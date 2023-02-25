«Зенит» не заметил «Волгу» в Кубке России. Но концовку матча омрачил скандал. Фото

Матч Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске болельщики ожидали с особым интересом. Главной темой вокруг игры на протяжении месяца оставался газон стадиона «Труд имени Льва Яшина». Его качество, а также температура воздуха в Ульяновске тревожили гостевую команду, «Зенит» предлагал перенести матч в Санкт-Петербург. Однако «Волга» принципиально не захотела лишать своих болельщиков праздника футбола, поэтому максимально подготовилась к приёму чемпионов России. Состояние поля в Ульяновске перед встречей нельзя назвать идеальным, но оно выглядело достаточно неплохим для конца февраля – спасибо агрономам. Температура также не подвела: субботним днём она составляла минус 3 градуса. Однако петербургская пресс-служба в соцсетях с иронией отметила, что она «ощущается как минус 15».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не повторил трюк Гильермо Абаскаля и не выпустил 11 россиян в основе. Сине-бело-голубые понимали важность матча, так как поражение в рамках Пути регионов лишало их шансов на победу в Кубке России. «Зенит» начал матч в привычной схеме 4-3-3, выпустив на поле максимально сильный состав: в атаке с первых минут в отсутствие большой группы основных игроков вышли Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра. В центре поля Вендел, Далер Кузяев и Александр Ерохин, а в защите с первых минут играли Нуралы Алип и Дмитрий Чистяков, которым на флангах помогали Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев. Место в воротах занял Михаил Кержаков, доказавший своё право называться номером один на сборах «Зенита». «Волга» с начала встречи также выстроилась в схему с двумя центральными защитниками и тремя игроками атаки.

Уже на первой минуте гости могли открыть счёт: после прорыва по правому флангу Вячеслав Караваев сделал передачу в центр штрафной, где отличную возможность упустил Андрей Мостовой, не сумевший нанести хороший удар по воротам Андрея Климовича. Ульяновцы не стеснялись именитых гостей: «Волга» сразу включила активный прессинг и не отдавала мяч сине-бело-голубым в постоянное владение. Несмотря на неидеальное качество поля, обе команды старались двигать мяч низом.

Зелимхан Бакаев Фото: fc-zenit.ru

К 15-й минуте «Зенит» перехватил инициативу, постепенно подбираясь к воротам «Волги» и забирая владение. Хозяева, очевидно, не смогли бы все 90 минут высоко прессинговать соперника уровня РПЛ. Первые полчаса прошли с малым количеством опасных моментов со стороны «Зенита». Гости в основном создавали, используя стандартные положения. «Волга» старалась не допускать «Зенит» ближе к собственным воротам, нарушая правила вдали от своей штрафной – логичное решение при уровне исполнителей в атаке команды Семака. В ответ ульяновцы, несмотря на активность, не создавали угрозу воротам Михаила Кержакова.

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте: Дуглас Сантос забросил в штрафную «Волги» мяч, который покинул её в ходе борьбы, а затем вторым темпом передачу верхом сделал Вендел. Во вратарской навес головой замкнул Зелимхан Бакаев. Слишком сумбурно при голевой атаке «Зенита» выглядела оборона ульяновцев, потерявшая вингера гостей в своей же штрафной. К слову, экс-футболист «Спартака» забил первый гол за сине-бело-голубых с игры. После забитого мяча преимущество «Зенита» стало ощущаться весомее: «Волга» вжалась на своей половине поля, не выдерживая темпа игры чемпионов России.

По итогам первого тайма главным атакующим инструментом команды Семака стали фланги (преимущественно левый): именно оттуда в основном шла угроза воротам хозяев. Среди самых активных игроков «Зенита» можно выделить Мостового, Вендела и Сантоса, со своего фланга часто смещался Бакаев. «Волга» за первые 45 минут не показала осмысленных действии в атаке, выделившись лишь активным прессингом на стартовом отрезке матча.

Второй тайм начался с забавного пожелания диктора «не кидать снежки в работников стадиона». На первых секундах после атаки «Волги» на своей половине поля правила нарушил полузащитник Александр Ерохин. С назначенного штрафного первый опасный удар по воротам «Зенита» нанёс защитник Чингиз Магомадов – Кержаков неаккуратно перевёл мяч на угловой. За 15 минут второго тайма «Волга» создала больше моментов и выглядела активнее, чем на старте первых 45 минут. Хозяева больше владели мячом, стараясь найти шансы у ворот «Зенита». У гостей футболисты чаще оказывались на газоне после стыков, нежели в штрафной «Волги».

Матч «Зенита» с «Волгой» Фото: fc-zenit.ru

На 62-й минуте Магомадов нанёс второй удар со штрафного, назначенного вблизи ворот «Зенита», но на этот раз защитник не попал в створ ворот. Семаку не нравился ход второго тайма, поэтому он освежил игру: вместо Зелимхана Бакаева выпустил Алексея Сутормина. У «Волги» также появились свежие футболисты: защитник Илья Кубышкин и хавбек Руслан Махмутов.

К середине второго тайма «Волга» поддерживала высокий темп, в отличие от первого тайма. «Зенит» немного удивился прыти хозяев, создав относительно опасный момент на 71-й минуте: после фланговой атаки мяч оказался у Кассьерры, пробившего в створ. Спустя несколько минут «Зенит» выпустил ещё двух игроков: Иван Сергеев и Арсен Адамов заменили Андрея Мостового и Вячеслава Караваева. Семак перешёл на схему 3-5-2: Адамов занял роль третьего центрального защитника вместе с Алипом и Чистяковым, по флангам расположились Сантос и Сутормин. В атаке дуэт образовали Сергеев и Кассьерра.

После замен «Зенит» чуть успокоил игру, взяв её под свой контроль. Логичным итогом стал второй гол гостей: на 78-й минуте после подачи углового в исполнении Дугласа Сантоса мяч в ворота переправил Кассьерра, снявший вопросы о победителе встречи.

После гола «Зенит» ощущал себя уверенно, включив режим энергосбережения. В концовке «Волга» устала, не сумев создать ничего серьёзного. Семак решил поберечь Вендела и Сантоса от травм, выпустив вместо них Данилу Козлова и Данила Кругового. Однако уход бразильцев омрачил ужасный эпизод: с трибун в игроков «Зенита» прилетел банан. Неподобающее поведение со стороны людей, совершивших этот поступок.

В Вендела бросили банан Фото: Кадр из трансляции

Через пару минут итоговый счёт установил Иван Сергеев: вышедший на поле Козлов сделал навес на Кассьерру, а тот головой скинул партнёру, в касание направившему мяч в ворота. Отметим, что после замен Семака команда забила два мяча, участие в которых приняли футболисты, вышедшие на поле во втором тайме.