).

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
23 февраля 2023, четверг. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Л. де Йонг – 77'   2:0 Силва – 90+5'

Кстати, встреча с ПСВ – первая для Марко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. И, несмотря на поражение его команды, вратарь точно может занести эту встречу себе в актив. Совсем по другому поводу.

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